Finantskalender 2026. aastal

2026. aastal avaldab AS Ekspress Grupp konsolideeritud majandustulemused ja kvartaalsed digitellimuste tulemused järgmiselt.

KuupäevSündmus
12. jaanuar 20262025. aasta IV kvartali digitellimuste tulemused
20. veebruar 20262025. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne
01. aprill 2026Auditeeritud 2025. aasta majandusaasta aruanne
10. aprill 20262026. aasta I kvartali digitellimuste tulemused
30. aprill 20262026. aasta 3 kuu ja I kvartali auditeerimata vahearuanne
10. juuli 20262026. aasta II kvartali digitellimuste tulemused
31. juuli 20262026. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne
12. oktoober 20262026. aasta III kvartali digitellimuste tulemused
30. oktoober 20262026. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne


Aruanded avalikustatakse enne börsipäeva algust kell 8.00 hommikul kohaliku Ida-Euroopa aja järgi (EET).

2025. majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosolek toimub II kvartalis 2026, täpne aeg ja asukoht täpsustatakse edaspidi.

Lisainfo
Rain Sarapuu
Kontserni finantsjuht
rain.sarapuu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes 1000 inimesele.


