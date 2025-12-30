Datavault AI Inc., 모든 적격 명부상 지분 보유자를 대상으로 드림 볼 밈 코인 II 배당 승인 발표

필라델피아, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 데이터 수익화, 자격 인증, 디지털 참여 기술 분야의 선도 기업인 Datavault AI Inc.(이하 “Datavault AI” 또는 “회사”)(나스닥: DVLT)는 2026년 1월 11일 AT&T 스타디움에서 열릴 예정인 드림 볼 XIV(Dream Bowl XIV)의 위상을 강화하고 확대하기 위한 두 가지 주요 진전을 발표했다. Datavault AI는 이번 대회의 라이선싱 파트너이자 공동 스폰서로 참여하고 있다.

첫째, Datavault AI는 드림 볼 XIV 및 NFL Alumni Health와 협력해 드림 볼 밈 코인 II(Dream Bowl Meme Coin II) 출시에 대한 전략적 파트너십을 공식 발표했다. 이번 협력은 은퇴한 프로 선수들의 건강, 웰빙, 장기적 케어 증진에 대한 공동의 의지를 바탕으로 하며, 경기장 안팎에서 엘리트 대학 풋볼 유망주들이 다음 단계로 도약할 수 있도록 준비시키는 드림 볼의 사명을 한층 강화한다.

NFL 슈퍼볼 2회 우승자이자 NFL Alumni Association 헬스케어 이니셔티브 공동 디렉터인 빌리 데이비스 (Billy Davis)는 “인공지능, 디지털 자산, 그리고 현실 세계의 임팩트를 처음으로 하나로 결합하는 혁신적인 이니셔티브를 Datavault AI와 함께하게 되어 진심으로 기대된다”며 “Datavault AI는 목적성과 투명성, 장기적 잠재력을 염두에 둔 AI 기반 토큰이라는 진정으로 혁신적인 무언가를 구축하고 있다”고 말했다.

둘째로, Datavault AI는 드림 볼 XIV를 기념하고, 인공지능을 활용해 프로 조직 내 경쟁의 장벽을 낮추겠다는 회사의 기조에 맞춰, AI가 전통적인 스포츠는 물론 e스포츠 전반에서 인재를 발굴하고 평가하는 데 어떻게 기여할 수 있는지를 조명하고 있다. 이러한 이니셔티브와 연계해, 토큰화가 경기의 일부 요소를 불변적이고(intermutable), 상호작용 가능하며, 검증 가능한 형태로 구현할 수 있음을 보여주기 위해 Datavault AI 이사회(이하 “Datavault 이사회”)는 Datavault AI 보통주 및 기타 지분 증권의 모든 적격 명부상 주주를 대상으로 드림 볼 밈 코인 II 토큰을 배당하는 안을 승인했다. 해당 배당의 기준일은 2026년 1월 7일이다.

배당 기준일은 실제 지급일 이전이라면 언제든지 어떠한 사유로든 Datavault 이사회에 의해 변경될 수 있으며, 배당금 지급은 지급일 이전에 Datavault 이사회가 해당 배당을 철회하지 않았다는 조건을 전제로 한다. 여기에는 Datavault 이사회에 제시된 지급여력 또는 잉여금 분석에 중대한 변경이 발생한 경우도 포함된다. Datavault 이사회가 기준일을 변경할 수 있는 권리를 전제로, 배당 지급일은 추후 Datavault 이사회의 결의를 통해 결정되며, 해당 지급일은 기준일로부터 60일 이내로 정해질 예정이다(이하 “지급일”).

