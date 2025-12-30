データボルトAI、ワラントの配当案を発表

提案中のワラント配当基準日は、2026年1月7日である

ワラントの権利行使価格は、データボルトAI普通株式1株につき5.00ドル (約780円) となる予定である (資本再編、株式分割、株式配当、および類似する種類の取引により調整される)

各適格参加者は、同者が保有するデータボルトAI普通株式60株につき1株のデータボルトAI普通株式を購入するためのワラント1個を受け取る権利を有すると予想され、データボルトでウォレットを開設する必要がある。



フィラデルフィア発, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- データ収益化、認証およびデジタル・エンゲージメント技術のリーダーであるデータボルトAI (Datavault AI Inc.)(「データボルトAI」または「同社」)(NASDAQ: DVLT) は本日、データボルトAI普通株式の保有者およびその他特定のデータボルトAI持分証券の保有者に対し、ワラントの特別配当分配を宣言する意向であることを発表した。 予想されているワラントの条件は以下の通りである。 当該配当案の基準日は2026年1月7日に設定されており、これに関連する配当日は未定である。 同社は、2026年1月7日以前にかかる情報を発表する予定である。

データボルトAIは現在、配当およびそれに関連して配布されるワラントの条件には、以下が含まれると予想している:

適格参加者 : 基準日現在のデータボルトAI普通株式の名簿記載株主および受益株主、ならびにデータボルトAIのその他の持分証券保有者 (配当に参加する契約上の権利を有する者) は全員、無償で配当に参加する資格を有する予定である。

: 基準日現在のデータボルトAI普通株式の名簿記載株主および受益株主、ならびにデータボルトAIのその他の持分証券保有者 (配当に参加する契約上の権利を有する者) は全員、無償で配当に参加する資格を有する予定である。 配当比率 : 各適格参加者は、基準日時点において、当該参加者が所有する (または、データボルトAIの他の持分証券の場合には、当該保有者の当該配当参加権を判断する目的において、当該参加者が所有しているとみなされる) データボルトAI普通株式60株に対し、データボルトAI普通株式1株を購入するためのワラント1個を受領する権利を有し、小数点以下は整数のワラントに切り上げられる。 端数ワラントは分配されない。

: 各適格参加者は、基準日時点において、当該参加者が所有する (または、データボルトAIの他の持分証券の場合には、当該保有者の当該配当参加権を判断する目的において、当該参加者が所有しているとみなされる) データボルトAI普通株式60株に対し、データボルトAI普通株式1株を購入するためのワラント1個を受領する権利を有し、小数点以下は整数のワラントに切り上げられる。 端数ワラントは分配されない。 行使価格 : 本ワラントの権利行使価格は、データボルトAI普通株式1株につき5.00ドル (約780円) となる予定である (資本再編、株式分割、株式配当、および類似の種類の取引により調整される) データボルトAIは、現在のところ、本ワラントは現金対価でのみ行使可能となることを想定している。

: 本ワラントの権利行使価格は、データボルトAI普通株式1株につき5.00ドル (約780円) となる予定である (資本再編、株式分割、株式配当、および類似の種類の取引により調整される) データボルトAIは、現在のところ、本ワラントは現金対価でのみ行使可能となることを想定している。 期限 : 本ワラントは、分配日以降、分配日から1年経過する日まで、(一定の条件に従い) いつでも行使可能となる予定である。

: 本ワラントは、分配日以降、分配日から1年経過する日まで、(一定の条件に従い) いつでも行使可能となる予定である。 行使条件 : 本ワラントは、当該ワラントの権利行使時点において、少なくとも1つのドリームボウル・ミームコインII (Dream Bowl Meme Coin II) トークンを同社デジタルウォレットに保有 (この保有は同社による確認が必要となる) している保有者のみが行使できるようになる予定である 。 この条件および本ワラントの行使に関するその他の条件は、データボルトAIが分配日以前に証券取引委員会 (Securities and Exchange Commission)(以下「SEC」) に提出する予定のワラント契約書に記載される予定である。



同社は、基準日が2026年1月7日であること、また、配当の分配日はデータボルトAI取締役会 (以下「データボルト取締役会」) により決定されていないこと、および本ワラントは、分配日以前に同社がSECに提出する予定のワラント契約に準拠することを発表した。

また、データボルト取締役会が決定した後、配当の基準日は、分配日前の任意の時点に、何らかの理由により、データボルト取締役会によって変更される可能性があり、本ワラントの分配は、分配日前にデータボルト取締役会が配当を解消していないことを条件とする。これには、データボルト取締役会に提示された支払能力または剰余金分析への重大な変更に起因するものが含まれる。

上記の配当および配当で分配されるワラントの最終的な条件については、データボルト取締役会が正式に配当案を宣言し、基準日および分配日を設定した後、同社によって追って発表される。

申込みや勧誘の排除

本プレスリリースは、有価証券の売出しの申込みまたは買付け申込みの勧誘を構成するものではなく、当該州または管轄区の証券法に基づく登録または適格性の取得前に、当該申込み、勧誘または販売が違法となるような州または管轄区における有価証券の販売を行うものではない。

