斯洛文尼亚以丰富冰雪运动、北欧式雪道与户外探险迎接冬季

斯洛文尼亚卢布尔雅那, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全国各地的山地度假区进一步升级了设施与服务，引入现代化缆车系统、全方位装备租赁、专业滑雪与单板滑雪学校，并提供丰富的向导体验活动。 这让各类水平的游客都能尽情体验丰富的冬季活动：从在壮丽山地进行的高强度高山滑雪、单板滑雪和滑雪登山，到更悠闲的项目，如雪地公园、传统景观冰上滑行、雪鞋徒步、火炬夜行以及狗拉雪橇。

统一越野滑雪通票

斯洛文尼亚的越野滑雪网络依然是本季的亮点。 波克尤卡、博希尼、普拉尼察和耶泽尔斯科等热门地区提供维护完善的雪道，适合从休闲滑雪者到高级运动员的各类人群。 为支持这些体验，统一越野滑雪通票——一张通票即可畅游主要北欧式度假区——覆盖范围持续扩大，鼓励游客延长停留时间，并推动区域可持续出行。

疗愈体验、美食与节日氛围的冬季城市

斯洛文尼亚的冬季还邀请旅行者在户外活动之余，体验丰富的文化与休闲项目。 游客可在温泉疗养中心放松身心，品味地道美食，或探访历史名城中洋溢节日气息的圣诞市场。 在积雪覆盖的宁静山谷中漫步，再转入城市冬日氛围——短短旅程便可尽享多样的季节体验。

全球推广斯洛文尼亚冬季体验

为向全球讲述斯洛文尼亚的冬季故事，斯洛文尼亚旅游局将于 11 月至次年 2 月，在 20 个市场启动全球推广活动，辅以数字叙事、内容合作、行业展会及媒体考察行程。 官方旅游门户网站 slovenia.info 集中提供信息、灵感和即用型行程，帮助游客全面了解冬季体验、目的地选择及实用旅行规划。

凭借紧凑的地理格局、现代化冬季运动设施，以及日益关注可持续发展的理念，斯洛文尼亚诚邀游客以充满活力、原汁原味且现代化的方式体验冬季——从山间惊险刺激的活动到宁静的自然避世之所，一切皆近在咫尺。

探索详情：https://www.slovenia.info/en/things-to-do/active-holidays/skiing-in-slovenia

本公告所附视频可通过以下链接获取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e174d17-6b14-455d-b882-c7c6d1e6fe3d/zh-Hans