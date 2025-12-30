Eslovênia Recebe o Inverno com Mais Esportes na Neve, Trilhas Nórdicas e Aventuras ao Ar Livre

LIUBLIANA, Eslovênia, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em todo o país, os resorts de montanha fortaleceram ainda mais suas instalações e serviços, introduzindo sistemas modernos de elevação, aluguel abrangente de equipamentos, escolas profissionais de esqui e snowboard, e uma ampla gama de experiências guiadas. Isso permite que os visitantes de todos os níveis explorem diversas atividades de inverno, desde esqui alpino de alta energia, e passeios de esqui e snowboard em terrenos montanhosos dramáticos até atividades mais relaxadas, como parques na neve, patinação no gelo em paisagens tradicionais, caminhada na neve, passeios à luz de tochas, e trenós puxados por cães.

Passe Unificado de Esqui Cross-Country

A rede de esqui cross-country da Eslovênia continua sendo um destaque da temporada. Locais populares como Pokljuka, Bohinj, Planica e Jezersko oferecem trilhas bem conservadas adequadas para todos, desde esquiadores recreativos a atletas avançados. Para apoiar essas experiências, o Unified Cross-Country Ski Pass – que conecta os principais resorts nórdicos com um único ingresso – continua a se expandir, incentivando estadias mais longas e uma mobilidade regional mais sustentável.

Bem-estar, Gastronomia e Cidades Festivas de Inverno

O Inverno na Eslovênia também atrai os visitantes a complementar as atividades ao ar livre com ofertas culturais e de lazer. Os hóspedes podem relaxar em centros de spa termal, saborear a gastronomia local ou explorar mercados festivos de Natal em cidades históricas. Caminhadas tranquilas por vales cobertos de neve, combinadas com atmosferas urbanas de inverno, garantem uma experiência sazonal variada a curtas distâncias.

Promoção Global da Oferta de Inverno na Eslovênia

Para ampliar a história de inverno da Eslovênia internacionalmente, o Conselho de Turismo da Eslovênia está lançando uma campanha promocional global de novembro a fevereiro em 20 mercados , apoiada por narrativas digitais, parcerias editoriais, eventos comerciais e viagens para a mídia. Informações centralizadas, inspiração e itinerários prontos estão disponíveis no portal oficial de turismo slovenia.info, oferecendo aos visitantes uma visão abrangente da experiência de inverno, destinos e planejamento prático de viagens.

Com sua geografia compacta, infraestrutura moderna de esportes de inverno e foco crescente na sustentabilidade, a Eslovênia convida os visitantes a passar o inverno de maneira ativa, autêntica e contemporânea – das emoções das montanhas às fugas naturais serenas, tudo de fácil acesso.

Descubra mais: https://www.slovenia.info/en/things-to-do/active-holidays/skiing-in-slovenia

Vídeo deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e174d17-6b14-455d-b882-c7c6d1e6fe3d/pt