Datavault AI Inc. Umumkan Kelulusan Lembaga bagi Dividen Dream Bowl Meme Coin II kepada Semua Pemegang Ekuiti Sah Datavault AI

PHILADELPHIA, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI Inc. (“Datavault AI” atau “Syarikat”) (NASDAQ: DVLT), peneraju dalam teknologi pengewangan data, pengesahan kredensial dan penglibatan digital, hari ini mengumumkan dua perkembangan utama untuk mempertingkatkan dan meningkatkan profil Dream Bowl XIV, yang dijadualkan berlangsung pada 11 Januari 2026 di Stadium AT&T, di mana Syarikat bakal bertindak sebagai rakan pelesenan dan penaja bersama.

Pertama, Datavault AI, bersama-sama Dream Bowl XIV dan NFL Alumni Health, dengan bangganya mengumumkan kerjasama strategik bagi menyokong pelancaran Dream Bowl Meme Coin II. Kerjasama ini mencerminkan komitmen bersama untuk mempertingkatkan kesihatan, kesejahteraan serta penjagaan jangka panjang terhadap bekas atlet profesional, di samping memperkukuh misi Dream Bowl dalam mempersiapkan bakat bola sepak kolej elit ke peringkat seterusnya—baik di dalam mahupun di luar padang.

“Kami amat berbesar hati untuk bekerjasama dengan Datavault AI dalam satu inisiatif inovatif yang buat julung kalinya menggabungkan kecerdasan buatan, aset digital dan impak dunia sebenar,” ujar Billy Davis, juara Super Bowl sebanyak dua kali dan Pengarah Bersama Inisiatif Penjagaan Kesihatan bagi NFL Alumni Association . “Datavault AI sedang membangunkan sesuatu yang benar-benar inovatif—token dikuasakan AI yang direka dengan tujuan, ketelusan dan potensi jangka panjang.”

Kedua, bersempena dengan Dream Bowl XIV dan selaras dengan fokus Datavault AI dalam menerapkan kecerdasan buatan bagi mewujudkan kesaksamaan peluang dalam organisasi profesional, Syarikat menyerlahkan bagaimana teknologi AI dapat menyokong organisasi bola sepak dalam mengenal pasti serta menilai bakat merentas sukan tradisional dan e-sukan. Seiring dengan pelaksanaan inisiatif ini serta bagi memperlihatkan bagaimana tokenisasi dapat menjadikan aspek tertentu permainan tidak berubah, interaktif serta boleh disahkan, Lembaga Pengarah Datavault AI (“Lembaga Datavault”) telah meluluskan pengagihan dividen dalam bentuk token Dream Bowl Meme Coin II kepada semua pemegang ekuiti berdaftar yang layak bagi saham biasa Datavault AI serta sekuriti ekuiti lain. Tarikh rekod bagi dividen ini ialah 7 Januari 2026.

Tarikh rekod bagi dividen ini boleh, atas budi bicara mutlak Lembaga Datavault atas sebarang sebab pada bila-bila masa sebelum tarikh pembayaran sebenar. Pembayaran dividen tersebut adalah tertakluk kepada syarat bahawa Lembaga Datavault tidak membatalkan kelulusan dividen sebelum tarikh pembayaran, termasuk sekiranya berlaku perubahan material terhadap analisis keupayaan membayar (solvency) atau lebihan (surplus) yang telah dibentangkan kepada Lembaga Datavault. Tertakluk kepada hak Lembaga Datavault untuk mengubah tarikh rekod, tarikh pembayaran dividen akan ditentukan melalui resolusi seterusnya oleh Lembaga Datavault, di mana tarikh pembayaran tersebut akan dibuat dalam tempoh 60 hari selepas tarikh rekod (dirujuk sebagai “Tarikh Pembayaran”).

Untuk menerima koleksi digital Dream Bowl Meme Coin II, semua penerima yang layak dikehendaki membuka dompet digital dengan Datavault AI dan melaksanakan Perjanjian Opt-In, yang mana pemegang tersebut akan bersetuju, antara lain, dengan syarat pembayaran yang ditetapkan di dalamnya serta mengakui bahawa mereka memahami proses untuk menerima koleksi digital Dream Bowl Meme Coin II, bahawa Lembaga Datavault boleh mengubah tarikh rekod atau tarikh pembayaran atau membatalkan pengagihan sebelum tarikh pembayaran, dan bahawa koleksi digital Dream Bowl Meme Coin II mungkin tidak mempunyai atau mengekalkan sebarang nilai.

