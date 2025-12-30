Eslovenia da la bienvenida al invierno con deportes de nieve ampliados, rutas nórdicas y aventuras al aire libre

LIUBLIANA, Eslovenia, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A lo largo del país, los centros turísticos de montaña han fortalecido aún más sus instalaciones y servicios, incorporando modernos sistemas de remontes, alquiler integral de equipos, escuelas profesionales de esquí y snowboard, y una amplia gama de experiencias guiadas. Esto permite que visitantes de todos los niveles exploren diversas actividades invernales, desde el esquí alpino, snowboard y esquí de travesía en terrenos montañosos impresionantes, hasta actividades más relajadas como parques de nieve, patinaje sobre hielo en entornos tradicionales, raquetas de nieve, paseos con antorchas y trineos tirados por perros.

Un pase unificado de esquí de fondo

La red de esquí de fondo de Eslovenia sigue siendo uno de los grandes atractivos de la temporada. Destinos populares como Pokljuka, Bohinj, Planica y Jezersko ofrecen rutas bien mantenidas, aptas para todos, desde esquiadores recreativos hasta atletas avanzados. Para apoyar estas experiencias, el pase unificado de esquí de fondo, que conecta las principales estaciones nórdicas con un solo ticket, continúa expandiéndose, fomentando estancias más largas y una movilidad regional más sostenible.

Bienestar, gastronomía y ciudades invernales con ambiente festivo

El invierno en Eslovenia también invita a los viajeros a complementar las actividades al aire libre con ofertas culturales y de ocio. Los visitantes pueden relajarse en centros termales, degustar la gastronomía local o explorar mercados navideños en ciudades históricas. Los paseos tranquilos por valles nevados, combinados con el ambiente urbano invernal, aseguran una experiencia de temporada variada y completa, a corta distancia de viaje.

Promoción global de la oferta invernal de Eslovenia

Para dar a conocer la historia del invierno esloveno a nivel internacional, la Oficina de Turismo de Eslovenia está desarrollando una campaña global en 20 mercados de noviembre a febrero, apoyada por narrativas digitales, colaboraciones editoriales, eventos comerciales y viajes de prensa. Información centralizada, inspiración e itinerarios listos para usar están disponibles en el portal oficial de turismo slovenia.info, ofreciendo a los visitantes una visión completa de las experiencias invernales, destinos y planificación práctica del viaje.

infraestructura moderna para deportes de invierno y creciente enfoque en sostenibilidad, Eslovenia invita a los visitantes a vivir el invierno de manera activa, auténtica y contemporánea, desde emociones en la montaña hasta escapadas naturales serenas, todo al alcance de la mano.

Para más información:https://www.slovenia.info/en/things-to-do/active-holidays/skiing-in-slovenia

Una vídeo asociado con este comunicado de prensa está disponible en, http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e174d17-6b14-455d-b882-c7c6d1e6fe3d/es