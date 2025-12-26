Bitget, 1억2천만 사용자를 위해 암호화폐·주식·온체인·전통 금융 시장을 하나의 통합 인터페이스로 아우르는 대규모 앱 업그레이드 공개

빅토리아 세이셸, Dec. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BITGET-LIMITED -- 전 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인Bitget 이 1억2천만 명의 사용자를 대상으로 모바일 앱의 시각적·기능적 전면 업그레이드를 단행해 멀티 자산 거래 경험을 한층 강화했다. 이번 업데이트를 통해 사용자는 하나의 일관된 내비게이션 흐름 안에서 암호화폐, 토큰화 주식, 온체인 자산, 전통 금융 시장에 이르기까지 다양한 자산에 접근할 수 있는 통합 인터페이스를 이용할 수 있게 되었다.

새로운 Bitget 앱 인터페이스 화면(상단 및 하단)

업그레이드된 홈 화면에는 통합된 시장 개요가 도입돼, 사용자가 별도의 페이지나 작업 흐름 전환 없이도 암호화폐, 주식, 온체인 자산, 금과 지수 등 전통 금융 자산(일부 접근 제한) 사이를 자유롭게 오가며 확인할 수 있다. 자산 성과 지표, 포트폴리오 가치, 시장 스냅샷이 하나의 통합 레이아웃에 제공되면서, 여러 시장에 분산된 포트폴리오를 관리하는 과정에서의 불편함이 크게 줄어들었다.

주식 섹션은 보다 명확한 시장 맥락과 신속한 의사결정을 지원하도록 재설계됐다. 사용자는 앱 내에서 섹터별 보기, 실시간 가격 변동, 주목받는 주식 테마, 통합 실적 발표 일정 등을 바로 확인할 수 있다. 현재 플랫폼은 100개 이상의 온체인 주식 토큰과 30개 이상의 주요 주식 선물을 지원하며, 사용자는 별도의 전통 증권 계좌 없이도 USDT를 사용해 애플, 테슬라, 엔비디아, 알파벳 등 글로벌 대표 종목을 거래할 수 있다. 유연한 마진 모드와 최대 25배 레버리지는 다양한 거래 전략을 가능하게 하면서도 자산군 전반에 걸쳐 일관된 자본 관리를 지원한다.

이번 업그레이드는 전통 금융 시장을 동일한 인터페이스로 통합한 TradFi 섹션 도입도 강조한다. 사용자는 USDT를 증거금으로 외환 통화쌍, 귀금속, 원자재, 원유, 주요 지수를 거래할 수 있으며, 일부 상품에는 최대 500배 레버리지가 제공된다. 깊은 유동성과 경쟁력 있는 가격 조건이 뒷받침된다. TradFi 서비스는 모리셔스 금융서비스위원회(Financial Services Commission of Mauritius)의 규제 감독 아래 운영되며, 암호화폐 네이티브 사용자에게 익숙한 운영 효율성을 유지하면서 전통 금융 시장에 대한 체계적인 접근을 제공한다.

Bitget의 최고마케팅책임자(CMO) 이그나시오 프랑코 (Ignacio Franco)는 “더 많은 자산군이 온체인으로 이동함에 따라, 사용자에게 더 이상 문제는 접근성이 아니라 명확성으로 귀결되고 있다”고 강조했다. 이어 “이번 업그레이드는 하나의 인터페이스에서 암호화폐, 토큰화 주식, 전통 금융 시장 전반을 아우르며 트레이더들이 자산을 발견하고, 평가하고, 실행하는 방식을 단순화하게 도와준다. 제품 차원의 파편화를 줄임으로써, 글로벌 투자자들이 오늘날 실제로 자본을 관리하는 방식에 보다 직관적이고 부합하는 멀티 자산 거래 환경을 구현하고 있다.”고 설명했다.

업데이트된 인터페이스는 기술이나 지역적 한계에 구애받지 않는 크로스마켓 접근을 제공한다. 암호화폐 네이티브 상품, 토큰화 주식, 온체인 시장, 전통 금융 상품을 하나의 앱 경험으로 통합함으로써, Bitget은 현대 거래 워크플로에서 발생하는 파편화 문제를 지속적으로 해소하고 있다.

이번 최신 업그레이드는 자산군 전반에 걸친 통합 접근, 24시간 연속 시장 이용, 자본 효율성을 핵심으로 하는 Bitget의 UEX 전략과도 맞닿아 있다. Bitget은 멀티 자산 거래 인프라 고도화를 이어가는 가운데, 추가적인 기능 개선과 시장 범위 확대도 순차적으로 진행할 예정이다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화 주식, ETF, 기타 실물자산에 대한 접근성을 제공하고 있으며, 비트코인·이더리움·XRP 등 주요 암호화폐의 실시간 가격 정보도 함께 제공한다Bitget 생태계는 AI 기반 트레이딩 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인에서의 토큰 간 상호운용성, 실물자산 접근성 확대를 통해 사용자가 더욱 스마트하게 거래할 수 있도록 지원하는 데 주력하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet )이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

