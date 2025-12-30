Datavault AI Inc., 워런트 배당 계획 발표

워런트 특별 배당의 기준일은 2026년 1월 7일로 예정

워런트의 행사가격은 Datavault AI 보통주 1주당 5.00달러로 예상되며, 자본 재조정, 주식 분할, 주식 배당 등 유사 거래 발생 시 조정될 수 있음

각 적격 대상자는 Datavault AI 보통주 60주당 보통주 1주를 매수할 수 있는 워런트 1개를 받을 권리를 가질 것으로 예상되며, 이를 위해 Datavault와 연동된 지갑을 개설해야 함





필라델피아, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 데이터 수익화, 자격 인증, 디지털 참여 기술 분야의 선도 기업인 Datavault AI Inc.(이하 “Datavault AI” 또는 “회사”)(나스닥: DVLT)는 Datavault AI 보통주 주주 및 일부 기타 Datavault AI 지분 증권 보유자를 대상으로 워런트(warrant)를 특별 배당 형태로 배포할 계획임을 발표했다. 해당 워런트의 예상 조건은 아래에 설명돼 있다. 이번 특별 배당의 기준일은 2026년 1월 7일로 설정됐으며, 관련 배포일은 아직 확정되지 않았다. 회사는 해당 정보를 2026년 1월 7일 이전 또는 당일에 발표할 것으로 예상하고 있다.

Datavault AI는 현재 해당 배당 및 이에 따라 배포될 워런트의 주요 조건이 다음과 같을 것으로 예상하고 있다:

적격 대상자 : 기준일 현재 Datavault AI 보통주의 명부상 및 실질 보유자, 그리고 배당 참여에 대한 계약상 권리를 보유한 Datavault AI의 일부 기타 지분 증권 보유자는 모두 비용 부담 없이 배당에 참여할 수 있을 것으로 예상된다.

: 기준일 현재 Datavault AI 보통주의 명부상 및 실질 보유자, 그리고 배당 참여에 대한 계약상 권리를 보유한 Datavault AI의 일부 기타 지분 증권 보유자는 모두 비용 부담 없이 배당에 참여할 수 있을 것으로 예상된다. 배당 비율 : 각 적격 대상자는 기준일 현재 보유한 Datavault AI 보통주 60주당 Datavault AI 보통주 1주를 매수할 수 있는 워런트 1개를 받을 권리를 갖게 될 것으로 예상된다. 기타 Datavault AI 지분 증권의 경우에도, 배당 참여 권리 산정을 위해 해당 보유자가 보유한 것으로 간주되는 보통주 수를 기준으로 동일한 방식이 적용된다. 워런트 수는 가장 가까운 정수로 올림 처리되며, 소수점 단위의 워런트는 발행되지 않는다.

: 각 적격 대상자는 기준일 현재 보유한 Datavault AI 보통주 60주당 Datavault AI 보통주 1주를 매수할 수 있는 워런트 1개를 받을 권리를 갖게 될 것으로 예상된다. 기타 Datavault AI 지분 증권의 경우에도, 배당 참여 권리 산정을 위해 해당 보유자가 보유한 것으로 간주되는 보통주 수를 기준으로 동일한 방식이 적용된다. 워런트 수는 가장 가까운 정수로 올림 처리되며, 소수점 단위의 워런트는 발행되지 않는다. 행사가격 : 워런트의 행사가격은 Datavault AI 보통주 1주당 5.00달러로 예상되며, 이는 자본 재조정, 주식 분할, 주식 배당 등 유사한 거래가 발생할 경우 조정될 수 있다. Datavault AI는 현재 워런트가 현금 지급 방식으로만 행사 가능할 것으로 예상하고 있다.

: 워런트의 행사가격은 Datavault AI 보통주 1주당 5.00달러로 예상되며, 이는 자본 재조정, 주식 분할, 주식 배당 등 유사한 거래가 발생할 경우 조정될 수 있다. Datavault AI는 현재 워런트가 현금 지급 방식으로만 행사 가능할 것으로 예상하고 있다. 존속 기간 : 워런트는 배포일 이후(일부 조건 충족을 전제로) 언제든지 행사할 수 있으며, 배포일로부터 1년이 되는 날에 만료될 것으로 예상된다.

