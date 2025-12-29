Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter
Dato 29. december 2025
Aktietilbagekøbsprogram - uge 52
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.
I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.
Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.
Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:
|Dato
|Antal aktier (stk.)
|Gennemsnitlig
købspris (kroner)
|Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
|I alt i henhold til seneste meddelelse
|625.777
|1.427,85
|893.514.549
|22. december 2025
|2.000
|1.512,00
|3.024.000
|23. december 2025
|2.000
|1.518,99
|3.037.980
|24. december 2025
|25. december 2025
|26. december 2025
|I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram
|629.777
|1.428,40
|899.576.529
|Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025
|414.200
|1.207,12
|499.988.706
|I alt tilbagekøbt
|1.043.977
|1.340,61
|1.399.565.235
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:
- 1.043.977 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 4,11 % af bankens aktiekapital.
I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.
Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
Adm. direktør
Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage
|Volume
|Price
|Venue
|Time - CET
|1
|1519
|XCSE
|20251222 9:08:35.096000
|66
|1520
|XCSE
|20251222 9:10:53.542000
|11
|1521
|XCSE
|20251222 9:18:06.711000
|11
|1521
|XCSE
|20251222 9:18:50.940000
|11
|1521
|XCSE
|20251222 9:28:50.197000
|1
|1519
|XCSE
|20251222 9:34:30.174000
|10
|1519
|XCSE
|20251222 9:34:30.174000
|10
|1519
|XCSE
|20251222 9:34:30.174000
|11
|1517
|XCSE
|20251222 9:36:00.271000
|6
|1519
|XCSE
|20251222 9:42:23.545000
|5
|1519
|XCSE
|20251222 9:42:23.545000
|11
|1519
|XCSE
|20251222 9:42:23.565000
|11
|1518
|XCSE
|20251222 9:42:49.080000
|4
|1517
|XCSE
|20251222 9:46:50.145000
|7
|1517
|XCSE
|20251222 9:49:09.852000
|4
|1517
|XCSE
|20251222 9:49:09.852000
|1
|1518
|XCSE
|20251222 9:55:44.252000
|3
|1518
|XCSE
|20251222 9:55:44.252000
|8
|1518
|XCSE
|20251222 10:00:00.169000
|3
|1518
|XCSE
|20251222 10:00:05.259000
|8
|1518
|XCSE
|20251222 10:00:05.259000
|21
|1515
|XCSE
|20251222 10:02:49.291000
|21
|1515
|XCSE
|20251222 10:03:33.565000
|11
|1514
|XCSE
|20251222 10:08:46.284000
|11
|1514
|XCSE
|20251222 10:08:46.284000
|3
|1514
|XCSE
|20251222 10:08:46.284000
|7
|1514
|XCSE
|20251222 10:08:46.284000
|11
|1513
|XCSE
|20251222 10:14:12.082000
|10
|1513
|XCSE
|20251222 10:14:12.082000
|4
|1512
|XCSE
|20251222 10:17:08.673000
|7
|1512
|XCSE
|20251222 10:19:01.586000
|4
|1512
|XCSE
|20251222 10:19:01.586000
|61
|1515
|XCSE
|20251222 10:29:05.136000
