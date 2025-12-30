Slowenien begrüßt den Winter mit einem erweiterten Angebot an Schneesportarten, nordischen Loipen und Outdoor-Abenteuern

LJUBLJANA, Slowenien, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im ganzen Land haben die Skigebiete ihre Anlagen und Dienstleistungen weiter verbessert und moderne Liftanlagen, einen umfassenden Verleihservice, professionelle Ski- und Snowboardschulen sowie ein breites Angebot an geführten Touren etabliert. So können Besucherinnen und Besucher aller Leistungsstufen vielfältige Winteraktivitäten ausprobieren, die von actionreichen Sportarten wie Skifahren, Snowboarden und Skitouren in beeindruckender Berglandschaft bis hin zu entspannteren Aktivitäten wie Snowparks, Eislaufen in malerischer Umgebung, Schneeschuhwandern, Fackelwanderungen und Hundeschlittenfahrten reichen.

Ein einheitlicher Langlauf-Skipass

Das Langlaufloipennetz Sloweniens bleibt ein Highlight der Saison. Beliebte Orte wie Pokljuka, Bohinj, Planica und Jezersko bieten gut gepflegte Loipen, die für jedermann geeignet sind, vom Freizeitskifahrer bis zum Leistungssportler. Zur Unterstützung dieser Erlebnisse wird der einheitliche Langlauf-Skipass – der führende nordische Skigebiete mit einem einzigen Ticket verbindet – erweitert, um längere Aufenthalte und eine nachhaltigere regionale Mobilität zu fördern.

Wellness, Gastronomie und festliche Winterstädte

Der Winter in Slowenien lädt Reisende außerdem dazu ein, Outdoor-Aktivitäten durch kulturelle und Freizeitangebote abzurunden. Die Gäste können sich in Thermalbädern entspannen, die lokale Gastronomie genießen oder festliche Weihnachtsmärkte in historischen Städten erkunden. Friedliche Spaziergänge durch verschneite Täler, kombiniert mit urbaner Winteratmosphäre, sorgen für ein abwechslungsreiches saisonales Erlebnis bei kurzen Entfernungen.

Weltweite Werbung für Sloweniens Winterangebot

Um Sloweniens Wintergeschichte international bekannter zu machen, startet die slowenische Tourismuszentrale von November bis Februar eine weltweite Werbekampagne in 20 Märkten, die durch digitales Storytelling, redaktionelle Partnerschaften, Fachveranstaltungen und Pressereisen unterstützt wird. Zentrale Informationen, Inspirationen und fertige Reiserouten sind auf dem offiziellen Tourismusportal slovenia.info zu finden, das Besucherinnen und Besuchern einen umfassenden Überblick über Wintererlebnisse, Reiseziele sowie die praktische Reiseplanung bietet.

Mit seiner kompakten Geografie, seiner modernen Wintersportinfrastruktur und seinem wachsenden Fokus auf Nachhaltigkeit lädt Slowenien Besucherinnen und Besucher dazu ein, den Winter auf aktive, authentische und zeitgemäße Weise zu erleben. Von spannenden Abenteuern in den Bergen bis hin zu ruhigen Ausflügen in die Natur ist jedes Ziel leicht erreichbar.

Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.slovenia.info/en/things-to-do/active-holidays/skiing-in-slovenia

Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e174d17-6b14-455d-b882-c7c6d1e6fe3d/de