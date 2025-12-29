KH Group Oyj
Pörssitiedote 29.12.2025 klo 17.10
KH Group Oyj – Johdon liiketoimet – Juha Karttunen
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Juha Karttunen
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: KH Group Oyj
LEI: 743700F6CLX8JMYDEP21
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 135636/5/4
Liiketoimen päivämäärä: 2025-12-23
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009008924
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 3993 Yksikköhinta: 0.401 EUR
(2): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 0.408 EUR
(3): Volyymi: 2402 Yksikköhinta: 0.401 EUR
(4): Volyymi: 6424 Yksikköhinta: 0.401 EUR
(5): Volyymi: 1341 Yksikköhinta: 0.401 EUR
(6): Volyymi: 10000 Yksikköhinta: 0.403 EUR
(7): Volyymi: 4100 Yksikköhinta: 0.403 EUR
(8): Volyymi: 4100 Yksikköhinta: 0.403 EUR
(9): Volyymi: 5521 Yksikköhinta: 0.404 EUR
(10): Volyymi: 872 Yksikköhinta: 0.404 EUR
(11): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 0.411 EUR
(12): Volyymi: 1600 Yksikköhinta: 0.413 EUR
(13): Volyymi: 6000 Yksikköhinta: 0.414 EUR
(14): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 0.414 EUR
(15): Volyymi: 650 Yksikköhinta: 0.415 EUR
(16): Volyymi: 868 Yksikköhinta: 0.42 EUR
(17): Volyymi: 1877 Yksikköhinta: 0.42 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (17):
Volyymi: 50000 Keskihinta: 0.405340 EUR
KH GROUP OYJ
LISÄTIETOJA:
toimitusjohtaja Carl Haglund, puh. 040 500 6898
KH Group lyhyesti:
KH Group Oyj on Pohjoismaissa toimiva konserni, joka tukee vastuullista rakentamista ja ylläpitää yhteiskunnan kriittisiä toimintoja. Konsernin kaksi liiketoiminta-aluetta ovat rakennus- ja maansiirtokonekauppaan keskittyvä KH-Koneet ja pelastusajoneuvoja valmistava Nordic Rescue Group. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin. Lisätietoja osoitteessa www.khgroup.com.