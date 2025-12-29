KH Group Oyj

Pörssitiedote 29.12.2025 klo 17.10

KH Group Oyj – Johdon liiketoimet – Juha Karttunen

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Juha Karttunen

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: KH Group Oyj

LEI: 743700F6CLX8JMYDEP21

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 135636/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-23

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008924

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 3993 Yksikköhinta: 0.401 EUR

(2): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 0.408 EUR

(3): Volyymi: 2402 Yksikköhinta: 0.401 EUR

(4): Volyymi: 6424 Yksikköhinta: 0.401 EUR

(5): Volyymi: 1341 Yksikköhinta: 0.401 EUR

(6): Volyymi: 10000 Yksikköhinta: 0.403 EUR

(7): Volyymi: 4100 Yksikköhinta: 0.403 EUR

(8): Volyymi: 4100 Yksikköhinta: 0.403 EUR

(9): Volyymi: 5521 Yksikköhinta: 0.404 EUR

(10): Volyymi: 872 Yksikköhinta: 0.404 EUR

(11): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 0.411 EUR

(12): Volyymi: 1600 Yksikköhinta: 0.413 EUR

(13): Volyymi: 6000 Yksikköhinta: 0.414 EUR

(14): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 0.414 EUR

(15): Volyymi: 650 Yksikköhinta: 0.415 EUR

(16): Volyymi: 868 Yksikköhinta: 0.42 EUR

(17): Volyymi: 1877 Yksikköhinta: 0.42 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (17):

Volyymi: 50000 Keskihinta: 0.405340 EUR



KH GROUP OYJ

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Carl Haglund, puh. 040 500 6898



KH Group lyhyesti:

KH Group Oyj on Pohjoismaissa toimiva konserni, joka tukee vastuullista rakentamista ja ylläpitää yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Konsernin kaksi liiketoiminta-aluetta ovat rakennus- ja maansiirtokonekauppaan keskittyvä KH-Koneet ja pelastusajoneuvoja valmistava Nordic Rescue Group. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.khgroup.com.