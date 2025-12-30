Datavault AI Inc. Mengumumkan Persetujuan Dewan Direksi untuk Dividen Dream Bowl Meme Coin II kepada Semua Pemegang Ekuitas Tercatat Datavault AI yang Memenuhi Syarat

PHILADELPHIA, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI Inc. (“Datavault AI” atau “Perusahaan”) (NASDAQ: DVLT), pemimpin dalam teknologi monetisasi data, kredensialisasi, dan keterlibatan digital, hari ini mengumumkan dua perkembangan utama untuk meningkatkan dan mengangkat profil Dream Bowl XIV, yang dijadwalkan pada 11 Januari 2026, di AT&T Stadium, di sana Perusahaan ini menjadi mitra lisensi dan sponsor bersama.

Pertama, Datavault AI, bekerja sama dengan Dream Bowl XIV dan NFL Alumni Health, dengan bangga mengumumkan kemitraan strategis untuk mendukung peluncuran Dream Bowl Meme Coin II. Kemitraan ini menggarisbawahi komitmen bersama untuk memajukan kesehatan dan kesejahteraan menyeluruh pemain serta perawatan jangka panjang bagi mantan atlet profesional, sembari meningkatkan misi Dream Bowl dalam mempersiapkan talenta sepak bola perguruan tinggi elite untuk level selanjutnya, baik di dalam maupun di luar lapangan.

“Kami merasa sangat gembira dapat bekerja sama dengan Datavault AI dalam inisiatif terobosan yang untuk pertama kalinya menggabungkan kecerdasan buatan, aset digital, dan dampak di dunia nyata,” ungkap Billy Davis, juara Super Bowl dua kali dan Direktur Bersama Inisiatif Perawatan Kesehatan untuk NFL Alumni Association . “Datavault AI tengah membangun sesuatu yang benar-benar inovatif, sebuah token berbasis AI yang dirancang dengan tujuan, transparansi, dan potensi jangka panjang sebagai pertimbangan utama.”

Kedua, dalam rangka memperingati Dream Bowl XIV dan sejalan dengan fokus Datavault AI dalam menerapkan kecerdasan buatan untuk menciptakan persaingan yang adil dalam organisasi profesional, Perusahaan ini menyoroti bagaimana AI dapat mendukung organisasi sepak bola dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi bakat di seluruh cabang atletik tradisional dan e-sports. Sehubungan dengan inisiatif ini, dan untuk menunjukkan bagaimana tokenisasi dapat membuat aspek tertentu dari pertandingan ini menjadi tidak dapat diubah, interaktif, dan dapat diverifikasi, Dewan Direksi Datavault AI (“Dewan Datavault”) telah menyetujui pembagian dividen token Dream Bowl Meme Coin II kepada semua pemegang ekuitas tercatat saham biasa Datavault AI dan sekuritas ekuitas lainnya yang memenuhi syarat. Tanggal pencatatan untuk dividen ini adalah 7 Januari 2026.

Tanggal pencatatan dividen dapat diubah oleh Dewan Datavault karena alasan apa pun dan kapan pun sebelum tanggal pembayaran aktual, dan pembayaran dividen bergantung pada Dewan Datavault yang belum mencabut dividen tersebut sebelum tanggal pembayaran, termasuk untuk perubahan material pada analisis solvabilitas atau surplus yang disampaikan kepada Dewan Datavault. Dengan tetap memperhatikan hak Dewan Datavault untuk mengubah tanggal pencatatan, tanggal pembayaran dividen akan ditentukan oleh resolusi selanjutnya dari Dewan Datavault, dengan tanggal pembayaran akan berada dalam waktu 60 hari setelah tanggal pencatatan (“Tanggal Pembayaran”).

