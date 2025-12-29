Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet

Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Wilhelm Rosenlew

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

 Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oyj

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 135489/5/4


 

Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-18

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000591698

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS 

 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 

(1): Volyymi: 750 Yksikköhinta: 2.64 EUR 

(2): Volyymi: 2500 Yksikköhinta: 2.62 EUR 

(3): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 2.57 EUR 


 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3): 

Volyymi: 5250 Keskihinta: 2.60381 EUR


 

Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Wilhelm Rosenlew

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

 Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oyj

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 135492/5/4


 

Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-19

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000591698

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS 

 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 

(1): Volyymi: 6000 Yksikköhinta: 2.51 EUR 


Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1): 

Volyymi: 6000 Keskihinta: 2.51 EUR


