Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 52

Selskabsmeddelelse nr. 59 2025

Danske Bank

Bernstorffsgade 40

DK-1577 København V

Tel. + 45 33 44 00 00



29. december 2025



Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 52



Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.



Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".



Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 52 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:


 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse17,485,845255.09934,460,626,949
22 december 202570,000313.991121,979,377
23 december 202570,000314.673222,027,124
24 december 2025   
25 december 2025   
26 december 2025   
I alt akkumuleret i uge 52140,000314.332244,006,501
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet17,625,845255.56984,504,633,450




Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 2.111% af Danske Bank A/S' aktiekapital.





Danske Bank

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70


 

 

Danske Bank Company announcement DK Weekly SBB announcement