드림 볼 밈 코인 II 디지털 컬렉터블을 수령하기 위해서는 모든 적격 수령자가 Datavault AI와 함께 디지털 지갑을 개설하고 옵트인(Opt-In) 계약을 체결해야 한다. 이 계약을 통해 수령자는 해당 지급 조건에 동의하고, 드림 볼 밈 코인 II 디지털 컬렉터블을 수령하는 절차를 이해했음을 확인하며, Datavault 이사회가 지급일 이전에 기준일이나 지급일을 변경하거나 배당을 철회할 수 있다는 점, 그리고 드림 볼 밈 코인 II 디지털 컬렉터블이 어떠한 가치도 갖지 않거나 향후에도 가치를 유지하지 못할 수 있다는 점을 인지했음을 인정하게 된다.

회사는 지급일 이전에 별도의 안내를 통해 Datavault AI의 주식 양도대행기관 장부와 기록에 등재된 Datavault AI의 명부상 주주를 대상으로 지갑 설정, 토큰 접근, 배포 절차에 관한 추가 지침을 제공할 예정이다.

Datavault AI는 주주 가치 창출을 위한 혁신에 대한 의지를 지속하고 있다. 2025년 12월 24일에 이루어진 기존 드림 볼 밈 코인 성공적 배포를 기반으로, 이번 특별 드림 볼 밈 코인 II 배포는 NFL Alumni Health와의 역사적인 파트너십을 기념하는 동시에 주주들에게 추가적인 활용 가치를 제공한다. 각 독점 디지털 컬렉터블에는 소유권의 불변적 증명 등 강화된 유틸리티가 포함된다. 드림 볼 밈 코인 II는 지급일 당일 또는 그 이후 Data Vault® 지갑으로 에어드롭될 예정이며, Datavault AI는 지급일 이전에 지갑 설정, 토큰 접근, 배포 절차에 대한 상세한 안내를 추가로 제공할 계획이다.

드림 볼 밈 코인 II는 드림 볼 XIV 행사와 관련해 개인적·비상업적 용도로만 사용되는 디지털 컬렉터블이다. 드림 볼 밈 코인 II는 그 자체로 (i) Datavault AI 또는 기타 어떤 법인에 대한 지분, 의결권, 배당, 이익 공유, 소유권을 나타내거나 부여하지 않으며, (ii) 금전적 지급, 분배 또는 가치 상승을 받을 권리를 제공하지 않고, (iii) Datavault AI 또는 제3자의 경영적·기업가적 노력에 따른 수익 기대를 발생시키지 않는다. 드림 볼 밈 코인 II는 투자, 통화 또는 금융 상품으로 설계되거나 의도된 것이 아니며, 자금 조달이나 자본 조성을 목적으로 제공·판매·배포되지 않는다. 해당 토큰의 사용 목적은 엔터테인먼트, 행사 접근, 디지털 컬렉터블 기능으로 제한된다. 전송 가능성 관련 기능이 존재하더라도, 이는 개인 디지털 아이템의 이동성을 지원하기 위한 목적에 한정되며, 투자나 투기적 사용을 촉진하거나 암시하기 위한 것이 아니다.

Datavault AI 소개

Datavault AI™(나스닥: DVLT)는 웹 3.0 환경에서 AI 기반 데이터 경험, 가치 평가, 수익화를 선도하는 기업이다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science)과 데이터 과학(Data Science) 두 개의 협업 부문을 통해 포괄적인 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 음향 과학 부문에는 공간 및 멀티채널 무선 HD 사운드를 구현하는 WiSA®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술이 포함돼 있다. 데이터 과학 부문은 웹 3.0과 고성능 컴퓨팅을 활용해 스포츠·엔터테인먼트, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업 전반에서 체험형 데이터의 인식, 가치 평가, 안전한 수익화를 구현한다. Information Data Exchange®(IDE)는 디지털 트윈과 안전한 NIL 라이선싱을 가능하게 해, 책임성과 무결성을 갖춘 AI 생태계 조성에 기여한다. Datavault AI의 맞춤형 기술 제품군은 AI/ML 자동화, 제3자 시스템 연동, 분석, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 제공한다. 본사는 미국 펜실베이니아주 필라델피아에 위치해 있다. 자세한 내용은 www.dvlt.ai 에서 확인할 수 있다.

