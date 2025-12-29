Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Persbericht - Gereglementeerde informatie





Ieper, België – 29 november 2025, 17.45 uur CET

Melexis meldt de aankoop van 11.600 Melexis-aandelen op Euronext Brussel in de periode van 22 december 2025 tot 26 december 2025, in het kader van het inkoopprogramma aangekondigd op 10 december 2025.

Inkoopdatum Aantal verworven aandelen Gemiddelde prijs (€) Laagste prijs (€) Hoogste prijs (€) Aankoop bedrag (€) 22/12/2025 4.000 56,52 56,30 57,00 226.086 23/12/2025 4.000 56,63 56,29 56,80 226.506 24/12/2025 3.600 56,77 56,60 56,95 204.380 25/12/2025 0 - - - - 26/12/2025 0 - - - - TOTAAL 11.600 56,64 56,20 57,00 656.972

Onder het huidige inkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis reeds 40.200 eigen aandelen aangekocht.



Samen met de 831.491 aandelen aangekocht onder een vorige inkoopprogramma, heeft Melexis nu 871.691 eigen aandelen in bezit.



