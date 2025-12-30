Datavault AI Inc. Mengumumkan Usulan Dividen Waran

Tanggal pencatatan usulan dividen waran akan dilakukan pada 7 Januari 2026

Waran itu diharapkan memiliki harga pelaksanaan sebesar $5 per saham biasa Datavault AI (dapat disesuaikan untuk rekapitalisasi, pemecahan saham, dividen saham, dan jenis transaksi serupa)

Setiap peserta yang memenuhi syarat diharapkan berhak menerima satu (1) waran untuk membeli satu (1) saham biasa Datavault AI untuk setiap enam puluh (60) saham biasa Datavault AI yang dimiliki oleh peserta tersebut dan diwajibkan untuk membuka dompet di Datavault.



PHILADELPHIA, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI Inc. (“Datavault AI” atau “Perusahaan”) (NASDAQ: DVLT), pemimpin dalam teknologi monetisasi data, kredensialisasi, dan keterlibatan digital, hari ini mengumumkan bahwa Perusahaan bermaksud untuk menyatakan distribusi dividen khusus berupa waran kepada pemegang saham biasa Datavault AI dan pemegang sekuritas ekuitas Datavault AI lainnya. Perkiraan ketentuan waran tersebut diuraikan di bawah ini. Tanggal pencatatan untuk usulan dividen tersebut ditetapkan pada 7 Januari 2026, dan tanggal distribusi terkait belum ditentukan. Perusahaan memperkirakan akan mengumumkan informasi tersebut pada atau sebelum tanggal 7 Januari 2026.

Saat ini, Datavault AI memperkirakan bahwa ketentuan dividen dan waran yang akan didistribusikan terkait dengannya akan mencakup:

Peserta yang Memenuhi Syarat : Semua pemegang saham biasa Datavault AI yang tercatat dan memiliki hak manfaat, serta pemegang sekuritas ekuitas Datavault AI tertentu lainnya (dengan hak kontraktual untuk berpartisipasi dalam dividen) per tanggal pencatatan diharapkan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam distribusi dividen ini, tanpa dibebani biaya.

: Semua pemegang saham biasa Datavault AI yang tercatat dan memiliki hak manfaat, serta pemegang sekuritas ekuitas Datavault AI tertentu lainnya (dengan hak kontraktual untuk berpartisipasi dalam dividen) per tanggal pencatatan diharapkan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam distribusi dividen ini, tanpa dibebani biaya. Rasio Dividen : Setiap peserta yang memenuhi syarat diharapkan berhak menerima satu (1) waran untuk membeli satu (1) saham biasa Datavault AI untuk setiap enam puluh (60) saham biasa Datavault AI yang dimiliki oleh peserta tersebut (atau dianggap dimiliki oleh peserta tersebut dalam hal sekuritas ekuitas Datavault AI lainnya untuk tujuan menentukan hak pemegang tersebut berpartisipasi dalam distribusi dividen tersebut), dalam setiap kasus per tanggal pencatatan, yang jumlahnya dibulatkan ke bilangan bulat terdekat waran itu. Tidak ada waran pecahan yang akan didistribusikan.

: Setiap peserta yang memenuhi syarat diharapkan berhak menerima satu (1) waran untuk membeli satu (1) saham biasa Datavault AI untuk setiap enam puluh (60) saham biasa Datavault AI yang dimiliki oleh peserta tersebut (atau dianggap dimiliki oleh peserta tersebut dalam hal sekuritas ekuitas Datavault AI lainnya untuk tujuan menentukan hak pemegang tersebut berpartisipasi dalam distribusi dividen tersebut), dalam setiap kasus per tanggal pencatatan, yang jumlahnya dibulatkan ke bilangan bulat terdekat waran itu. Tidak ada waran pecahan yang akan didistribusikan. Harga Pelaksanaan : Waran itu diharapkan memiliki harga pelaksanaan sebesar $5 per saham biasa Datavault AI (dapat disesuaikan untuk rekapitalisasi, pemecahan saham, dividen saham, dan jenis transaksi serupa). Saat ini, Datavault AI memperkirakan bahwa waran tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan pembayaran tunai.

