Pasirašyta sutartis dėl dujų tranzito į Karaliaučių

Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ pasirašė gamtinių dujų transportavimo sutartį per Lietuvos Respubliką į Karaliaučiaus sritį. Dujų tranzitas organizuojamas tarptautinių sutarčių, ES reguliavimo ir Lietuvos respublikos gamtinių dujų įstatymo pagrindu. Naujos tranzito paslaugos sąlygos nustatytos penkeriems metams – iki 2030 gruodžio 31 d. Paslaugų kainas nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2026 metams nustatytas leistinas pajamų lygmuo sudaro apie 30 mln. eurų.
