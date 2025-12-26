Bitget Lança Principal Atualização de Aplicativo, Unificando Mercados de Criptomoedas, Ações, Onchain e TradFi em Interface Unificada para 120 Milhões de Usuários

VICTORIA, Seychelles, Dec. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BITGET-LIMITED -- A Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lançou uma atualização visual e funcional abrangente do seu aplicativo móvel para 120 milhões de usuários, avançando ainda mais sua experiência de negociação de vários ativos. A atualização oferece uma interface universal que viabiliza que os usuários acessem criptomoedas, ações tokenizadas, ativos onchain e mercados financeiros tradicionais por meio de um único fluxo de navegação coeso.

Capturas de tela da nova interface do Bitget App (superior e inferior)

A página inicial atualizada apresenta uma visão geral consolidada do mercado, permitindo que os usuários visualizem e se movam entre classes de ativos, incluindo criptomoedas, ações, ativos onchain e TradFi, como ouro e índices (acesso limitado), sem alternar páginas ou fluxos de trabalho. Os indicadores de desempenho de ativos, o valor do portfólio e os instantâneos do mercado agora são apresentados em um layout unificado, reduzindo o atrito para os usuários que gerenciam portfólios diversificados em vários mercados.

A seção Stocks (Ações) foi reformulada para fornecer um contexto de mercado mais claro e uma tomada de decisão mais rápida. Os usuários podem acessar visualizações baseadas no setor, movimentos de preços em tempo real, temas de ações em alta e um calendário de ganhos integrado diretamente no aplicativo. Atualmente a plataforma é compatível com mais de 100 tokens de ações onchain e mais de 30 futuros de ações tradicionais, viabilizando que os usuários possam negociar ações líderes globais, como Apple, Tesla, Nvidia e Alphabet, usando USDT, sem os requisitos tradicionais de contas de corretagem. Os modos de margem flexíveis e a alavancagem de até 25x são compatíveis com uma variedade de estratégias de negociação, mantendo a administração de capital consistente em todas as classes de ativos.

Capturas de tela da nova interface do Bitget App (superior e inferior)

A atualização também destaca a introdução da seção TradFi, que traz os mercados financeiros tradicionais para a mesma interface. Os usuários podem negociar pares de forex, metais preciosos, commodities, petróleo e os principais índices usando USDT como margem, apoiados por profunda liquidez, preços competitivos e opções de alavancagem de até 500x em instrumentos selecionados. A oferta TradFi opera sob supervisão regulatória da Comissão de Serviços Financeiros das Ilhas Maurício, fornecendo acesso estruturado aos mercados tradicionais, mantendo a eficiência operacional familiar aos usuários nativos de criptomoedas.

“Com mais classes de ativos avançando na cadeia, o desafio para os usuários deixa de ser o acesso e passa a ser a clareza”, disse Ignacio Franco, Diretor de Marketing da Bitget. “Essa atualização simplifica a forma como os traders descobrem, avaliam e agem em criptomoedas, ações tokenizadas e mercados tradicionais a partir de uma única interface. Com a redução da fragmentação do produto, tornamos a negociação de vários ativos mais intuitiva e alinhada com a forma como os investidores globais realmente gerenciam o capital hoje.”

A interface atualizada fornece acesso entre mercados, onde as classes de ativos não são mais limitadas por tecnologia ou geografia. Ao consolidar produtos nativos de criptomoedas, ações tokenizadas, mercados onchain e instrumentos financeiros tradicionais em uma única experiência de aplicativo, a Bitget continua a abordar a fragmentação dos fluxos de trabalho de negociação modernos.

A atualização mais recente está alinhada com a estratégia UEX da Bitget, que se concentra em acesso unificado, disponibilidade contínua no mercado e eficiência de capital em todas as classes de ativos. Melhorias adicionais e cobertura de mercado ampliada devem ocorrer com o avanço da Bitget da sua infraestrutura de negociação de múltiplos ativos.