Syarikat akan menyediakan arahan lanjut berhubung penyediaan dompet digital, akses token serta prosedur pengagihan kepada pemegang saham rekod Datavault AI yang tercatat dalam buku dan rekod rasmi ejen pemindahan Datavault AI melalui komunikasi susulan sebelum tarikh pembayaran.

Datavault AI kekal komited terhadap penciptaan nilai pemegang saham yang inovatif. Berdasarkan kejayaan pengagihan asal Dream Bowl Meme Coin pada 24 Disember 2025, pengagihan khas Dream Bowl Meme Coin II ini meraikan perkongsian bersejarah dengan NFL Alumni Health dan menyediakan utiliti tambahan kepada para pemegang saham. Setiap koleksi digital eksklusif akan menawarkan utiliti yang dipertingkatkan, termasuk bukti pemilikan yang kekal dan tidak boleh diubah. Dream Bowl Meme Coin II akan diagihkan melalui airdrop ke dalam dompet Data Vault® pada atau selepas Tarikh Pembayaran. Datavault AI akan menyediakan arahan terperinci berhubung penyediaan dompet digital, akses token dan prosedur pengagihan melalui komunikasi susulan sebelum Tarikh Pembayaran.

Dream Bowl Meme Coin II ialah koleksi digital yang diperkenalkan khusus untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial, sebagai sebahagian daripada sambutan acara berprestij Dream Bowl XIV. Dream Bowl Meme Coin II secara sendirinya tidak: (i) mewakili atau memberikan sebarang ekuiti, hak mengundi, dividen, perkongsian keuntungan, atau hak pemilikan dalam Datavault AI atau mana-mana entiti lain; (ii) menyediakan sebarang hak untuk menerima bayaran wang, pengagihan, atau peningkatan nilai; atau (iii) mewujudkan sebarang jangkaan keuntungan atau pergantungan kepada usaha pengurusan atau keusahawanan Datavault AI atau pihak lain. Dream Bowl Meme Coin II tidak direka atau ditujukan untuk berfungsi sebagai pelaburan, mata wang atau produk kewangan serta tidak ditawarkan, dijual atau diagihkan bagi tujuan pengumpulan dana atau pengumpulan modal. Dream Bowl Meme Coin II hanya terhad kepada tujuan hiburan, akses acara serta fungsi koleksi digital. Sebarang ciri pemindahan disediakan semata-mata untuk menyokong kebolehportabilan item digital peribadi. Ia tidak bertujuan untuk memudahkan, menggalakkan atau memberi implikasi penggunaan bagi tujuan pelaburan atau spekulatif.