: Waran itu diharapkan memiliki harga pelaksanaan sebesar $5 per saham biasa Datavault AI (dapat disesuaikan untuk rekapitalisasi, pemecahan saham, dividen saham, dan jenis transaksi serupa). Saat ini, Datavault AI memperkirakan bahwa waran tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan pembayaran tunai. Ketentuan : Waran itu diharapkan dapat dilaksanakan kapan saja (dengan tunduk pada kondisi tertentu) setelah tanggal distribusi hingga kadaluwarsa pada peringatan satu (1) tahun tanggal distribusi.

: Waran itu diharapkan dapat dilaksanakan kapan saja (dengan tunduk pada kondisi tertentu) setelah tanggal distribusi hingga kadaluwarsa pada peringatan satu (1) tahun tanggal distribusi. Persyaratan Pelaksanaan : Waran itu diharapkan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang yang memiliki setidaknya satu token Dream Bowl Meme Coin II dalam dompet digital di Perusahaan pada saat pelaksanaan waran tersebut berlaku (kepemilikan ini akan diverifikasi oleh Perusahaan). Persyaratan ini dan persyaratan lain terkait pelaksanaan waran diharapkan akan diuraikan dalam perjanjian waran yang diharapkan akan diajukan oleh Datavault AI kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (“SEC”) pada atau sebelum tanggal distribusi.



Perusahaan mengumumkan tanggal pencatatan pada 7 Januari 2026, dan tanggal distribusi dividen terkait belum ditentukan oleh dewan direksi Datavault AI (“Dewan Datavault”) dan bahwa waran itu akan diatur oleh perjanjian waran yang diharapkan akan diajukan Perusahaan kepada SEC pada atau sebelum tanggal distribusi.

Selain itu, diperkirakan bahwa, setelah ditentukan oleh Dewan Datavault, tanggal pencatatan dividen dapat diubah oleh Dewan Datavault karena alasan apa pun kapan saja sebelum tanggal distribusi, dan distribusi waran akan bergantung pada Dewan Datavault yang belum mencabut dividen tersebut sebelum tanggal distribusi, termasuk untuk perubahan material pada analisis solvabilitas atau surplus yang disampaikan kepada Dewan Datavault.

Ketentuan dan persyaratan akhir dividen yang disebutkan sebelumnya dan waran yang akan didistribusikan dalam dividen itu akan diumumkan kemudian oleh Perusahaan setelah Dewan Datavault secara resmi mengumumkan usulan dividen itu serta menetapkan tanggal pencatatan dan tanggal distribusi.

Tidak Ada Penawaran atau Permohonan

Siaran Pers ini bukanlah merupakan suatu bentuk penawaran untuk menjual atau permohonan penawaran untuk membeli. Sekuritas ini tidak boleh dijual di negara bagian atau yurisdiksi mana pun yang menetapkan bahwa penawaran, permintaan, atau penjualan tanpa pendaftaran atau proses kualifikasi merupakan suatu bentuk pelanggaran undang-undang sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Distribusi waran sehubungan dengan usulan dividen itu belum dan tidak akan didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, sebagaimana telah diubah (“Undang-Undang Sekuritas”), karena distribusi waran tanpa imbalan apa pun tidak termasuk sebagai penjualan sekuritas berdasarkan Pasal 2(a)(3) Undang-Undang Sekuritas. Pernyataan pendaftaran Formulir 8-A dan prospektus tambahan yang menjelaskan ketentuan waran akan diajukan pada atau sebelum tanggal distribusi kepada SEC dan akan dapat diakses di situs web SEC di http://www.sec.gov. Para pemegang wajib membaca prospektus tambahan dengan saksama, jika tersedia, termasuk bagian Faktor Risiko yang dicantumkan dan dimasukkan sebagai referensi di dalamnya.

