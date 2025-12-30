スロベニア、拡充したスノースポーツ、ノルディックスキートレイル、アウトドアアドベンチャーで冬に備える

スロベニア・リュブリャナ発, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全国の山岳リゾートでは、施設とサービスをさらに強化し、最新のリフトシステム、充実したレンタル用品、プロによるスキースクールやスノーボードスクール、幅広いガイド付き体験プログラムを導入している。 これにより、あらゆるレベルの旅行者が多様なウィンターアクティビティを体験できる。アクティビティには、起伏の多い山岳地帯でのエネルギッシュなアルペンスキー、スノーボード、スキーツアーから、スノーパーク、従来の環境での景観を楽しめるスケート、スノーシューイング、トーチライトウォーク、犬ぞりなど、よりリラックスしたものまで含まれている。

統一クロスカントリースキーパス

スロベニアのクロスカントリースキーネットワークは、引き続き冬の目玉となっている。 ポクリュカ (Pokljuka)、ボーヒニ (Bohinj)、プラニツァ (Pokljuka)、イェゼルスコ (Jezersko) といった人気スポットでは、レジャースキーヤーからプロスキーヤーまで、あらゆるレベルの人々に適した整備の行き届いたコースを提供している。 これらの体験を支える統一クロスカントリースキーパスは、主要なノルディックスキーリゾートを単一のチケットで利用できる仕組みとして拡大を続けており、長期滞在と持続可能な地域内移動を後押ししている。

ウェルネス、美食、祝祭の冬の街

スロベニアの冬には、旅行者のアウトドアアクティビティをより充実させる、文化やレジャーの魅力もある。 旅行者は温泉施設でくつろいだり、地元の美食を味わったり、歴史ある町のクリスマスマーケットを探索したりできる。 雪に覆われた渓谷の静かな散策と、都会の冬の雰囲気が組み合わさり、短距離の移動で多彩な季節の体験が楽しめる。

スロベニアの冬季プロモーションの世界的展開

スロベニア観光局は、スロベニアの冬の魅力を世界に向けて発信するため、11月から2月にかけて20の市場を対象にグローバルプロモーションキャンペーンを展開している。これは、デジタルストーリーテリング、メディアとの提携、業界イベント、プレスツアーを通じて実施される。 スロベニアの公式観光ポータル (slovenia.info) では、一元管理された情報、インスピレーション、すぐに使える旅程を入手でき、旅行者に冬の体験、目的地、実用的な旅行計画の包括的な概要を提供している。

コンパクトな国土、最新のウィンタースポーツインフラ、持続可能性への関心の高まりにより、スロベニア旅行では、山岳地帯のスリルから静かな自然の隠れ家まで、すべてを容易に楽しむことができ、アクティブで本格的かつ現代的な方法で冬を体験できる。

詳細は、https://www.slovenia.info/en/things-to-do/active-holidays/skiing-in-sloveniaを参照されたい

この発表に関する動画はこちらで閲覧可能：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e174d17-6b14-455d-b882-c7c6d1e6fe3d/ja