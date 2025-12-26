Bitget 推出重要應用程式升級，整合加密貨幣、股票、鏈上和傳統金融市場， 為 1.2 億用戶打造統一介面

塞舌爾維多利亞, Dec. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BITGET-LIMITED -- 全球最具規模的全景交易所 (Universal Exchange, UEX) Bitget，已為其 1.2 億用戶推出全面的視覺及功能升級，進一步提升其多資產交易體驗。最新升級提供了統一的介面，使用戶能夠通過單一且連貫的導航流程存取加密貨幣、代幣化股票、鏈上資產和傳統金融市場。









升級後的主頁引入了統一市場概覽，使用戶能夠查看加密貨幣、股票、鏈上資產及傳統金融（如黃金和指數，有限訪問）等資產類別並在其之間進行切換，而無需轉換頁面或工作流程。資產表現指標、投資組合價值和市場快訊現在統一地於相同界面中呈現，減少了用戶在多個市場間管理多樣化投資組合時的阻礙。

股票部分已進行重新設計，現提供更清晰的市場背景和更迅速的決策能力。用戶可以直接從應用程式中訪問行業分類視圖、實時價格變動、熱門股票主題和綜合財報日曆。該平台目前支援超過 100 種鏈上股票代幣及 30 多種主流股票期貨，允許用戶使用 USDT 交易全球頂尖股票如 Apple、Tesla、Nvidia 和 Alphabet，而無需遵循傳統經紀賬戶的要求。靈活的保證金模式和最高 25 倍的槓桿比率支援各種交易策略，同時在不同資產類別之間保持一致的資金管理。

此次升級還強調傳統金融 (TradFi) 部分的引入，將傳統金融市場整合至同一介面中。用戶可以使用 USDT 作為保證金來交易外匯貨幣對、貴金屬、大宗商品、石油和主要指數，並享受深邃的流動性、具競爭力的價格，以及在精選工具上享有高達 500 倍的槓桿選項。傳統金融業務在 Financial Services Commission of Mauritius（毛里裘斯金融服務委員會）的監管下營運，為用戶提供有結構性的途徑訪問傳統市場，同時保持對加密貨幣原生用戶而言熟悉的營運效率。

Bitget 營銷總監 Ignacio Franco 表示：「隨著越來越多的資產類別登上區塊鏈，用戶面臨的挑戰不再是訪問，而是清晰度。這次升級簡化了交易者如何在單一介面發現、評估和操作加密貨幣、代幣化股票和傳統市場。通過減少產品層面的碎片化，我們使多資產交易更直觀，更符合當今全球投資者的資本管理方式。」

更新後的介面提供了跨市場訪問，資產類別不再受限於技術或地理位置。通過將加密原生產品、代幣化股票、鏈上市場和傳統金融工具整合至單一應用程式體驗中，Bitget 持續不斷解決現今交易工作流程中的碎片化問題。

最新的升級符合 Bitget 的全景交易所策略，該策略以在各資產類別之間的統一訪問、持續市場可用性和資本效率為核心。隨著 Bitget 持續推進其多資產交易基礎設施，預計未來將有更多改進和更廣闊的市場覆蓋範圍。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、交易所買賣基金 (ETF) 以及其他現實世界資產，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格、瑞波幣價格及其他加密貨幣價格的功能。該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。在去中心化層面，Bitget Wallet 是一款日常金融應用程式，旨在讓加密貨幣變得更簡單、更安全，並融入日常金融生活之中。目前服務逾 8,000 萬用戶，連接區塊鏈基礎設施與現實世界金融，提供流暢整合出入金、交易、賺取及支付功能的一站式平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

風險提示：數碼資產價格存在波動，並有可能出現巨大波幅。建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。任何投資的價值可能會受到影響，而且財務目標有可能無法實現，或投資本金有可能無法收回。請務必徵詢獨立的財務意見，並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。過往表現並非未來業績的可靠指標。對由此產生的任何潛在損失，Bitget 恕不承擔責任。本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。如需了解更多資訊，請參閱我們的使用條款。

