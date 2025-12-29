Finantskalender 2026. aastal

2026. aastal avaldab AS Ekspress Grupp konsolideeritud majandustulemused ja kvartaalsed digitellimuste tulemused järgmiselt.
|Kuupäev
|Sündmus
|12. jaanuar 2026
|2025. aasta IV kvartali digitellimuste tulemused
|20. veebruar 2026
|2025. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne
|01. aprill 2026
|Auditeeritud 2025. aasta majandusaasta aruanne
|10. aprill 2026
|2026. aasta I kvartali digitellimuste tulemused
|30. aprill 2026
|2026. aasta 3 kuu ja I kvartali auditeerimata vahearuanne
|10. juuli 2026
|2026. aasta II kvartali digitellimuste tulemused
|31. juuli 2026
|2026. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne
|12. oktoober 2026
|2026. aasta III kvartali digitellimuste tulemused
|30. oktoober 2026
|2026. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne
Aruanded avalikustatakse enne börsipäeva algust kell 8.00 hommikul kohaliku Ida-Euroopa aja järgi (EET).
2025. majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosolek toimub II kvartalis 2026, täpne aeg ja asukoht täpsustatakse edaspidi.
Lisainfo
Rain Sarapuu
Kontserni finantsjuht
rain.sarapuu@egrupp.ee
AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes 1000 inimesele.