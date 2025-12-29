KH Group Oyj
Pörssitiedote 29.12.2025 klo 14.45
KH Group Oyj – Johdon liiketoimet – Juha Karttunen
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Juha Karttunen
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: KH Group Oyj
LEI: 743700F6CLX8JMYDEP21
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 135629/5/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-22
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008924
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 4322 Yksikköhinta: 0.397 EUR
(2): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 0.404 EUR
(3): Volyymi: 5080 Yksikköhinta: 0.397 EUR
(4): Volyymi: 439 Yksikköhinta: 0.397 EUR
(5): Volyymi: 5471 Yksikköhinta: 0.397 EUR
(6): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0.4 EUR
(7): Volyymi: 1600 Yksikköhinta: 0.4 EUR
(8): Volyymi: 425 Yksikköhinta: 0.399 EUR
(9): Volyymi: 3900 Yksikköhinta: 0.399 EUR
(10): Volyymi: 10000 Yksikköhinta: 0.399 EUR
(11): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 0.4 EUR
(12): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 0.4 EUR
(13): Volyymi: 7499 Yksikköhinta: 0.4 EUR
(14): Volyymi: 20000 Yksikköhinta: 0.4 EUR
(15): Volyymi: 2580 Yksikköhinta: 0.4 EUR
(16): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0.4 EUR
(17): Volyymi: 20000 Yksikköhinta: 0.401 EUR
(18): Volyymi: 486 Yksikköhinta: 0.402 EUR
(19): Volyymi: 11000 Yksikköhinta: 0.405 EUR
(20): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 0.41 EUR
(21): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 0.41 EUR
(22): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 0.41 EUR
(23): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0.41 EUR
(24): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0.41 EUR
(25): Volyymi: 1028 Yksikköhinta: 0.41 EUR
(26): Volyymi: 1740 Yksikköhinta: 0.41 EUR
(27): Volyymi: 10000 Yksikköhinta: 0.41 EUR
(28): Volyymi: 10000 Yksikköhinta: 0.41 EUR
(29): Volyymi: 13376 Yksikköhinta: 0.41 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (29):
Volyymi: 150000 Keskihinta: 0.40320 EUR
KH GROUP OYJ
LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Carl Haglund, puh. 040 500 6898
KH Group lyhyesti:
KH Group Oyj on Pohjoismaissa toimiva konserni, joka tukee vastuullista rakentamista ja ylläpitää yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Konsernin kaksi liiketoiminta-aluetta ovat rakennus- ja maansiirtokonekauppaan keskittyvä KH-Koneet ja pelastusajoneuvoja valmistava Nordic Rescue Group. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.khgroup.com.