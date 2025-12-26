Bitget מציגה שדרוג משמעותי של האפליקציה, ומאחדת שווקי קריפטוגרפיה, מניות, בלוקצ'יין ו-TradFi תחת ממשק אחוד עבור 120 מיליון משתמשים

ויקטוריה, סיישל, Dec. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --



BITGET-LIMITED - Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, שחררה שדרוג ויזואלי ותפקודי מקיף לאפליקציית המובייל שלה עבור 120 מיליון המשתמשים בה, ובכך משדרגת עוד יותר את חוויית המסחר מרובה הנכסים שלה. העדכון מספק ממשק אחוד המאפשר למשתמשים גישה למטבעות קריפטוגרפיים, אסימוני מניות, נכסים בלוקצ'יין ושווקים פיננסיים מסורתיים באמצעות זרימת ניווט אחת קוהרנטית.









צילומי מסך של ממשק אפליקציית Bitget החדש (למעלה ולמטה)

דף הבית המשודרג מציג סקירת שוק מאוחדת, המאפשרת למשתמשים לצפות ולעבור בין סוגי הנכסים, כולל קריפטוגרפיה, מניות, נכסי בלוקצ'יין ו-TradFi כגון זהב ומדדים (גישה מוגבלת) מבלי לעבור בין דפים או להחליף תזרימי עבודה. מדדי ביצועי נכסים, ערך תיק ההשקעות ותמונות מצב של השוק מוצגים כעת במסגרת פריסה אחודה אחת, מה שמפחית את החיכוך עבור משתמשים המנהלים תיקי השקעות מגוונים המפוזרים על פני שווקים מרובים.

אזור המניות עוצב מחדש כדי לספק הקשרים ברורים יותר לשוק שמאפשרים קבלת החלטות מהירה יותר. משתמשים יכולים לגשת לתצוגות מבוססות מגזרים, לבחון תנועות מחירים בזמן אמת, לבחור מגמות שקשורות למניות וכן לעקוב באפליקציה עצמה אחר לוח שנה משולב של רווחים. הפלטפורמה תומכת כיום ביותר מ-100 אסימוני מניות ברשת ויותר מ-30 חוזים עתידיים של מניות מיינסטרים, מה שמאפשר למשתמשים לסחור במניות גלובליות מובילות כמו Apple, Tesla, Nvidia ו-Alphabet באמצעות USDT, בלי שיש צורך בחשבון ברוקרים מסורתי. מצבי שולי רווח גמישים ומינוף של עד פי 25 תומכים במגוון אסטרטגיות מסחר תוך שמירה על ניהול הון עקבי על פני סוגי הנכסים.





צילומי מסך של ממשק אפליקציית Bitget החדש (למעלה ולמטה)

השדרוג מדגיש גם את ההוספה של מדור TradFi, אשר משלב שווקים פיננסיים מסורתיים לאותו ממשק. משתמשים יכולים לסחור בזוגות מטבע חוץ, מתכות יקרות, סחורות, נפט ומדדים עיקריים באמצעות USDT כמטבע לשולי רווח, עם תמיכה בדמות נזילות עמוקה, תמחור תחרותי ואפשרויות מינוף של עד פי 500 עבור מכשירים נבחרים. הצעת TradFi פועלת תחת פיקוח רגולטורי של ועדת השירותים הפיננסיים של מאוריציוס, ומספקת גישה מובנית לשווקים מסורתיים תוך שמירה על יעילות תפעולית המוכרת למשתמשים המשתמשים בקריפטוגרפיה באופן טבעי.

"ככל שיותר מחלקות נכסים עוברות לשרשרת, האתגר עבור המשתמשים הוא כבר לא גישה, אלא בהירות," אמר איגנסיו פרנקו (Ignacio Franco), מנהל השיווק הראשי ב-Bitget. "שדרוג זה מפשט את האופן שבו סוחרים מגלים, מעריכים ופועלים בין קריפטו, אסימוני מניות ושווקים מסורתיים מממשק אחד. על ידי הפחתת הפיצול ברמת המוצר, אנו הופכים את המסחר בין נכסים מרובים לאינטואיטיבי יותר ובהתאם לאופן שבו משקיעים גלובליים מנהלים הון כיום".

הממשק המעודכן מספק גישה חוצת שווקים, כאשר סוגי הנכסים כבר אינם מוגבלים על ידי טכנולוגיה או גאוגרפיה. באמצעות האיחוד של שווקי מוצרים קריפטוגרפיים, אסימוני מניות, בלוקצ'יין ומכשירים פיננסיים מסורתיים בחוויית אפליקציה אחת, Bitget ממשיכה לטפל בפיצול של תזרימי המסחר המודרני.

השדרוג האחרון תואם את אסטרטגיית ה-UEX של Bitget, המתמקדת בגישה מאוחדת, זמינות שוק רציפה ויעילות הון בין סוגי נכסים. שיפורים נוספים וכיסוי שוק מורחב צפויים להתרחש ככל ש- Bitget ממשיכה לקדם את תשתית המסחר הרב-נכסים שלה.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, מניות תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר הביטקוין, מחיר Ethereum, מחיר XRP ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים, הכול בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet היא אפליקציית פיננסים יומיומית שנבנתה כדי להפוך קריפטו לפשוט, בטוח וחלק מהפיננסים היומיומיים. היא משרתת למעלה מ-80 מיליון משתמשים, ומגשרת בין נתיבי הבלוקצ'יין לבין פיננסים בעולם האמיתי והיא מציעה פלטפורמה מוכללת לכניסה ויציאה, מסחר, רווחים ותשלום בצורה חלקה.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל-UNICEF כדי לתמוך בחינוך לקריפטו לכ- 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™, מאליפויות המרוצים המרתקות ביותר בעולם.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלכם או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

