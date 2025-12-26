ビットゲット、アプリのメジャーアップグレードを発表、暗号資産、株式、オンチェーン、TradFi市場を、 統一インターフェイスで1億2千万人のユーザーに提供

セーシェル共和国ビクトリア発 , Dec. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ビットゲット・リミテッド (BITGET-LIMITED) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲット (Bitget) は、1億2000万人のユーザー向けにモバイルアプリの包括的な視覚的・機能的アップグレードを展開し、マルチアセット取引体験をさらに進化させた。このアップデートは、ユーザーが単一のまとまったナビゲーションフローを通じて、暗号通貨、トークン化株式、オンチェーン資産、従来の金融市場にアクセスできる、ユニバーサルインターフェイスを提供する。

アップグレードされたホームページでは、統合された市場概要が導入され、ユーザーはページやワークフローを切り替えることなく、暗号資産、株式、オンチェーン資産、および金や指数 (限定アクセス) などのTradFiを含む資産クラスを表示・移動できる。資産パフォーマンス指標、ポートフォリオ価値、市場スナップショットが1つの統一されたレイアウトで表示されるようになり、複数の市場に分散したポートフォリオを管理するユーザーの手間が軽減された。

「株式銘柄 (The Stocks)」セクションは、より明確なマーケットコンテキストと迅速な意思決定を提供するために再設計されている。ユーザーは、アプリから直接、セクターベースのビュー、リアルタイムの値動き、株式のトレンドテーマ、統合型業績カレンダーにアクセスできる。同プラットフォームは現在、100以上のオンチェーン株式トークンと30以上の主流株式先物をサポートしており、ユーザーはUSDTを使用して、アップル (Apple)、テスラ (Tesla)、エヌビディア (Nvidia)、アルファベット (Alphabet) などの主要グローバル株式を、従来のブローカー口座要件なしで取引することができる。柔軟な証拠金モードと最大25倍のレバレッジは、資産クラス間で一貫した資本管理を維持しながら、様々な取引戦略をサポートしている。

従来の金融市場を同じインターフェイスに取り込むTradFiセクションの導入も、今回のアップグレードのハイライトである。ユーザーはUSDTを証拠金として外国為替ペア、貴金属、コモディティ、原油、主要指数を取引することができ、深い流動性、競争力のある価格設定、また、一部の金融商品では最大500倍のレバレッジオプションにサポートされている。TradFiサービスはモーリシャス金融サービス委員会 (Financial Services Commission Mauritius) の規制監督下で運営されており、暗号資産のネイティブユーザーに馴染みのある運用効率を維持しながら、従来の市場への体系的なアクセスを提供する。

ビットゲットの最高マーケティング責任者であるイグナチオ・フランコ (Ignacio Franco) は次のように述べている。「より多くの資産クラスがオンチェーンに移行する中で、ユーザーにとっての課題は、もはやアクセスではなく、明瞭性となっています。今回のアップグレードは、トレーダーが単一のインターフェイスから暗号資産、トークン化株式、従来の市場を発見・評価し、行動する方法を簡素化しています。商品レベルでの断片化を減らすことで、マルチアセット取引をより直感的なものにし、世界中の投資家の皆さまが今日実際に資本を管理されている方法に適合させています。」

更新されたインターフェイスは、技術や地域によって資産クラスが制限されなくなった、クロスマーケットアクセスを提供している。ビットゲットは、暗号資産ネイティブ商品、トークン化株式、オンチェーン市場、従来の金融商品を単一のアプリ体験に統合することで、現代の取引ワークフローの断片化に対処し続けている。

この最新のアップグレードは、資産クラス全体にわたる統一アクセス、継続的な市場利用可能性、資本効率を中心とする、ビットゲットのUEX戦略に沿ったものである。ビットゲットがマルチアセット取引インフラを進化させ続ける中で、さらなる機能強化と対象市場の拡大が予定されている。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、数百万の暗号通貨トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供するとともに、ビットコイン (Bitcoin) 価格、イーサリアム (Ethereum) 価格、XRP価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスをすべて単一のプラットフォームで提供している。同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン (Bitcoin)、イーサリアム (Ethereum)、ソラナ (Solana)、BNBチェーン (BNB Chain) 上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。分散型サイドでは、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet)は、暗号資産をシンプルかつ安全に日常的な金融活動に組み込むために構築された、日常的な金融アプリである。このアプリは、8,000万人以上のユーザーにサービスを提供し、ブロックチェーンインフラと現実世界の金融を橋渡しし、オンランプ・オフランプ、トレーディング、収益獲得、シームレスな決済を実現できるオールインワンプラットフォームを提供している。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラリーガ (LALIGA) の公式暗号資産パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号資産の採用を推進している。グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフ (UNICEF) と協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。モータースポーツの世界で、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳しくは、次のサイトを参照されたい: ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲットウォレット

リスク警告: デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。過去の実績は将来の成果を保証するものではない。ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。詳細については、以下の利用規約を参照されたい。

