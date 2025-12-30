JLT Mobile Computers VD förvärvar aktier av bolagets huvudägare

Växjö, Sverige, 30:e december 2025 * * * JLT Mobile Computers, ledande utvecklare av tillförlitliga datorlösningar för krävande miljöer, annonserade idag att bolagets VD förvärvat aktier av bolagets huvudägare.

JLT:s huvudägare och grundare, Jan Olofsson, 82 år, har beslutat att minska sitt aktiva engagemang i bolaget genom att reducera sitt ägande. Syftet är att samtidigt säkerställa företagets långsiktiga ledning och dess fortsatta engagemang i JLT:s framgång. I linje med detta har bolagets VD, Per Holmberg, uttryckt önskemål om att förvärva aktier från huvudägaren.

Parterna har under en tid diskuterat möjliga lösningar och är nu överens om ett upplägg där Per har förvärvat 1 100 000 aktier mot kontant betalning, samt ges möjlighet att förvärva ytterligare 1 100 000 aktier om ett år genom en köpoption. Per äger redan drygt 700 000 aktier och har en personaloption på 200 000 aktier som löper ut 2027. Efter det första aktieköpet är Pers ägarandel i JLT 6,4 %, och vid utnyttjade av alla optioner kommer hans ägande överstiga 10%.

Jan Olofsson kommenterar: ”Syftet med detta upplägg är att säkerställa JLT:s fortsatta utveckling och ledarskap. Jag är mycket nöjd med hur Per har lyckats navigera bolaget genom flera år av tuffa tider på marknaden, och det gläder mig att han nu väljer att gå in som större ägare i bolaget. Jag är övertygad om att detta kommer att bidra till en fortsatt stabil utveckling av JLT:s verksamhet.”

För mer information om JLT Mobile Computers och dess datorprodukter, tjänster och lösningar, besök jltmobile.com. Mer finansiell information finns på JLT:s investerarsidor.

Om JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers är en ledande utvecklare och leverantör av stryktåliga mobila datorer och lösningar för de tuffaste miljöerna. 30 års erfarenhet har gjort det möjligt för JLT att sätta standarden vad gäller användningen av ruggad IT-utrustning. Detta genom en kombination av oöverträffad produktkvalitet, enastående service och support samt förstklassiga lösningar som säkerställer problemfri drift för kunder inom lager/logistik, transport, tillverkning, gruvor, hamnar och jordbruk. JLT agerar globalt med kontor i Sverige, Frankrike och USA och med ett internationellt nätverk av återförsäljare på lokala marknader. Företaget grundades 1994 och är sedan 2002 noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen JLT med Eminova Fondkommission AB som Certified Adviser. För mer information, besök jltmobile.com.