|11
|1515
|XCSE
|20251222 10:29:13.824000
|11
|1515
|XCSE
|20251222 10:30:38.116000
|11
|1512
|XCSE
|20251222 10:35:15.186000
|10
|1512
|XCSE
|20251222 10:35:15.186000
|20
|1511
|XCSE
|20251222 10:36:40.943000
|12
|1513
|XCSE
|20251222 10:52:32.535000
|19
|1513
|XCSE
|20251222 10:52:32.535000
|4
|1511
|XCSE
|20251222 10:53:59.715000
|33
|1510
|XCSE
|20251222 10:56:03.982000
|3
|1513
|XCSE
|20251222 11:19:25.172000
|99
|1513
|XCSE
|20251222 11:20:28.053000
|22
|1514
|XCSE
|20251222 11:32:55.104000
|11
|1511
|XCSE
|20251222 11:47:45.085000
|10
|1511
|XCSE
|20251222 11:47:45.085000
|10
|1511
|XCSE
|20251222 11:47:45.085000
|10
|1511
|XCSE
|20251222 11:47:45.085000
|10
|1511
|XCSE
|20251222 11:47:45.085000
|10
|1511
|XCSE
|20251222 11:47:45.085000
|31
|1509
|XCSE
|20251222 11:59:22.829000
|8
|1509
|XCSE
|20251222 11:59:22.829000
|21
|1511
|XCSE
|20251222 12:11:55.821000
|10
|1511
|XCSE
|20251222 12:11:55.821000
|51
|1512
|XCSE
|20251222 12:18:38.404000
|1
|1513
|XCSE
|20251222 12:32:05.701000
|10
|1513
|XCSE
|20251222 12:32:05.701000
|10
|1513
|XCSE
|20251222 12:32:05.701000
|14
|1512
|XCSE
|20251222 12:35:28.855000
|8
|1512
|XCSE
|20251222 12:43:51.507000
|11
|1512
|XCSE
|20251222 12:43:51.507000
|10
|1512
|XCSE
|20251222 12:43:51.507000
|4
|1512
|XCSE
|20251222 12:43:51.507000
|1
|1512
|XCSE
|20251222 12:43:51.507000
|9
|1512
|XCSE
|20251222 12:50:02.073000
|13
|1512
|XCSE
|20251222 12:50:02.073000
|6
|1512
|XCSE
|20251222 12:50:02.073000
|5
|1512
|XCSE
|20251222 12:50:27.691000
|1
|1512
|XCSE
|20251222 12:50:27.691000
|16
|1512
|XCSE
|20251222 13:01:44.196000
|6
|1512
|XCSE
|20251222 13:01:44.196000
|11
|1512
|XCSE
|20251222 13:01:44.196000
|10
|1512
|XCSE
|20251222 13:01:44.196000
|31
|1511
|XCSE
|20251222 13:08:00.017000
|20
|1511
|XCSE
|20251222 13:18:51.405000
|21
|1511
|XCSE
|20251222 13:51:29.880000
|10
|1511
|XCSE
|20251222 13:51:29.880000
|10
|1511
|XCSE
|20251222 13:51:29.880000
|33
|1511
|XCSE
|20251222 13:53:11.349000
|6
|1511
|XCSE
|20251222 13:53:11.349000
|5
|1511
|XCSE
|20251222 13:53:46.942000
|6
|1511
|XCSE
|20251222 13:59:11.728000
|5
|1511
|XCSE
|20251222 13:59:11.728000
|2
|1511
|XCSE
|20251222 13:59:11.728000
|32
|1511
|XCSE
|20251222 14:06:35.540000
|66
|1511
|XCSE
|20251222 14:33:03.087000
|31
|1509
|XCSE
|20251222 14:35:36.097000
|11
|1508
|XCSE
|20251222 14:37:50.378000
|10
|1508
|XCSE
|20251222 14:37:50.378000
|11
|1506
|XCSE
|20251222 14:57:53.467000
|10
|1506
|XCSE
|20251222 15:00:27.330000
|1
|1506
|XCSE
|20251222 15:00:27.330000
|10
|1506
|XCSE
|20251222 15:00:27.330000
|11
|1506
|XCSE
|20251222 15:00:27.330000
|21
|1508
|XCSE
|20251222 15:01:48.369000
|21
|1507
|XCSE
|20251222 15:04:45.025000
|21
|1509
|XCSE
|20251222 15:11:22.124000
|21
|1509