無代価でのワラント分配は、1933年証券法 (改正)(「証券法」) 第2条(a)(3) の有価証券の販売に該当しないため、本配当案に関連する本ワラントの配布は、証券法に基づき登録されておらず、また登録される予定もない。 本ワラントの条件を記載したフォーム8-A登録届出書および目論見書補足書類は、配布日以前にSECに提出され、SECのウェブサイト (http://www.sec.gov) から入手可能になる。 保有者は、目論見書補足書類が入手可能になった時点で、そこに含まれ、参照により組み込まれる「リスク要因 (Risk Factors)」の項を含め、同書を注意深く読まれたい。

データボルトAIについて

データボルトAI (Datavault AI™)(NASDAQ: DVLT) は、Web3.0環境において、AI主導のデータ体験、価値評価および収益化の分野を牽引している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門とデータサイエンス部門との協働を通じて包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門には、空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送に関するWiSA®、ADIO®、スメリアン (Sumerian®) の特許技術が含まれる。 データサイエンス部門は、スポーツ&エンターテインメント、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなど、さまざまな業界において、Web 3.0と高性能コンピューティングを活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化を提供している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®) (IDE) は、デジタルツインや名称・画像・肖像 (Name, Image and Likeness) (NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進している。 データボルトAIのカスタマイズ可能な技術スイートは、AI/MLの自動化、サードパーティ統合、アナリティクス、マーケティング自動化、広告モニタリングを提供している。 本社はペンシルベニア州フィラデルフィアに所在する。 詳しくは、www.dvlt.aiを参照されたい。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、データボルトAI (以下「データボルトAI」、「同社」、「私共」、「私共の」、または「当社」) およびその業界に関する、(1995年米国証券民事訴訟改革法 (改正を含む) およびその他の証券法の意義の範囲内における)「将来の見通しに関する記述」が含まれており、これらにはリスクおよび不確実性が伴う。 場合によっては、将来の見通しに関する記述は、「かもしれない」、「可能性がある」、「予定する」、「するだろう」、「すべきである」、「予想する」、「計画する」、「見込む」、「できる」、「意図する」、「目標とする」、「予測する」、「検討する」、「信じる」、「推定する」、「予測する」、「潜在的な」、「目標」、「目的」、「求める」、「可能性が高い」、または「継続する」などの言葉、これらの否定形、または同社の期待、戦略、計画もしくは意図に関わる類似の用語もしくは表現を含むことから、特定することができる。 これらの言葉が含まれていない場合でも、その記述が将来の見通しに関する記述でないことを意味するものではない。 このような将来の見通しに関する記述には、将来の事象に関する記述、データボルトAIが行う可能性のあるワラントの配当分配を進めるかどうか、その条件および／またはタイミングに関するデータボルトAIの予想 (データボルト取締役会が基準日および／または分配日を変更する可能性があることを含む)、データボルトAIによる基準日および分配日の発表の予想タイミング、本ワラントの予想される行使価格・行使条件・有効期限、NASDAQ証券取引所 (The Nasdaq Stock Market LLC) における本ワラントの取引の承認、本ワラントの市場の存在および将来の取引価格などが含まれるがこれらに限定されるものではなく、必然的に、同社およびその経営陣により合理的であると考えられてはいるものの、本質的に不確実な推定および仮定に基づくものである。 読者におかれては、本書に記載されているこれらおよびその他の将来の見通しに関する記述に過度な信頼を置かないようご注意いただきたい。

実際の結果は、以下の事項を含むがこれらに限定されるものではない、様々なリスクおよび不確実性により、これらの将来に関する見通しに関する記述で示された内容と大きく異なる可能性がある。本ワラントおよびデータボルトAIの適格株主へのその配当分配に関して、データボルトに対して提起される可能性のある訴訟に関連するリスク; データボルト取締役会が基準日および分配日を変更する権利、および／または分配日前に配当を取り消す権利に関連するリスク; 経済状況、市場状況、または規制状況の変化; 評価手法および第三者報告書に関する不確実性; トークン化資産に適用される進化しつつある規制枠組みに関連するリスク; ならびにデータボルトAIがSECに提出した書類 (データボルトAIがSECに随時提出する、SECのウェブサイト (www.sec.gov) から閲覧可能な、2024年12月31日終了年度のForm 10-K年次報告書およびその他の提出書類を含む) により詳細に記載されているその他のリスクおよび不確実性が含まれ、実際の結果が予想と異なる原因となる可能性がある。

本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、それらの記述が行われた時点での事象を述べているに過ぎない。 データボルトAIは、法令で義務づけられている場合を除き、本プレスリリースの日付以降の事象もしくは状況または新情報もしくは予期せぬ事象の発生を反映するために、本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わない。 データボルトAIは、将来の見通しに関する記述で開示された計画、意図または期待を実際に達成しない可能性があり、将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないようにすべきである。 データボルトAIの将来の見通しに関する記述は、将来的に実施される可能性のある買収、合併、売却、合弁事業、または投資によって生じる可能性のある影響を反映していない。

投資家向けの問い合わせ先:

ir@dvlt.ai

コーポレート・コミュニケーション

IBN

テキサス州オースティン

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 オフィス

Editor@InvestorBrandNetwork.com