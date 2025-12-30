Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156
Fra 22. desember til 26. desember 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 605.000 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 232,0085 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|22. desember
|OSE
|310.000
|232,8024
|72.168.744,00
|CEUX
|TQEX
|23. desember
|OSE
|295.000
|231,1742
|68.196.389,00
|CEUX
|TQEX
|24. desember
|OSE
|CEUX
|TQEX
|25. desember
|OSE
|CEUX
|TQEX
|26. desember
|OSE
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|605.000
|232,0085
|140.365.133,00
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|10.980.791
|237,2816
|2.605.539.392,62
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|10.980.791
|237,2816
|2.605.539.392,62
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|11.585.791
|237,0062
|2.745.904.525,62
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|11.585.791
|237,0062
|2.745.904.525,62
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 55.943.984 egne aksjer, tilsvarende 2,19% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 44.908.101 egne aksjer. tilsvarende 1,76% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
Vedlegg