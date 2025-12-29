Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Wilhelm Rosenlew
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oyj
LEI: 743700AL68PUX6JMS644
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 135489/5/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-18
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000591698
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 750 Yksikköhinta: 2.64 EUR
(2): Volyymi: 2500 Yksikköhinta: 2.62 EUR
(3): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 2.57 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):
Volyymi: 5250 Keskihinta: 2.60381 EUR
Digitalist Group Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Wilhelm Rosenlew
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oyj
LEI: 743700AL68PUX6JMS644
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 135492/5/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-19
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000591698
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 6000 Yksikköhinta: 2.51 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 6000 Keskihinta: 2.51 EUR