Tentang Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) memimpin pengalaman, valuasi, dan monetisasi data berbasis AI di lingkungan Web 3.0. Platform berbasis cloud Perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif melalui Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya yang kolaboratif. Divisi Ilmu Akustik Datavault AI mencakup teknologi berpaten seperti WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® untuk suara HD nirkabel spasial dan multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan Web 3.0 dan komputasi berkinerja tinggi untuk persepsi, valuasi, dan monetisasi aman data berbasis pengalaman di berbagai industri termasuk olahraga & hiburan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estat, perawatan kesehatan, dan energi. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital dan pelisensian NIL aman, yang mendukung AI bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI yang dapat disesuaikan menawarkan otomatisasi AI/ML, integrasi pihak ketiga, analitik, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan periklanan. Berkantor pusat di Philadelphia, PA. Pelajari selengkapnya di www.dvlt.ai.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi “pernyataan berwawasan ke depan” (dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, sebagaimana telah diubah, dan undang-undang sekuritas lainnya) tentang Datavault AI Inc. (“Datavault AI,” “Perusahaan,” “kami,” atau “kita”) dan industri kami yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Dalam beberapa kasus, Anda dapat mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan karena pernyataan itu mengandung kata-kata seperti “dapat,” “mungkin,” “akan,” “harus,” “seharusnya,” “mengharapkan,” “merencanakan,” “mengantisipasi,” “bisa,” “bermaksud,” “menargetkan,” “memproyeksikan,” “mempertimbangkan,” “meyakini,” “memperkirakan,” “memprediksi,” “potensial,” “tujuan,” “sasaran,” “berupaya,” “kemungkinan,” atau “melanjutkan,” atau bentuk negatif dari kata-kata ini, atau istilah atau ungkapan serupa lainnya yang berkaitan dengan ekspektasi, strategi, rencana, atau maksud kami. Ketiadaan kata-kata ini tidak berarti bahwa suatu pernyataan tidak berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan semacam itu, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan mengenai peristiwa di masa mendatang, baik Datavault AI akan melanjutkan potensi distribusi dividen berupa waran dan ekspektasi Datavault AI mengenai ketentuan dan/atau penentuan waktunya (termasuk bahwa Dewan Datavault dapat mengubah tanggal pencatatan dan/atau tanggal distribusi), penentuan waktu yang diperkirakan untuk pengumuman dari Datavault AI tentang tanggal pencatatan dan tanggal distribusi, harga pelaksanaan yang diperkirakan, persyaratan pelaksanaan dan tanggal kedaluwarsa waran, penerimaan waran untuk diperdagangkan di The Nasdaq Stock Market LLC, serta keberadaan pasar untuk dan harga perdagangan waran di masa mendatang, secara inheren didasarkan pada perkiraan dan asumsi yang, meskipun dianggap wajar oleh Perusahaan dan manajemennya, tetap penuh ketidakpastian. Pembaca diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan hal ini dan pernyataan berwawasan ke depan lainnya yang dimuat di sini.

Hasil aktual mungkin berbeda secara material dari yang ditunjukkan oleh pernyataan berwawasan ke depan ini sebagai akibat dari berbagai risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut ini: risiko terkait dengan proses hukum yang mungkin diajukan terhadap Datavault mengenai waran dan distribusi dividennya kepada pemegang ekuitas Datavault AI yang memenuhi syarat; risiko yang terkait dengan hak Dewan Datavault untuk mengubah tanggal pencatatan dan tanggal distribusi, dan/atau untuk mencabut dividen sebelum tanggal distribusi; perubahan kondisi ekonomi, pasar, atau peraturan; ketidakpastian mengenai metodologi valuasi dan laporan pihak ketiga; risiko yang berkaitan dengan kerangka kerja peraturan yang berkembang yang berlaku untuk aset yang ditokenisasikan; serta risiko dan ketidakpastian lainnya sebagaimana dijelaskan lebih lengkap dalam pengajuan Datavault AI kepada SEC, termasuk Laporan Tahunannya pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan pengajuan lainnya yang dilakukan Datavault AI dari waktu ke waktu kepada SEC, yang tersedia di situs web SEC di www.sec.gov, serta dapat menyebabkan hasil aktual berbeda dari ekspektasi.

Pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat dalam siaran pers ini hanya berkaitan dengan peristiwa per tanggal pernyataan itu dibuat. Datavault AI tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun yang dibuat dalam siaran pers ini untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan setelah tanggal siaran pers ini atau untuk mencerminkan informasi baru atau terjadinya peristiwa yang tidak diperkirakan, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Datavault AI mungkin tidak benar-benar dapat mewujudkan rencana, niat, atau ekspektasi yang diungkapkan dalam pernyataan berwawasan ke depannya, dan Anda tidak boleh terlalu bergantung pada pernyataan berwawasan ke depan semacam itu. Pernyataan berwawasan ke depan Datavault AI tidak mencerminkan potensi dampak dari akuisisi, penggabungan usaha, pelepasan aset, usaha patungan, atau investasi apa pun yang mungkin dilakukannya di masa mendatang.

Pertanyaan Investor:

ir@dvlt.ai

Komunikasi Perusahaan

IBN

Austin, Texas

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 Kantor

Editor@InvestorBrandNetwork.com