|XCSE
|20251222 15:13:30.139000
|10
|1508
|XCSE
|20251222 15:15:20.608000
|11
|1508
|XCSE
|20251222 15:15:20.608000
|11
|1508
|XCSE
|20251222 15:26:04.213000
|13
|1509
|XCSE
|20251222 15:34:42.721000
|18
|1509
|XCSE
|20251222 15:34:42.721000
|7
|1511
|XCSE
|20251222 15:48:40.835000
|22
|1510
|XCSE
|20251222 15:56:19.203000
|13
|1510
|XCSE
|20251222 16:00:00.443000
|34
|1510
|XCSE
|20251222 16:00:05.566000
|32
|1510
|XCSE
|20251222 16:00:37.215000
|9
|1510
|XCSE
|20251222 16:01:15.456000
|21
|1509
|XCSE
|20251222 16:03:16.133000
|22
|1512
|XCSE
|20251222 16:11:00.839000
|11
|1512
|XCSE
|20251222 16:11:00.839000
|2
|1512
|XCSE
|20251222 16:11:00.846000
|22
|1512
|XCSE
|20251222 16:11:00.856000
|9
|1512
|XCSE
|20251222 16:11:00.856000
|24
|1512
|XCSE
|20251222 16:11:24.881000
|9
|1512
|XCSE
|20251222 16:11:24.881000
|33
|1511
|XCSE
|20251222 16:13:48.472000
|11
|1511
|XCSE
|20251222 16:13:48.472000
|9
|1511
|XCSE
|20251222 16:14:44.851952
|1
|1511
|XCSE
|20251222 16:14:44.852007
|6
|1511
|XCSE
|20251222 16:14:44.871430
|257
|1511
|XCSE
|20251222 16:14:46.191301
|11
|1522
|XCSE
|20251223 9:06:00.011000
|11
|1518
|XCSE
|20251223 9:06:24.789000
|11
|1518
|XCSE
|20251223 9:06:24.789000
|22
|1517
|XCSE
|20251223 9:11:43.349000
|11
|1517
|XCSE
|20251223 9:11:43.349000
|21
|1516
|XCSE
|20251223 9:17:47.333000
|11
|1523
|XCSE
|20251223 9:20:23.445000
|11
|1523
|XCSE
|20251223 9:21:51.131000
|11
|1523
|XCSE
|20251223 9:28:58.992000
|11
|1522
|XCSE
|20251223 9:28:59.011000
|11
|1520
|XCSE
|20251223 9:36:08.894000
|10
|1520
|XCSE
|20251223 9:36:08.894000
|6
|1518
|XCSE
|20251223 9:38:44.891000
|5
|1518
|XCSE
|20251223 9:38:44.911000
|11
|1518
|XCSE
|20251223 9:38:44.911000
|6
|1518
|XCSE
|20251223 9:38:44.911000
|11
|1515
|XCSE
|20251223 9:49:55.368000
|10
|1515
|XCSE
|20251223 9:49:55.368000
|21
|1513
|XCSE
|20251223 9:55:16.759000
|5
|1511
|XCSE
|20251223 10:07:02.650000
|21
|1514
|XCSE
|20251223 10:08:26.562000
|6
|1518
|XCSE
|20251223 10:16:20.189000
|10
|1518
|XCSE
|20251223 10:16:20.189000
|5
|1518
|XCSE
|20251223 10:17:40.030000
|6
|1518
|XCSE
|20251223 10:17:40.030000
|5
|1518
|XCSE
|20251223 10:19:42.190000
|1
|1518
|XCSE
|20251223 10:21:12.386000
|1
|1518
|XCSE
|20251223 10:21:12.386000
|21
|1515
|XCSE
|20251223 10:21:30.088000
|13
|1514
|XCSE
|20251223 10:23:51.612000
|8
|1514
|XCSE
|20251223 10:23:54.100000
|13
|1514
|XCSE
|20251223 10:23:54.100000
|11
|1513
|XCSE
|20251223 10:24:47.141000
|31
|1512
|XCSE
|20251223 10:40:21.185000
|10
|1512
|XCSE
|20251223 10:40:21.185000
|42
|1517
|XCSE
|20251223 10:46:19.556000
|10
|1517
|XCSE
|20251223 10:46:19.556000
|11
|1517
|XCSE
|20251223 10:46:19.556000
|11
|1516
|XCSE
|20251223 11:00:26.528000
|11
|1515
|XCSE
|20251223 11:00:29.479000
|11
