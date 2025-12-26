Communiqué de presse

Atos Group signe un accord engageant pour céder ses opérations en Amérique du Sud à la société brésilienne Semantix

Avec cette transaction, Atos Group accélère la mise en œuvre de son plan de transformation Genesis.

Paris, France – 26 décembre 2025 – Atos Group, un leader mondial de la transformation digitale accélérée par l’IA, annonce aujourd'hui avoir signé un accord engageant pour la cession de ses activités sud-américaines à la société brésilienne Semantix. Le périmètre cédé compte actuellement environ 2 800 professionnels à travers le Brésil, l'Argentine, le Chili, la Colombie, l'Uruguay et le Pérou. Cette cession fait partie du plan de transformation « Genesis », visant à ramener Atos Group à une croissance durable et à une rentabilité améliorée en se recentrant sur les géographies et actifs clés tels que l'IA, les solutions et services sécurisés et connectés au cloud. Cette transaction, une fois finalisée, élargirait le portefeuille de Semantix et créerait l'un des plus grands fournisseurs de services aux entreprises et de technologies IA et données en Amérique du Sud.

Fondée au Brésil en 2010, Semantix a commencé son parcours avec une équipe concentrée et une conviction claire dans le pouvoir transformateur des données. Cette transaction apporterait une nouvelle dimension et accroitrait la couverture géographique et l'écosystème technologique de Semantix en élargissant son portefeuille de services, et lui permettrait également d’intégrer l’excellence opérationnelle reconnue d’Atos et sa culture organisationnelle en Amérique du Sud — caractérisée par la diversité, l'inclusion, le leadership participatif ainsi que la formation continue et le développement des talents. Après la consolidation du périmètre Atos avec celui de Semantix, cette dernière bénéficierait d'une base de clients élargie dans la région et d'une empreinte opérationnelle renforcée.

La transaction devrait être finalisée dans les mois à venir, une fois toutes les conditions préalables remplies. Nelson Campelo, actuellement responsable d'Atos Amérique du Sud, assumerait le poste de PDG de Semantix tandis que Leonardo Santos Poça D'água, fondateur et PDG actuel de Semantix, deviendrait le président exécutif du groupe, se concentrant sur la stratégie à long terme et l'innovation de l'entreprise.

Pour Nelson Campelo, cette opération marquerait le début d'un nouveau cycle de croissance : « Atos a, ces dernières années, construit des opérations solides et très respectées dans la région, livrant des projets complexes et innovants. En nous associant à Semantix, un leader dans les données et l'intelligence artificielle, nous entrerions dans une nouvelle phase d'expansion avec des capacités accrues pour créer encore plus de valeur pour les clients, partenaires, employés et la société. »

« Cet accord représente une étape historique pour le marché technologique », déclare Leonardo Santos Poça D'água. « Nous sommes une entreprise 100 % brésilienne assumant un rôle régional de premier plan. Avec la présence géographique plus large d'Atos et sa solide infrastructure opérationnelle, nous accélérerions notre capacité à fournir une intelligence artificielle avec une gouvernance complète aux secteurs réglementés tels que les services financiers, la santé, les services publics et les télécommunications. De plus, nous renforcerions immédiatement notre présence dans des domaines stratégiques tels que l'agro-industrie, l'industrie, le secteur gouvernemental et l'automobile. Notre engagement et notre objectif sont d'utiliser la technologie pour générer un impact positif réel dans des millions de vies. »

***

À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 67 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent commercialement dans 61 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos Group est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, le Groupe permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts

Relations investisseurs : investors@atos.net

Actionnaires individuels : +33 8 05 65 00 75

Relations avec les médias : globalprteam@atos.net

Pièce jointe