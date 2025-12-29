Periodinis pranešimas dėl banko savų akcijų įsigijimo ir jo rezultatų (4 savaitė)

Šiame pranešime pateikiama informacija apie AB Artea banko (toliau – Bankas) sandorius, atliktus vykdant Banko savų akcijų įsigijimą pagal 2025-11-26 paskelbtą Banko savų akcijų supirkimo programą per žemiau nurodytą laikotarpį.
Laikotarpis, kuriuo buvo vykdomas Banko savų akcijų įsigijimas pagal programą – 2025-12-01 – 2025-12-26.
Laikotarpis, už kurį teikiamas šis periodinis pranešimas – 2025-12-22 – 2025-12-26.
Kita informacija:
|Sandorių apžvalga
|Data
|Bendras dienos įsigytų akcijų kiekis (vnt.)
|Svertinis kainos vidurkis (EUR)
|Suminė sandorių vertė (EUR)
|2025.12.22
|100.000
|0,927
|92.650,13
|2025.12.23
|175.000
|0,927
|162.275,05
|2025.12.24
|-
|-
|-
|2025.12.25
|-
|-
|-
|2025.12.26
|-
|-
|-
|Viso įsigyta per einamąją savaitę
|275.000
|0,927
|254.925,18
|Viso įsigyta per programos laikotarpį
|2.048.482
|0,924
|1.893.357,39
|
Banko turimos savos supirktos akcijos: 5.443.732 vnt.
Atlikus pirmiau nurodytus sandorius, Bankui iš viso priklausys 5.718.732 vnt. nuosavų akcijų, atitinkančių 0,88 % visų Banko išleistų akcijų.
Išsamesnė informacija apie sandorius pridedama.