|1515
|XCSE
|20251223 11:00:29.479000
|31
|1519
|XCSE
|20251223 11:02:58.614000
|31
|1517
|XCSE
|20251223 11:07:22.735000
|11
|1517
|XCSE
|20251223 11:07:22.735000
|10
|1517
|XCSE
|20251223 11:07:22.735000
|11
|1517
|XCSE
|20251223 11:15:39.294000
|8
|1517
|XCSE
|20251223 11:21:33.471000
|31
|1517
|XCSE
|20251223 11:23:17.181000
|21
|1516
|XCSE
|20251223 11:30:31.056000
|10
|1516
|XCSE
|20251223 11:30:31.056000
|1
|1515
|XCSE
|20251223 11:47:41.595000
|21
|1515
|XCSE
|20251223 11:59:26.879000
|2
|1515
|XCSE
|20251223 11:59:26.879000
|9
|1515
|XCSE
|20251223 11:59:29.885000
|1
|1515
|XCSE
|20251223 11:59:29.885000
|9
|1515
|XCSE
|20251223 11:59:29.885000
|13
|1515
|XCSE
|20251223 11:59:29.885000
|2
|1514
|XCSE
|20251223 12:03:04.638000
|31
|1517
|XCSE
|20251223 12:24:00.249000
|10
|1517
|XCSE
|20251223 12:24:00.249000
|10
|1517
|XCSE
|20251223 12:24:00.249000
|41
|1516
|XCSE
|20251223 12:34:04.928000
|11
|1516
|XCSE
|20251223 12:34:04.928000
|55
|1516
|XCSE
|20251223 12:45:37.314000
|11
|1512
|XCSE
|20251223 13:13:37.185000
|10
|1512
|XCSE
|20251223 13:13:37.185000
|10
|1512
|XCSE
|20251223 13:13:37.185000
|10
|1512
|XCSE
|20251223 13:13:37.185000
|10
|1512
|XCSE
|20251223 13:13:37.185000
|31
|1516
|XCSE
|20251223 14:18:39.499000
|32
|1516
|XCSE
|20251223 14:20:19.476000
|10
|1516
|XCSE
|20251223 14:22:29.481000
|13
|1515
|XCSE
|20251223 14:24:33.601000
|19
|1515
|XCSE
|20251223 14:24:33.601000
|65
|1517
|XCSE
|20251223 14:29:54.775000
|54
|1517
|XCSE
|20251223 14:29:57.108000
|44
|1515
|XCSE
|20251223 14:35:39.871000
|11
|1514
|XCSE
|20251223 14:48:15.331000
|31
|1514
|XCSE
|20251223 14:53:58.185000
|8
|1516
|XCSE
|20251223 15:03:51.159000
|1
|1519
|XCSE
|20251223 15:14:50.488000
|2
|1519
|XCSE
|20251223 15:14:52.651000
|1
|1519
|XCSE
|20251223 15:16:33.164000
|33
|1520
|XCSE
|20251223 15:25:17.782000
|1
|1523
|XCSE
|20251223 15:35:19.034000
|44
|1522
|XCSE
|20251223 15:37:30.187000
|10
|1522
|XCSE
|20251223 15:37:30.187000
|11
|1522
|XCSE
|20251223 15:37:30.187000
|33
|1522
|XCSE
|20251223 15:37:30.187000
|29
|1523
|XCSE
|20251223 15:37:36.556000
|53
|1523
|XCSE
|20251223 15:37:36.556000
|169
|1523
|XCSE
|20251223 15:37:44.364000
|63
|1524
|XCSE
|20251223 15:41:28.691000
|43
|1525
|XCSE
|20251223 15:46:53.974000
|11
|1525
|XCSE
|20251223 15:46:53.989000
|11
|1525
|XCSE
|20251223 15:47:11.478000
|11
|1524
|XCSE
|20251223 15:48:00.427000
|10
|1524
|XCSE
|20251223 15:48:00.427000
|1
|1523
|XCSE
|20251223 15:49:21.710000
|14
|1523
|XCSE
|20251223 15:50:45.532424
|1
|1525
|XCSE
|20251223 15:53:13.051215
|1
|1525
|XCSE
|20251223 15:53:13.051215
|9
|1525
|XCSE
|20251223 15:53:13.051215
|22
|1525
|XCSE
|20251223 15:53:13.051215
|182
|1525
|XCSE
|20251223 15:53:13.051257
Vedhæftet fil