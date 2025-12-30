Datavault AI Inc מודיעה על הצעה לחלוקת דיבידנד של כתבי אופציה

• תאריך הרישום לחלוקת הדיבידנד המוצע של כתבי אופציה יהיה ב-7 בינואר 2026

• מחיר המימוש של כתבי האופציה צפוי להיות 5.00 דולר למניה של מניות רגילות של Datavault AI (בכפוף להתאמות עבור הזרמת הון מחדש, פיצולי מניות, דיבידנדים של מניות וסוגים דומים של עסקאות)

• כל משתתף זכאי צפוי להיות זכאי לקבל כתב אופציה אחד (1) לרכישת מניה אחת (1) של מניות רגילות של Datavault AI עבור כל שישים (60) מניות של מניות רגילות של Datavault AI שבבעלותו, ועליו לפתוח ארנק ב-Datavault.

פילדלפיה, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Datavault AI Inc (נאסד"ק: DVLT) ("Datavault" או "החברה"), חברה מובילה בטכנולוגיות מוניטיזציה של נתונים, אימות אישורים ומעורבות דיגיטלית, הודיעה היום כי החברה מתכוונת להכריז על חלוקת דיבידנד מיוחד של כתבי אופציה למחזיקי מניות רגילות של Datavault AI ולמחזיקי ניירות ערך אחרים של Datavault AI. התנאים הצפויים של כתבי האופציה מתוארים להלן. תאריך הרישום לדיבידנד המוצע נקבע ל-7 בינואר 2026, ותאריך החלוקה הרלוונטי טרם נקבע. החברה צופה כי תפרסם מידע כזה עד ה-7 בינואר 2026.

Datavault AI צופה כיום כי תנאי הדיבידנד והאופציות שיחולקו בהקשר לכך יכללו:

משתתפים זכאים : כל בעלי המניות הרגילות והמוטבות של Datavault AI ובעלי מניות וניירות ערך מסוימים של Datavault AI (עם אופציות חוזיות להשתתף בדיבידנד) נכון למועד הרשומה, צפויים להיות זכאים להשתתף בדיבידנד, ללא עלות .

יחס דיבידנד: כל משתתף זכאי צפוי לקבל (1) אישור לרכישת מניה אחת (1) של מניות רגילות של Datavault AI עבור כל שישים (60) מניות רגילות של Datavault AI שבבעלות אותו משתתף (או הנחשב לבעלות אותו משתתף במקרה של ניירות ערך מניות אחרים של Datavault AI לצורך קביעת זכותו להשתתף בכל דיבידנד כזה), בכל מקרה נכון לתאריך הרישום, מעוגל כלפי מעלה למספר הצווים השלם הקרוב ביותר. לא יחולקו כתבי אופציה חלקיים.

מחיר מימוש : צפוי שמחיר המימוש של כתבי האופציה צפוי להיות $5.00 למניה רגילה של Datavault AI (בכפוף להתאמות עבור הון מחדש, פיצולי מניות, דיבידנדים של מניות וסוגי עסקאות דומים). Datavault AI צופה כיום שכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש רק בתמורה כספית.

משך זמן : האופציות צפויות להיות ניתנות למימוש בכל עת (בכפוף לתנאים מסוימים) לאחר מועד החלוקה ועד לפקיעתן ביום השנה (1) למועד החלוקה.

תנאי מימוש : כתבי האופציה צפויים להיות ניתנים למימוש רק על ידי מחזיקים המחזיקים לפחות אסימון Dream Bowl Meme Coin II אחד בארנק דיגיטלי בחברה נכון למועד המימוש הרלוונטי של כתבי אופציה אלה (אשר הבעלות עליהם תהיה כפופה לאימות על ידי החברה). תנאי זה וכל תנאי אחר למימוש כתבי האופציה צפויים להיקבע בהסכם כתבי אופציה ש- Datavault AI מצפה להגיש לרשות ניירות ערך האמריקאית (" SEC ") בתאריך החלוקה או לפניו.





החברה הודיעה כי תאריך הרישום יהיה ב-7 בינואר 2026, ותאריך החלוקה הרלוונטי לדיבידנד לא נקבע על ידי דירקטוריון Datavault AI ("דירקטוריון Datavault"), וכי כתבי האופציה יוסדרו על ידי הסכם כתבי האופציות שהחברה צופה להגיש ל-SEC במועד או לפני מועד החלוקה.

כמו כן, צפוי כי לאחר קביעת דירקטוריון Datavault, תאריך הרישום של הדיבידנד עשוי להשתנות על ידי דירקטוריון Datavault מכל סיבה שהיא ובכל עת לפני מועד החלוקה, וחלוקת כתבי האופציה תותנה בכך שמועצת Datavault לא ביטלה את הדיבידנד לפני מועד החלוקה, לרבות עקב שינוי מהותי בניתוח כושר הפירעון או העודפים שהוצג לדירקטוריון Datavault.

התנאים וההגבלות הסופיים של הדיבידנד הנ"ל וכתבי האופציה שיחולקו במסגרת הדיבידנד יפורסמו לאחר מכן על ידי החברה לאחר שמועצת Datavault תכריז רשמית על הדיבידנד המוצע ותקבע את תאריך הרישום ותאריך החלוקה.

אודות Datavault AI