Untuk menerima koleksi digital Dream Bowl Meme Coin II, semua penerima yang memenuhi syarat diharuskan membuka dompet digital di Datavault AI dan menandatangani Perjanjian Keikutsertaan (Opt-In Agreement), yang menguraikan berbagai hal yang di antaranya mencakup pemegang tersebut akan menyetujui ketentuan pembayaran yang tercantum di dalamnya, dan mengakui bahwa pemegang tersebut memahami proses untuk menerima koleksi digital Dream Bowl Meme Coin II, bahwa Dewan Datavault dapat mengubah tanggal pencatatan atau tanggal pembayaran atau mencabut distribusi sebelum tanggal pembayaran, dan bahwa koleksi digital Dream Bowl Meme Coin II mungkin tidak memiliki atau mempertahankan nilai apa pun.

Perusahaan akan memberikan instruksi secara lebih lanjut mengenai pengaturan dompet, akses token, dan prosedur distribusi kepada pemegang saham tercatat Datavault AI pada pembukuan dan catatan agen transfer Datavault AI dalam pemberitahuan berikutnya sebelum tanggal pembayaran.

Datavault AI tetap berkomitmen pada penciptaan nilai inovatif bagi pemegang saham. Bermodalkan kesuksesan distribusi Dream Bowl Meme Coin perdana pada 24 Desember 2025, distribusi spesial Dream Bowl Meme Coin II ini merayakan kemitraan historis dengan NFL Alumni Health sembari memberikan manfaat tambahan bagi para pemegang saham. Setiap koleksi digital eksklusif akan dilengkapi manfaat tambahan yang lebih baik, termasuk bukti kepemilikan yang tidak dapat diubah. Dream Bowl Meme Coin II akan didistribusikan melalui airdrop ke dompet Data Vault® pada atau setelah Tanggal Pembayaran. Datavault AI akan memberikan instruksi detail mengenai pengaturan dompet, akses token, dan prosedur distribusi melalui pemberitahuan berikutnya sebelum Tanggal Pembayaran.

Dream Bowl Meme Coin II adalah koleksi digital yang ditujukan semata-mata untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan acara Dream Bowl XIV. Dream Bowl Meme Coin II tidak secara inheren: (i) mewakili atau memberikan hak ekuitas, hak suara, dividen, pembagian keuntungan, atau hak kepemilikan apa pun di Datavault AI atau entitas lain; (ii) memberikan hak apa pun untuk menerima pembayaran moneter, distribusi, atau apresiasi nilai; atau (iii) menciptakan ekspektasi keuntungan atau ketergantungan pada upaya manajerial atau kewirausahaan Datavault AI atau pihak lain. Dream Bowl Meme Coin II tidak dirancang atau dimaksudkan untuk berfungsi sebagai investasi, mata uang, atau produk keuangan, dan tidak sedang ditawarkan, dijual, atau didistribusikan untuk tujuan penggalangan dana atau penggalangan modal. Penggunaan Dream Bowl Meme Coin II terbatas pada fungsi hiburan, akses acara, dan koleksi digital. Fitur transferabilitas apa pun disediakan semata-mata untuk mendukung portabilitas item digital pribadi dan bukan untuk memfasilitasi atau menyiratkan investasi atau penggunaan spekulatif.

