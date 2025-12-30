סלובניה מקבלת בברכה את החורף עם ענפי ספורט שלג מורחבים, מסלולים נורדיים והרפתקאות בחיק הטבע

ליובליאנה, סלובניה, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

בכל רחבי המדינה, אתרי נופש ההרריים חיזקו עוד יותר את המתקנים והשירותים שלהם, והציגו מערכות מעליות מודרניות, השכרת ציוד מקיף, בתי ספר מקצועיים לסקי וסנובורד ומגוון רחב של חוויות מודרכות. זה מאפשר למבקרים בכל הרמות לחקור פעילויות חורף מגוונות, החל מסקי אלפיני אנרגטי, סנובורד וסקי בשטחים הרריים דרמטיים ועד פעילויות רגועות יותר כמו פארקי שלג, החלקה על הקרח בנופים מסורתיים, הליכה עם נעלי שלג, הליכות עם פנסים ומזחלות עם כלבים.

כרטיס סקי למרחקים מאוחד

רשת הסקי הקרוס-קאנטרי של סלובניה נשארת נקודת שיא בעונה. מקומות פופולריים כמו פוקליוקה, בוהינז', פלאניצה ויזרסקו מציעים שבילים מתוחזקים היטב המתאימים לכולם, החל מגולשי פנאי ועד ספורטאים מתקדמים. כדי לתמוך בחוויות אלו, כרטיס הסקי המאוחד למרחקים ארוכים – שמקשר בין אתרי הסקי הנורדיים המובילים בכרטיס אחד – ממשיך להתרחב, ומעודד שהות ארוכות יותר וניידות אזורית בת-קיימא יותר.

בריאות, גסטרונומיה וערי חורף חגיגיות

החורף בסלובניה מזמין גם מטיילים להשלים פעילויות חוץ עם הצעות תרבותיות ופנאי. האורחים יכולים להירגע במרכזי ספא תרמי, ליהנות מהגסטרונומיה המקומית או לחקור שווקי חג מולד בערים היסטוריות. טיולים שקטים בעמקים מכוסים שלג, בשילוב עם אווירת חורף עירונית, מבטיחים חוויה עונתית מגוונת במרחקי נסיעה קצרים.

קידום הצעות החורף של סלובניה באופן גלובלי

כדי להעצים את סיפור החורף של סלובניה ברחבי העולם, מועצת התיירות הסלובנית השיקה קמפיין קידום עולמי ב-20 שווקים מנובמבר ועד פברואר, הנתמך בסיפור דיגיטלי, שותפויות עריכה, אירועי סחר ונסיעות עיתונאים. מידע מרכזי, השראה ומסלולים מוכנים לשימוש זמינים בפורטל התיירות הרשמי slovenia.info, ומציעים למבקרים סקירה מקיפה של חוויות חורף, יעדים ותכנון טיולים מעשי.

עם הגאוגרפיה הקומפקטית שלה, התשתיות המודרניות לספורט חורף ומיקוד הולך וגדל בקיימות, סלובניה מזמינה את המבקרים לחוות את החורף בצורה פעילה, אותנטית ועכשווית – מההרים ועד לבריחות טבעיות שלוות, הכל בהישג יד.

גלו עוד בכתובת:https://www.slovenia.info/en/things-to-do/active-holidays/skiing-in-slovenia

סרטון הנלווה להודעה זו זמין בכתובת http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e174d17-6b14-455d-b882-c7c6d1e6fe3d