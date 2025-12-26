Bitget 推出重大应用升级，为 1.2 亿用户打造统一界面， 整合加密货币、股票、链上与 TradFi 市场

塞舌尔维多利亚, Dec. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BITGET-LIMITED -- 全球最大的全景交易所 (UEX) Bitget，已面向 1.2 亿用户推出全面的移动应用视觉与功能升级，进一步推进其多资产交易体验。 此次更新提供了一个统一的界面，使用户能够通过单一、连贯的导航流程，访问加密货币、代币化股票、链上资产和传统金融市场。

新版 Bitget 应用界面截图（顶部与底部）

升级后的主页引入整合的市场概览，用户无需切换页面或中断操作，即可查看加密货币、股票、链上资产及 TradFi（如黄金、指数等，部分内容受限）等资产类别，并在不同资产之间自由切换。 资产表现指标、投资组合价值和市场快照现已统一呈现在同一布局中，降低用户在多个市场管理多元化投资组合时的操作摩擦。

股票板块经过重新设计，旨在提供更清晰的市场背景和更快速的决策支持。 用户可以直接在应用内访问基于行业的视图、实时价格变动、热门股票主题以及整合的财报日历。 该平台目前支持超过 100 种链上股票代币和 30 多种主流股票期货，允许用户使用 USDT 交易 Apple、Tesla、Nvidia 和 Alphabet 等全球领先公司的股票，而无需传统的经纪账户要求。 灵活的保证金模式以及高达 25 倍的杠杆支持多种交易策略，同时实现跨资产类别的一致资本管理。

此次升级还重点推出了 TradFi 板块，将传统金融市场纳入同一界面。 用户可以使用 USDT 作为保证金交易外汇货币对、贵金属、大宗商品、石油和主要指数，并享受深度流动性、有竞争力的定价以及对部分工具高达 500 倍的杠杆选择。 TradFi 板块在毛里求斯金融服务委员会的监管下运作，为用户提供进入传统市场的结构化渠道，同时保持加密原生用户所熟悉的运营效率。

Bitget 首席营销官 Ignacio Franco 表示：“随着越来越多的资产类别上链，用户面临的挑战不再是访问，而是清晰度。 此次升级以单一界面，简化了交易者在加密货币、代币化股票和传统市场中进行探索、评估与操作的整个流程。 通过在产品层面减少碎片化，我们正使多资产交易更加直观，并符合当今全球投资者实际管理资本的方式。”

更新后的界面提供跨市场访问，资产类别不再受技术或地域限制。 通过将加密原生产品、代币化股票、链上市场和传统金融工具整合在单一应用体验中，Bitget 持续致力于解决现代交易流程中的碎片化问题。

此次最新升级契合 Bitget 的 UEX 战略，该战略以跨资产类别的统一访问、市场持续可用性以及资本效率为核心。 随着 Bitget 持续完善其多资产交易基础设施，预计后续将推出更多功能升级并扩大市场覆盖范围。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)，为超过 1.2 亿用户提供数百万种加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易渠道，同时为用户实时查看比特币价格、以太坊价格、XRP（瑞波币）价格等加密货币行情提供一站式服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款日常金融应用，其设计初衷是让加密货币变得简单、安全，并融入日常金融场景。 该应用服务超 8000 万用户，将区块链基础设施与现实世界金融连接起来，提供出入金、交易、理财与支付功能无缝衔接的一站式平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西甲联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

如需了解更多信息，请访问：网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系：media@bitget.com

风险提示：数字资产价格会有波动，且可能会出现大幅变化。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，存在无法实现财务目标或无法收回本金的风险。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请查阅我司使用条款。

