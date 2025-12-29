|Selskabsmeddelelse nr. 59 2025
Danske Bank
29. december 2025
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 52
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 52 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|17,485,845
|255.0993
|4,460,626,949
|22 december 2025
|70,000
|313.9911
|21,979,377
|23 december 2025
|70,000
|314.6732
|22,027,124
|24 december 2025
|25 december 2025
|26 december 2025
|I alt akkumuleret i uge 52
|140,000
|314.3322
|44,006,501
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|17,625,845
|255.5698
|4,504,633,450
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 2.111% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70