미래 예측 진술

본 보도자료에는 Datavault AI Inc.(이하 “Datavault AI”, “회사”, “당사”) 및 당사가 속한 산업과 관련해 위험과 불확실성을 수반하는 ‘미래예측진술’이 포함되어 있다. 이는 개정된 1995년 사적 증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 및 기타 증권법의 의미에 따른 것이다. 경우에 따라 “may”, “might”, “will”, “shall”, “should”, “expects”, “plans”, “anticipates”, “could”, “intends”, “target”, “projects”, “contemplates”, “believes”, “estimates”, “predicts”, “potential”, “goal”, “objective”, “seeks”, “likely”, “continue” 또는 이들 단어의 부정형이나 유사한 표현이 포함된 경우 미래예측진술로 식별할 수 있다. 다만 이러한 단어가 사용되지 않았다고 해서 해당 진술이 미래예측진술이 아니라는 의미는 아니다. 이러한 미래예측진술에는 향후 사건에 관한 진술을 비롯해, 드림 볼 밈 코인 II의 잠재적 배포 및 그 시점에 관한 진술(지급일이 Datavault 이사회의 추후 결의에 의해 결정된다는 점, 그리고 Datavault 이사회가 기준일을 변경할 수 있으며 그 결과 이미 결정된 지급일이 변경될 수 있다는 점을 포함하되 이에 한정되지 않음)이 포함된다. 이러한 진술은 회사와 경영진이 합리적이라고 판단하는 추정과 가정에 근거하고 있으나, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 독자들은 본 보도자료에 포함된 이러한 미래예측진술 및 기타 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 유의해야 한다.

실제 결과는 다음과 같은 다양한 위험과 불확실성으로 인해 이러한 미래예측진술에서 나타난 내용과 중대하게 달라질 수 있다. 여기에는 드림 볼 밈 코인 II 및 이를 Datavault AI의 적격 지분 보유자에게 배포하는 것과 관련해 Datavault를 상대로 제기될 수 있는 법적 절차와 관련된 위험, Datavault 이사회가 드림 볼 밈 코인 II 배포의 기준일 및 지급일을 변경하거나 배포를 철회할 수 있는 권한과 관련된 위험이 포함되나 이에 한정되지 않는다. 또한 경제적, 시장적 또는 규제 환경의 변화, 가치 평가 방법론 및 제3자 보고서와 관련된 불확실성, 토큰화 자산에 적용되는 규제 체계의 변화와 관련된 위험, 기술 개발 및 통합과 관련된 위험도 존재한다. 이 밖에도 Datavault AI가 미국 증권거래위원회(SEC)에 수시로 제출하는 공시 자료에 보다 상세히 기술된 기타 위험과 불확실성이 존재하며, 여기에는 2024년 12월 31일 종료 회계연도에 대한 Form 10-K 연차보고서가 포함된다. 이러한 공시 자료는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 이들 요인으로 인해 실제 결과는 예상과 달라질 수 있다.

본 보도자료에 포함된 미래예측진술은 해당 진술이 이루어진 시점을 기준으로 한 사건에만 관련된다. Datavault AI는 법률상 요구되는 경우를 제외하고, 본 보도자료 작성일 이후 발생하는 사건이나 상황, 새로운 정보의 등장 또는 예기치 못한 사건의 발생을 반영하기 위해 본 보도자료에 포함된 어떠한 미래예측진술도 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다. Datavault AI는 미래예측진술에서 공개한 계획, 의도 또는 기대를 실제로 달성하지 못할 수도 있으며, 독자는 이러한 미래예측진술에 과도하게 의존해서는 안 된다. 또한 Datavault AI의 미래예측진술에는 향후 이루어질 수 있는 인수, 합병, 자산 처분, 합작 투자 또는 투자 활동의 잠재적 영향은 반영되어 있지 않다.

투자자 문의:

ir@dvlt.ai