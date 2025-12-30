La Slovénie salue l’arrivée de l’hiver en proposant une offre élargie de sports de neige, de pistes de ski de fond et d’aventures en plein air

LJUBLJANA, Slovénie, 30 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans tout le pays, les stations de montagne ont encore renforcé leurs installations et leurs services, en mettant en place des systèmes de remontées mécaniques modernes, un service complet de location de matériel, des écoles de ski et de snowboard professionnelles ainsi qu’une large gamme d’activités guidées. Ce dispositif permet aux visiteurs de tous niveaux de découvrir différentes activités hivernales. Ils peuvent ainsi passer du ski alpin, du snowboard et du ski de randonnée à haute intensité dans des paysages montagneux spectaculaires à des activités plus détendues telles que les snowparks, le patinage sur glace dans un cadre traditionnel, les randonnées en raquettes, les marches aux flambeaux et les balades en chiens de traîneau.

Un forfait de ski de fond unifié

Le réseau de ski de fond slovène demeure l’un des points forts de la saison hivernale. Des domaines skiables populaires tels que Pokljuka, Bohinj, Planica et Jezersko offrent des pistes bien entretenues qui conviennent aux skieurs de tous niveaux, qu’ils soient amateurs ou confirmés. Pour profiter au mieux de la saison, le forfait de ski de fond unifié (Unified Cross-Country Ski Pass), qui relie les principales stations nordiques grâce à un seul et même billet, poursuit son extension, encourageant ainsi des séjours prolongés et une mobilité régionale plus durable.

Bien-être, gastronomie et villes festives pour la saison hivernale

L’hiver slovène invite également les touristes à compléter leurs activités de plein air par des offres culturelles et de loisirs. Ils peuvent ainsi se détendre dans les centres thermaux, savourer la gastronomie locale ou découvrir les marchés de Noël festifs des villes historiques. Des promenades paisibles dans les vallées enneigées, combinées à l’ambiance hivernale urbaine, garantissent une expérience saisonnière aux multiples facettes assortie d’une grande facilité d’accès.

Promouvoir l’offre hivernale de la Slovénie à l’échelle mondiale

Afin de faire connaître l’hiver slovène à l’échelle internationale, le Slovenian Tourist Board (Office du tourisme slovène) lance une campagne promotionnelle mondiale sur 20 marchés, de novembre à février. Cette campagne s’appuie sur des articles en ligne, des partenariats éditoriaux, des événements commerciaux et des voyages de presse. Des informations centralisées, des sources d’inspiration et des itinéraires prêts à l’emploi sont disponibles sur le portail touristique officiel slovenia.info, qui offre aux visiteurs un aperçu complet des activités hivernales et des destinations touristiques tout en leur prodiguant des conseils pratiques pour la planification de leur voyage.

Avec son territoire compact, ses infrastructures modernes dédiées aux sports d’hiver et son engagement croissant en faveur du développement durable, la Slovénie invite les visiteurs à vivre l’hiver de manière dynamique, authentique et contemporaine, entre sensations fortes en montagne et escapades paisibles dans la nature, le tout à proximité immédiate.

Pour en savoir plus : https://www.slovenia.info/en/things-to-do/active-holidays/skiing-in-slovenia

Une vidéo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3ddd38c1-d1bd-4b7e-879c-752dc5ef478c/fr