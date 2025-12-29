Neeiliniame LITGRID AB visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2025 m. gruodžio 29 d. įvykusiame neeiliniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius) visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimtas šis sprendimas:
1) Dėl pritarimo LITGRID AB, valdybos 2025 m. gruodžio 5 d. sprendimui (protokolo Nr. 18, klausimo Nr. 1)
1. Pritarti valdybos 2025 m. gruodžio 5 d. sprendimui sudaryti Elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos sutartį su susijusia šalimi AB „Ignitis gamyba“ ir patvirtinti šias esmines sandorio sąlygas:
1.1. Sutarties šalys – operatorius LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir gamintojas AB „Ignitis gamyba“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302648707, kurios registruota buveinė yra Elektrinės g. 21, Elektrėnai, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
1.2. Sutarties dalykas (objektas) – Šioje Sutartyje nustatyta tvarka Gamintojas įsipareigoja suteikti Operatoriui Elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą pagal Operatoriaus pateiktą Užsakymą, o Operatorius įsipareigoja sumokėti Gamintojui už suteiktą Elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugą.
1.3. Įsipareigojimų įvykdymo terminas – Šalių sudaryta Sutartis įsigalioja nuo 2026 m. sausio 1 d. 00:00 val. ir galioja iki 2026 m. gruodžio 31 d. 24.00 val.
1.4. Sutarties kaina – 50,12 mln. EUR be PVM.
1.5. Kainodara – Gamintojo teikiamos Elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos kaina yra Užsakyme nurodyta Izoliuoto darbo paslaugos kaina ir gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios kaina.
1.6. Atsiskaitymo tvarka – Gamintojas, vadovaudamasis Šalių tarpusavyje suderintu Aktu, ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Aktų pasirašymo dienos išrašo ir pateikia Operatoriui PVM sąskaitą faktūrą už per pasibaigusį Apskaitos laikotarpį suteiktą Įrenginių prieinamumo paslaugą. PVM sąskaitos faktūros išrašomos pasibaigusio Apskaitos laikotarpio kalendorinio mėnesio data. Operatorius, gavęs Gamintojo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, ją apmoka ne vėliau kaip iki paskutinės einamojo mėnesio darbo dienos.
1.7. Sutarties kainos keitimo taisyklės – Sutartyje nustatyta dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios kaina gali būti keičiama priklausomai nuo VERT atlikto gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios perskaičiavimo.
1.8. Rezervas – netaikomas.
1.9. Įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas:
• Šalis, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neapmokėjusi gautų PVM sąskaitų faktūrų ar neatlikusi bet kokių kitų jai priklausančių atlikti mokėjimų, moka 0,04 % (keturių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
• Jeigu Gamintojas atleidžia į tinklą 5 % mažiau suminės elektros energijos nei buvo nurodyta Tiekimo grafike, Gamintojas sumoka baudą Operatoriui, kurios dydis apskaičiuojamas pagal 1 formulę:
B=( ΔE*K*T)/12 (1 formulė)
Kur: B – baudos dydis, Eur; ΔE – Tiekimo grafike nurodytos elektros energijos ir faktiškai į tinklą patiektos elektros energijos maksimalus valandinis skirtumas, MWh; K – Užsakyme nustatyta Įrenginių prieinamumo paslaugos kaina, Eur/MW/h; T – valandų skaičius per Įrenginių prieinamumo paslaugos teikimo laikotarpį, val.
Per Sutarties galiojimo laikotarpį pagal Sutarties 11.8 punkto nuostatas apskaičiuota baudų suma negali viršyti pagal 2 formulę apskaičiuoto dydžio:
Bmax=(P*K*T)/12 (2 formulė)
Kur: Bmax – maksimalus galimas suminis baudos dydis per Sutarties galiojimo laikotarpį, Eur; P – Užsakyme nustatytas Įrenginių prieinamumo paslaugos kiekis, MW; K – Užsakyme nustatyta Įrenginių prieinamumo paslaugos kaina, Eur/MW/h; T – valandų skaičius per Įrenginių prieinamumo paslaugos teikimo laikotarpį, val.
2. Įgalioti LITGRID AB vadovą (su teise perįgalioti) suderinti kitas (neesmines) sutarties su AB „Ignitis gamyba“ sąlygas ir šią sutartį pasirašyti.
Daugiau informacijos:
Mantas Bieliauskas, komunikacijos projektų vadovas
+370 652 53424
mantas.bieliauskas@litgrid.eu