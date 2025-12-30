슬로베니아, 확대된 스노 스포츠와 노르딕 트레일, 다채로운 아웃도어 체험으로 겨울 시즌 맞이

슬로베니아 루블랴나, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 슬로베니아 전역에 소재한 산악 리조트들이 관련 시설 및 서비스를 한층 강화하며 현대적인 리프트 시스템, 종합 장비 대여 서비스, 전문 스키·스노보드 스쿨, 다양한 가이드 프로그램을 도입하였다. 이 같은 개선 조치를 통해 현지 방문객들은 역동적인 산악 지형에서 즐기는 알파인 스키, 스노보드, 스키 투어링 같은 고에너지 활동부터 전통적인 분위기 속에서의 경치 좋은 아이스 스케이팅, 스노 파크, 스노슈잉, 횃불 산책, 개썰매 체험 등 보다 여유로운 겨울 레저까지, 수준과 취향에 맞는 다양한 겨울 액티비티 경험이 가능해졌다.

통합 크로스컨트리 스키 패스

슬로베니아의 크로스컨트리 스키 네트워크는 이번 시즌에도 주요 볼거리로 꼽힌다. 포클류카 (Pokljuka), 보힌 (Bohinj), 플라니차 (Planica), 예제르스코 (Jezersko )등 인기 지역에서는 초보 레저 스키어부터 숙련된 선수까지 모두를 위한 잘 관리된 트레일이 마련돼 있다. 이러한 경험을 뒷받침하기 위해, 주요 노르딕 리조트를 하나의 티켓으로 연결하는 통합 크로스컨트리 스키 패스 (Unified Cross-Country Ski Pass)는 계속해서 확대되고 있으며, 이를 통해 체류 기간 연장과 보다 지속 가능한 지역 이동을 장려하고 있다.

웰니스, 미식, 그리고 축제 분위기의 겨울 도시

슬로베니아의 겨울은 야외 활동과 함께 문화·휴식 콘텐츠를 함께 즐길 수 있도록 여행객들을 초대한다. 방문객들은 온천 스파 센터에서 휴식을 취하고, 지역 미식을 음미하거나, 역사적인 도시 곳곳에서 열리는 크리스마스 마켓을 둘러볼 수 있다. 눈 덮인 계곡을 따라 이어지는 평온한 산책과 도심의 겨울 축제 분위기가 어우러져, 비교적 짧은 이동 거리 안에서 다채로운 계절 경험을 선사한다.

슬로베니아 겨울 관광의 글로벌 홍보

슬로베니아의 겨울 매력을 국제적으로 알리기 위해 슬로베니아 관광청은 11월부터 2월까지 20개 시장을 대상으로 글로벌 홍보 캠페인을 전개하고 있다. 이 캠페인은 디지털 스토리텔링, 에디토리얼 파트너십, 업계 행사, 미디어 초청 프로그램 등을 통해 진행된다. 공식 관광 포털 slovenia.info에서는 중앙화된 정보와 영감 콘텐츠, 바로 활용 가능한 여행 일정이 제공되며, 방문객들이 겨울 체험과 주요 여행지, 실질적인 여행 계획에 대한 종합적인 정보를 한눈에 확인할 수 있다.

컴팩트한 지리적 규모와 현대적인 겨울 스포츠 인프라, 그리고 지속가능성에 대한 강화된 노력에 힘입어 슬로베니아는 산악의 짜릿한 즐거움부터 고요한 자연 속 휴식까지, 접근성이 뛰어난 환경에서 활동적이면서도 진정성 있고 현대적인 겨울을 경험할 것을 여행객들에게 제안하고 있다.

추가 정보가 필요하다면 여기 링크를 방문하세요: https://www.slovenia.info/en/things-to-do/active-holidays/skiing-in-slovenia

본 보도자료와 관련된 동영상은 하단 링크를 통해 이용 가능합니다

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e174d17-6b14-455d-b882-c7c6d1e6fe3d