Aktietilbagekøbsprogram - uge 52

Dato        29. december 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 625.777 1.427,85 893.514.549
22. december 20252.0001.512,003.024.000
23. december 20252.0001.518,993.037.980
24. december 2025   
25. december 2025   
26. december 2025   
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 629.777 1.428,40 899.576.529
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025		414.2001.207,12499.988.706
I alt tilbagekøbt 1.043.977 1.340,61 1.399.565.235

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 1.043.977 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 4,11 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

VolumePriceVenueTime - CET
11519XCSE20251222 9:08:35.096000
661520XCSE20251222 9:10:53.542000
111521XCSE20251222 9:18:06.711000
111521XCSE20251222 9:18:50.940000
111521XCSE20251222 9:28:50.197000
11519XCSE20251222 9:34:30.174000
101519XCSE20251222 9:34:30.174000
101519XCSE20251222 9:34:30.174000
111517XCSE20251222 9:36:00.271000
61519XCSE20251222 9:42:23.545000
51519XCSE20251222 9:42:23.545000
111519XCSE20251222 9:42:23.565000
111518XCSE20251222 9:42:49.080000
41517XCSE20251222 9:46:50.145000
71517XCSE20251222 9:49:09.852000
41517XCSE20251222 9:49:09.852000
11518XCSE20251222 9:55:44.252000
31518XCSE20251222 9:55:44.252000
81518XCSE20251222 10:00:00.169000
31518XCSE20251222 10:00:05.259000
81518XCSE20251222 10:00:05.259000
211515XCSE20251222 10:02:49.291000
211515XCSE20251222 10:03:33.565000
111514XCSE20251222 10:08:46.284000
111514XCSE20251222 10:08:46.284000
31514XCSE20251222 10:08:46.284000
71514XCSE20251222 10:08:46.284000
111513XCSE20251222 10:14:12.082000
101513XCSE20251222 10:14:12.082000
41512XCSE20251222 10:17:08.673000
71512XCSE20251222 10:19:01.586000
41512XCSE20251222 10:19:01.586000
611515XCSE20251222 10:29:05.136000
111515XCSE20251222 10:29:13.824000
111515XCSE20251222 10:30:38.116000
111512XCSE20251222 10:35:15.186000
101512XCSE20251222 10:35:15.186000
201511XCSE20251222 10:36:40.943000
121513XCSE20251222 10:52:32.535000
191513XCSE20251222 10:52:32.535000
41511XCSE20251222 10:53:59.715000
331510XCSE20251222 10:56:03.982000
31513XCSE20251222 11:19:25.172000
991513XCSE20251222 11:20:28.053000
221514XCSE20251222 11:32:55.104000
111511XCSE20251222 11:47:45.085000
101511XCSE20251222 11:47:45.085000
101511XCSE20251222 11:47:45.085000
101511XCSE20251222 11:47:45.085000
101511XCSE20251222 11:47:45.085000
101511XCSE20251222 11:47:45.085000
311509XCSE20251222 11:59:22.829000
81509XCSE20251222 11:59:22.829000
211511XCSE20251222 12:11:55.821000
101511XCSE20251222 12:11:55.821000
511512XCSE20251222 12:18:38.404000
11513XCSE20251222 12:32:05.701000
101513XCSE20251222 12:32:05.701000
101513XCSE20251222 12:32:05.701000
141512XCSE20251222 12:35:28.855000
81512XCSE20251222 12:43:51.507000
111512XCSE20251222 12:43:51.507000
101512XCSE20251222 12:43:51.507000
41512XCSE20251222 12:43:51.507000
11512XCSE20251222 12:43:51.507000
91512XCSE20251222 12:50:02.073000
131512XCSE20251222 12:50:02.073000
61512XCSE20251222 12:50:02.073000
51512XCSE20251222 12:50:27.691000
11512XCSE20251222 12:50:27.691000
161512XCSE20251222 13:01:44.196000
61512XCSE20251222 13:01:44.196000
111512XCSE20251222 13:01:44.196000
101512XCSE20251222 13:01:44.196000
311511XCSE20251222 13:08:00.017000
201511XCSE20251222 13:18:51.405000
211511XCSE20251222 13:51:29.880000
101511XCSE20251222 13:51:29.880000
101511XCSE20251222 13:51:29.880000
331511XCSE20251222 13:53:11.349000
61511XCSE20251222 13:53:11.349000
51511XCSE20251222 13:53:46.942000
61511XCSE20251222 13:59:11.728000
51511XCSE20251222 13:59:11.728000
21511XCSE20251222 13:59:11.728000
321511XCSE20251222 14:06:35.540000
661511XCSE20251222 14:33:03.087000
311509XCSE20251222 14:35:36.097000
111508XCSE20251222 14:37:50.378000
101508XCSE20251222 14:37:50.378000
111506XCSE20251222 14:57:53.467000
101506XCSE20251222 15:00:27.330000
11506XCSE20251222 15:00:27.330000
101506XCSE20251222 15:00:27.330000
111506XCSE20251222 15:00:27.330000
211508XCSE20251222 15:01:48.369000
211507XCSE20251222 15:04:45.025000
211509XCSE20251222 15:11:22.124000
211509XCSE20251222 15:13:30.139000
101508XCSE20251222 15:15:20.608000
111508XCSE20251222 15:15:20.608000
111508XCSE20251222 15:26:04.213000
131509XCSE20251222 15:34:42.721000
181509XCSE20251222 15:34:42.721000
