斯洛文尼亞提升雪地運動、北歐式徑道及戶外探險樂趣迎冬季

斯洛文尼亞盧布爾雅那, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全國各地的山區度假區進一步加強設施及服務，推出現代化纜車系統、全面裝備租用、專業北歐式滑雪及單板滑雪學校，以及多元導賞體驗。 不同水平的旅客皆能藉此體驗多元冬日活動，包括刺激的高山滑雪、雪板滑雪及險峻山徑滑雪漫遊，以至較悠閒愜意的雪園、傳統場景中的美景滑冰、雪鞋健行、火炬步行及狗拉雪橇。

通用越野滑雪套票

斯洛文尼亞的越野滑雪網絡仍是本季的重頭戲。 熱門地點如 Pokljuka、Bohinj、Planica 和 Jezersko 提供保養良好的雪道，適合休閒滑雪者以至高級運動員。 為了配合此等體驗，通用越野滑雪套票持續擴大覆蓋，以單一套票匯集主要北歐滑雪度假區，鼓勵旅客延長旅行體驗，並促進更環保的區域出行。

健康、美食與節慶冬季城市

斯洛文尼亞的璀璨冬日亦邀請旅客以文化與休閒項目配合戶外活動。 旅客能於溫泉水療中心紓解疲勞、細味當地美饌，或探索歷史古鎮的節慶聖誕市場。 踏足白雪皚皚山谷的寧靜步行，配以城市冬季風情，保證在短途旅行中享有多姿多彩的季節體驗。

全球推廣斯洛文尼亞冬季旅遊項目

為向全球傳播斯洛文尼亞的冬季魅力，斯洛文尼亞旅遊局從 11 月至 2 月在 20 個市場展開全球推廣計劃，配以數碼敘事、媒體合作、業界盛事及新聞考察。 旅遊門戶官網 slovenia.info 提供集中資訊、靈感及即用行程，為旅客全面概述冬季體驗、目的地及實用旅遊規劃。

憑著緊湊的地理格局、現代冬季運動設施及日益重視的可持續發展，斯洛文尼亞誠邀旅客以活力豐盛、真摯親切的現代方式體驗冬季——從山區刺激活動到寧靜自然避世之旅，所有體驗皆舉步可及。

探索更多：https://www.slovenia.info/en/things-to-do/active-holidays/skiing-in-slovenia

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e174d17-6b14-455d-b882-c7c6d1e6fe3d/zh-Hant