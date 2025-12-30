Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156

Fra 22. desember til 26. desember 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 605.000 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 232,0085 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 22. desember OSE 310.000 232,8024 72.168.744,00 CEUX TQEX 23. desember OSE 295.000 231,1742 68.196.389,00 CEUX TQEX 24. desember OSE CEUX TQEX 25. desember OSE CEUX TQEX 26. desember OSE CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 605.000 232,0085 140.365.133,00 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 10.980.791 237,2816 2.605.539.392,62 CEUX TQEX Totalt 10.980.791 237,2816 2.605.539.392,62 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 11.585.791 237,0062 2.745.904.525,62 CEUX TQEX Totalt 11.585.791 237,0062 2.745.904.525,62





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 55.943.984 egne aksjer, tilsvarende 2,19% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 44.908.101 egne aksjer. tilsvarende 1,76% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

Vedlegg