71511XCSE20251222 15:48:40.835000
221510XCSE20251222 15:56:19.203000
131510XCSE20251222 16:00:00.443000
341510XCSE20251222 16:00:05.566000
321510XCSE20251222 16:00:37.215000
91510XCSE20251222 16:01:15.456000
211509XCSE20251222 16:03:16.133000
221512XCSE20251222 16:11:00.839000
111512XCSE20251222 16:11:00.839000
21512XCSE20251222 16:11:00.846000
221512XCSE20251222 16:11:00.856000
91512XCSE20251222 16:11:00.856000
241512XCSE20251222 16:11:24.881000
91512XCSE20251222 16:11:24.881000
331511XCSE20251222 16:13:48.472000
111511XCSE20251222 16:13:48.472000
91511XCSE20251222 16:14:44.851952
11511XCSE20251222 16:14:44.852007
61511XCSE20251222 16:14:44.871430
2571511XCSE20251222 16:14:46.191301
111522XCSE20251223 9:06:00.011000
111518XCSE20251223 9:06:24.789000
111518XCSE20251223 9:06:24.789000
221517XCSE20251223 9:11:43.349000
111517XCSE20251223 9:11:43.349000
211516XCSE20251223 9:17:47.333000
111523XCSE20251223 9:20:23.445000
111523XCSE20251223 9:21:51.131000
111523XCSE20251223 9:28:58.992000
111522XCSE20251223 9:28:59.011000
111520XCSE20251223 9:36:08.894000
101520XCSE20251223 9:36:08.894000
61518XCSE20251223 9:38:44.891000
51518XCSE20251223 9:38:44.911000
111518XCSE20251223 9:38:44.911000
61518XCSE20251223 9:38:44.911000
111515XCSE20251223 9:49:55.368000
101515XCSE20251223 9:49:55.368000
211513XCSE20251223 9:55:16.759000
51511XCSE20251223 10:07:02.650000
211514XCSE20251223 10:08:26.562000
61518XCSE20251223 10:16:20.189000
101518XCSE20251223 10:16:20.189000
51518XCSE20251223 10:17:40.030000
61518XCSE20251223 10:17:40.030000
51518XCSE20251223 10:19:42.190000
11518XCSE20251223 10:21:12.386000
11518XCSE20251223 10:21:12.386000
211515XCSE20251223 10:21:30.088000
131514XCSE20251223 10:23:51.612000
81514XCSE20251223 10:23:54.100000
131514XCSE20251223 10:23:54.100000
111513XCSE20251223 10:24:47.141000
311512XCSE20251223 10:40:21.185000
101512XCSE20251223 10:40:21.185000
421517XCSE20251223 10:46:19.556000
101517XCSE20251223 10:46:19.556000
111517XCSE20251223 10:46:19.556000
111516XCSE20251223 11:00:26.528000
111515XCSE20251223 11:00:29.479000
111515XCSE20251223 11:00:29.479000
311519XCSE20251223 11:02:58.614000
311517XCSE20251223 11:07:22.735000
111517XCSE20251223 11:07:22.735000
101517XCSE20251223 11:07:22.735000
111517XCSE20251223 11:15:39.294000
81517XCSE20251223 11:21:33.471000
311517XCSE20251223 11:23:17.181000
211516XCSE20251223 11:30:31.056000
101516XCSE20251223 11:30:31.056000
11515XCSE20251223 11:47:41.595000
211515XCSE20251223 11:59:26.879000
21515XCSE20251223 11:59:26.879000
91515XCSE20251223 11:59:29.885000
11515XCSE20251223 11:59:29.885000
91515XCSE20251223 11:59:29.885000
131515XCSE20251223 11:59:29.885000
21514XCSE20251223 12:03:04.638000
311517XCSE20251223 12:24:00.249000
101517XCSE20251223 12:24:00.249000
101517XCSE20251223 12:24:00.249000
411516XCSE20251223 12:34:04.928000
111516XCSE20251223 12:34:04.928000
551516XCSE20251223 12:45:37.314000
111512XCSE20251223 13:13:37.185000
101512XCSE20251223 13:13:37.185000
101512XCSE20251223 13:13:37.185000
101512XCSE20251223 13:13:37.185000
101512XCSE20251223 13:13:37.185000
311516XCSE20251223 14:18:39.499000
321516XCSE20251223 14:20:19.476000
101516XCSE20251223 14:22:29.481000
131515XCSE20251223 14:24:33.601000
191515XCSE20251223 14:24:33.601000
651517XCSE20251223 14:29:54.775000
541517XCSE20251223 14:29:57.108000
441515XCSE20251223 14:35:39.871000
111514XCSE20251223 14:48:15.331000
311514XCSE20251223 14:53:58.185000
81516XCSE20251223 15:03:51.159000
11519XCSE20251223 15:14:50.488000
21519XCSE20251223 15:14:52.651000
11519XCSE20251223 15:16:33.164000
331520XCSE20251223 15:25:17.782000
11523XCSE20251223 15:35:19.034000
441522XCSE20251223 15:37:30.187000
101522XCSE20251223 15:37:30.187000
111522XCSE20251223 15:37:30.187000
331522XCSE20251223 15:37:30.187000
291523XCSE20251223 15:37:36.556000
531523XCSE20251223 15:37:36.556000
1691523XCSE20251223 15:37:44.364000
631524XCSE20251223 15:41:28.691000
431525XCSE20251223 15:46:53.974000
111525XCSE20251223 15:46:53.989000
111525XCSE20251223 15:47:11.478000
111524XCSE20251223 15:48:00.427000
101524XCSE20251223 15:48:00.427000
11523XCSE20251223 15:49:21.710000
141523XCSE20251223 15:50:45.532424
11525XCSE20251223 15:53:13.051215
11525XCSE20251223 15:53:13.051215
91525XCSE20251223 15:53:13.051215
221525XCSE20251223 15:53:13.051215
1821525XCSE20251223 15:53:13.051257


