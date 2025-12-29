Ný stefna í lánamálum ríkisins til ársins 2030

Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur gefið út stefnu í lánamálum ríkisins fyrir árin 2026–2030. Stefnan lýsir fyrirkomulagi lánsfjármögnunar ríkissjóðs á tímabilinu og setur fram markmið og viðmið um framkvæmd lánamála.
Stefna í lánamálum markar umgjörð fyrir ákvarðanir um lántökur ríkissjóðs og skuldastýringu. Meginmarkmið hennar er að tryggja að lánsfjárþörf og fjárhagslegum skuldbindingum ríkissjóðs sé mætt með lágmarkskostnaði, með tilliti til varfærinnar áhættustefnu.
Í stefnunni er fjallað um markmið og viðmið í lánastýringu, núverandi samsetningu lánasafns ríkissjóðs og helstu áhættuþætti. Þá er einnig lýst skipulagi lánamála og upplýsingagjöf til markaðsaðila og fjárfesta.
Stefnan byggist að hluta á fyrri stefnu en felur jafnframt í sér nokkrar breytingar sem miða að því að styrkja skuldastýringu ríkisins og auka fyrirsjáanleika í lánsfjármögnun.
„Með þessari uppfærðu stefnu er verið að aðlaga lánamál ríkisins að breyttum aðstæðum á fjármálamörkuðum og tryggja að ríkið sé áfram í sterkri stöðu þegar kemur að fjármögnun,“ segir Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra. „Áhersla er lögð á jafnvægi, varfærni og skýra upplýsingagjöf, sem skiptir máli bæði fyrir almenning og markaðsaðila.“
Helstu breytingar í stefnunni
Í nýrri stefnu eru gerðar breytingar á samsetningu lánasafns ríkissjóðs. Sett eru fram ný viðmið um skiptingu lána, þar sem gert er ráð fyrir að óverðtryggð lán nemi um 45% af lánasafni, verðtryggð lán um 40% og lán í erlendri mynt um 15%. Með þessu eru fyrri viðmið endurskoðuð og lögð áhersla á breytta samsetningu skulda ríkissjóðs á tímabilinu.
Einnig eru sett fram uppfærð viðmið um útgáfu ríkisbréfa. Lögð er áhersla á skýra verðmyndun með bæði verðtryggða og óverðtryggða flokka ríkisbréfa. Endanleg stærð útgáfuflokka skal að jafnaði vera að lágmarki 50 milljarðar króna til allra tímalengda. Meðallánstími skulda ríkissjóðs er óbreyttur, eða 5–7 ár.
Þá er stefnt að því að hlutfall skulda sem falla á gjalddaga á næstu 24 mánuðum verði innan við fjórðungur af heildarskuldum ríkissjóðs. Í stefnunni er jafnframt gert ráð fyrir árlegri útgáfu skuldabréfa á alþjóðamörkuðum.
Í stefnunni kemur fram að ofangreind viðmið í skuldastýringu gildi ekki um sjálfbæra fjármögnun ríkissjóðs.
Loks er fjallað um upplýsingagjöf í tengslum við lánamál ríkissjóðs, meðal annars um útgáfu ársskýrslu um lánamál ríkissjóðs sem birt verður á vormánuðum
Stefna í lánamálum byggist á gildandi fjármálaáætlun og er gefin út árlega. Hún er sett fram til fimm ára í senn.
Nánari upplýsingar eru á www.fjr.is