Finantskalender 2026. aastal

2026. aastal avaldab AS Ekspress Grupp konsolideeritud majandustulemused ja kvartaalsed digitellimuste tulemused järgmiselt.

Kuupäev Sündmus 12. jaanuar 2026 2025. aasta IV kvartali digitellimuste tulemused 20. veebruar 2026 2025. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne 01. aprill 2026 Auditeeritud 2025. aasta majandusaasta aruanne 10. aprill 2026 2026. aasta I kvartali digitellimuste tulemused 30. aprill 2026 2026. aasta 3 kuu ja I kvartali auditeerimata vahearuanne 10. juuli 2026 2026. aasta II kvartali digitellimuste tulemused 31. juuli 2026 2026. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne 12. oktoober 2026 2026. aasta III kvartali digitellimuste tulemused 30. oktoober 2026 2026. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne





Aruanded avalikustatakse enne börsipäeva algust kell 8.00 hommikul kohaliku Ida-Euroopa aja järgi (EET).

2025. majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosolek toimub II kvartalis 2026, täpne aeg ja asukoht täpsustatakse edaspidi.

Lisainfo

Rain Sarapuu

Kontserni finantsjuht

rain.sarapuu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes 1000 inimesele.