Tentang Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) memimpin pengalaman, valuasi, dan monetisasi data berbasis AI di lingkungan Web 3.0. Platform berbasis cloud Perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif melalui Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya yang kolaboratif. Divisi Ilmu Akustik Datavault AI mencakup teknologi berpaten seperti WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® untuk suara HD nirkabel spasial dan multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan Web 3.0 dan komputasi berkinerja tinggi untuk persepsi, valuasi, dan monetisasi aman data berbasis pengalaman di berbagai industri termasuk olahraga & hiburan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estat, perawatan kesehatan, dan energi. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital dan pelisensian NIL aman, yang mendukung AI bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI yang dapat disesuaikan menawarkan otomatisasi AI/ML, integrasi pihak ketiga, analitik, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan periklanan. Berkantor pusat di Philadelphia, PA. Pelajari selengkapnya di www.dvlt.ai.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi “pernyataan berwawasan ke depan” (dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, sebagaimana telah diubah, dan undang-undang sekuritas lainnya) tentang Datavault AI Inc. (“Datavault AI,” “Perusahaan,” “kami,” atau “kita”) dan industri kami yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Dalam beberapa kasus, Anda dapat mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan karena pernyataan itu mengandung kata-kata seperti “dapat,” “mungkin,” “akan,” “harus,” “seharusnya,” “mengharapkan,” “merencanakan,” “mengantisipasi,” “bisa,” “bermaksud,” “menargetkan,” “memproyeksikan,” “mempertimbangkan,” “meyakini,” “memperkirakan,” “memprediksi,” “potensial,” “tujuan,” “sasaran,” “berupaya,” “kemungkinan,” atau “melanjutkan,” atau bentuk negatif dari kata-kata ini, atau istilah atau ungkapan serupa lainnya yang berkaitan dengan ekspektasi, strategi, rencana, atau maksud kami. Ketiadaan kata-kata ini tidak berarti bahwa suatu pernyataan tidak berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan semacam itu, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan mengenai peristiwa di masa mendatang, potensi distribusi Dream Bowl Meme Coin II Datavault AI dan penentuan waktunya (termasuk bahwa tanggal pembayaran akan ditentukan oleh resolusi selanjutnya dari Dewan Datavault, dan bahwa Dewan Datavault dapat mengubah tanggal pencatatan dan, sebagai akibatnya, tanggal pembayaran, setelah ditentukan), secara inheren didasarkan pada perkiraan dan asumsi yang, meskipun dianggap wajar oleh Perusahaan dan manajemennya, tetap penuh ketidakpastian. Pembaca diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan hal ini dan pernyataan berwawasan ke depan lainnya yang dimuat di sini.

Hasil aktual mungkin berbeda secara material dari yang ditunjukkan oleh pernyataan berwawasan ke depan ini sebagai akibat dari berbagai risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut ini: risiko terkait dengan proses hukum yang mungkin diajukan terhadap Datavault mengenai Dream Bowl Meme Coin II dan distribusinya kepada pemegang ekuitas Datavault AI yang memenuhi syarat; risiko yang terkait dengan hak Dewan Datavault untuk mengubah tanggal pencatatan dan tanggal pembayaran distribusi, dan/atau untuk mencabut, Dream Bowl Meme Coin II; perubahan kondisi ekonomi, pasar, atau peraturan; ketidakpastian mengenai metodologi valuasi dan laporan pihak ketiga; risiko yang berkaitan dengan kerangka kerja peraturan yang berkembang yang berlaku untuk aset yang ditokenisasikan; risiko yang terkait dengan pengembangan dan integrasi teknologi; dan risiko serta ketidakpastian lainnya sebagaimana dijelaskan lebih lengkap dalam pengajuan Datavault AI kepada Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. (“SEC”), termasuk Laporan Tahunannya pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan pengajuan lainnya yang dilakukan Datavault AI dari waktu ke waktu kepada SEC, yang tersedia di situs web SEC di www.sec.gov, serta dapat menyebabkan hasil aktual berbeda dari ekspektasi.

Pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat dalam siaran pers ini hanya berkaitan dengan peristiwa per tanggal pernyataan itu dibuat. Datavault AI tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun yang dibuat dalam siaran pers ini untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan setelah tanggal siaran pers ini atau untuk mencerminkan informasi baru atau terjadinya peristiwa yang tidak diperkirakan, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Datavault AI mungkin tidak benar-benar dapat mewujudkan rencana, niat, atau ekspektasi yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depannya, dan Anda tidak boleh terlalu bergantung pada pernyataan berwawasan ke depan semacam itu. Pernyataan berwawasan ke depan Datavault AI tidak mencerminkan potensi dampak dari akuisisi, penggabungan usaha, pelepasan aset, usaha patungan, atau investasi apa pun yang mungkin dilakukannya di masa mendatang.