Perihal Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) menerajui pengalaman data dipacu AI, penilaian dan pengewangan dalam persekitaran Web 3.0. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh melalui kerjasama antara Divisyen Sains Akustik dan Divisyen Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi berpaten WiSA®, ADIO® dan Sumerian® yang menyokong bunyi HD spatial serta tanpa wayar berbilang saluran. Divisyen Sains Data memanfaatkan teknologi Web 3.0 dan pengkomputeran berprestasi tinggi bagi persepsi data berpengalaman, penilaian serta pengewangan selamat merentasi pelbagai industri termasuk sukan & hiburan, bioteknologi, pendidikan, fintech, hartanah, penjagaan kesihatan dan tenaga. Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twins dan pelesenan NIL yang selamat, sekali gus memupuk pembangunan AI yang bertanggungjawab serta berintegriti. Rangkaian teknologi boleh suai Datavault AI menawarkan automasi AI/ML, integrasi pihak ketiga, analitik, automasi pemasaran serta pemantauan pengiklanan. Syarikat ini beribu pejabat di Philadelphia, PA. Ketahui lebih lanjut di www.dvlt.ai.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi “kenyataan pandang ke hadapan” (dalam erti kata Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995, sebagaimana dipinda, serta undang-undang sekuriti lain) mengenai Datavault AI Inc. (“Datavault AI,” “Syarikat,” “kami” atau “kita”) dan industri kami, yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Dalam sesetengah kes, kenyataan pandang ke hadapan boleh dikenal pasti melalui penggunaan perkataan seperti “mungkin,” “barangkali,” “akan,” “sepatutnya,” “menjangkan,” “merancang,” “menjangkakan,” “boleh,” “berniat,” “sasar,” “mengunjurkan,” “mempertimbangkan,” “percaya,” “menganggarkan,” “meramalkan,” “potensi,” “matlamat,” “objektif,” “mencari,” “kemungkinan” atau “meneruskan,” atau bentuk negatif perkataan-perkataan tersebut, serta istilah dan ungkapan lain yang serupa yang berkaitan dengan jangkaan, strategi, pelan atau niat kami. Ketiadaan perkataan-perkataan ini tidak bermaksud bahawa sesuatu kenyataan bukan kenyataan pandang ke hadapan. Kenyataan pandang ke hadapan sedemikian, termasuk tetapi tidak terhad kepada kenyataan mengenai peristiwa masa hadapan, potensi pengagihan Dream Bowl Meme Coin II oleh Datavault AI serta masa pelaksanaannya (termasuk bahawa tarikh pembayaran akan ditentukan melalui resolusi susulan Lembaga Datavault dan bahawa Lembaga Datavault boleh mengubah tarikh rekod dan sebagai hasilnya, tarikh pembayaran setelah ditentukan), adalah berdasarkan anggaran dan andaian yang, walaupun dianggap munasabah oleh Syarikat dan pihak pengurusannya, secara asasnya kekal tidak pasti. Para pembaca diingatkan agar tidak meletakkan pergantungan yang berlebihan terhadap kenyataan berpandangan ke hadapan ini dan kenyataan berpandangan ke hadapan lain yang terkandung di sini.

Hasil sebenar mungkin berbeza secara material daripada yang dinyatakan dalam kenyataan pandang ke hadapan ini akibat pelbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara berikut: risiko berkaitan prosiding undang-undang yang mungkin dimulakan terhadap Datavault berhubung Dream Bowl Meme Coin II serta pengagihannya kepada pemegang ekuiti Datavault AI yang layak; risiko berkaitan hak Lembaga Datavault untuk mengubah tarikh rekod dan tarikh pembayaran pengagihan, dan/atau untuk membatalkan Dream Bowl Meme Coin II; perubahan dalam keadaan ekonomi, pasaran, atau peraturan; ketidakpastian berkaitan metodologi penilaian dan laporan pihak ketiga; risiko berkaitan rangka kerja kawal selia yang sedang berkembang dan terpakai kepada aset yang ditokenisasi; risiko berkaitan pembangunan serta integrasi teknologi; serta risiko dan ketidakpastian lain seperti yang dihuraikan dengan lebih terperinci dalam pemfailan Datavault AI dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (“SEC”), termasuk Laporan Tahunan pada Borang 10-K bagi tahun berakhir 31 Disember 2024 serta pemfailan lain yang dibuat dari masa ke semasa dengan SEC, yang boleh diakses di laman web SEC di www.sec.gov, dan boleh menyebabkan hasil sebenar berbeza daripada jangkaan.

Kenyataan pandang ke hadapan dalam siaran akhbar ini hanya berkaitan dengan peristiwa setakat tarikh kenyataan tersebut dibuat. Datavault AI tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemas kini mana-mana kenyataan pandang ke hadapan yang dibuat dalam siaran akhbar ini bagi mencerminkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh siaran akhbar ini, atau bagi mencerminkan maklumat baharu atau berlakunya peristiwa yang tidak dijangka, kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Datavault AI mungkin tidak akan mencapai sepenuhnya pelan, niat atau jangkaan yang didedahkan dalam kenyataan berpandangan ke hadapannya, dan anda tidak seharusnya meletakkan pergantungan yang berlebihan terhadap kenyataan pandang ke hadapan tersebut. Kenyataan pandang ke hadapan Datavault AI tidak mencerminkan potensi impak sebarang pemerolehan, penggabungan, pelupusan, usaha sama atau pelaburan masa hadapan yang mungkin dilakukannya.

Pertanyaan pelabur:

ir@dvlt.ai