: 워런트는 배포일 이후(일부 조건 충족을 전제로) 언제든지 행사할 수 있으며, 배포일로부터 1년이 되는 날에 만료될 것으로 예상된다. 행사 조건 : 워런트는 행사 시점 기준으로 회사와 연동된 디지털 지갑에 드림 볼 밈 코인 II 토큰을 최소 1개 이상 보유한 경우에만 행사할 수 있을 것으로 예상된다. 해당 보유 여부는 회사가 검증하게 된다. 이 조건을 포함해 워런트 행사와 관련된 기타 조건들은 Datavault AI가 배포일 이전 또는 당일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출할 예정인 워런트 계약서에 명시될 것으로 예상된다.





회사는 이번 특별 배당의 기준일을 2026년 1월 7일로 발표했으며, 해당 배당의 배포일은 Datavault AI 이사회(이하 “Datavault 이사회”)에서 아직 확정하지 않았다. 또한 이번에 배포될 워런트는 배포일 이전 또는 당일에 회사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출할 예정인 워런트 계약에 따라 규율될 예정이다.

아울러 Datavault 이사회가 최종 결정하는 경우, 배당 기준일은 배포일 이전이라면 언제든지 어떠한 사유로든 Datavault 이사회에 의해 변경될 수 있으며, 워런트 배포는 배포일 이전에 Datavault 이사회가 해당 배당을 철회하지 않았다는 조건을 전제로 한다. 여기에는 Datavault 이사회에 제시된 지급여력 또는 잉여금 분석에 중대한 변화가 발생한 경우도 포함된다.

상기 배당 및 배포될 워런트의 최종 조건과 세부 사항은 Datavault 이사회가 제안된 배당을 공식 선언하고 기준일과 배포일을 확정한 이후, 회사가 별도로 공지할 예정이다.

매도 제안 또는 매수 권유에 해당하지 않음

본 보도자료는 어떠한 증권의 매도 제안이나 매수 권유를 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격 취득이 이루어지기 이전에 그러한 제안, 권유 또는 매도가 불법이 되는 어떠한 주나 관할권에서도 이러한 증권의 매매가 이루어지지 않는다.

제안된 배당과 관련해 배포되는 워런트는 1933년 제정된 증권법(개정 포함, 이하 “증권법”)에 따라 등록되지 않았으며, 향후에도 등록되지 않을 예정이다. 이는 무상으로 배포되는 워런트가 증권법 제2조(a)(3)에서 정의하는 증권의 ‘매도’에 해당하지 않기 때문이다. 워런트의 조건을 설명하는 Form 8-A 등록신고서와 투자설명서 보충본은 배포일 이전 또는 당일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다. 보유자는 해당 문서가 제공되는 경우, 그 안에 포함되거나 참조로 편입된 위험요인(Risk Factors) 항목을 포함해 투자설명서 보충본을 주의 깊게 읽어야 한다.

Datavault AI 소개

Datavault AI™(나스닥: DVLT)는 웹 3.0 환경에서 AI 기반 데이터 경험, 가치 평가, 수익화를 선도하는 기업이다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science)과 데이터 과학(Data Science) 두 개의 협업 부문을 통해 포괄적인 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 음향 과학 부문에는 공간 및 멀티채널 무선 HD 사운드를 구현하는 WiSA®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술이 포함돼 있다. 데이터 과학 부문은 웹 3.0과 고성능 컴퓨팅을 활용해 스포츠·엔터테인먼트, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업 전반에서 체험형 데이터의 인식, 가치 평가, 안전한 수익화를 구현한다. Information Data Exchange®(IDE)는 디지털 트윈과 안전한 NIL 라이선싱을 가능하게 해 무결성과 책임성을 갖춘 AI 활용을 촉진한다. Datavault AI의 맞춤형 기술 제품군은 AI·머신러닝 자동화, 제3자 시스템 연동, 분석, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 제공한다. 본사는 미국 펜실베이니아주 필라델피아에 위치해 있다. 자세한 내용은 www.dvlt.ai에서 확인할 수 있다.

미래 예측 진술

본 보도자료에는 Datavault AI Inc.(이하 “Datavault AI”, “회사”, “당사”) 및 당사가 속한 산업과 관련해 위험과 불확실성을 수반하는 ‘미래예측진술’이 포함돼 있다. 이는 개정된 1995년 사적 증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 및 기타 증권법의 의미에 따른 것이다. 경우에 따라 “may”, “might”, “will”, “shall”, “should”, “expects”, “plans”, “anticipates”, “could”, “intends”, “target”, “projects”, “contemplates”, “believes”, “estimates”, “predicts”, “potential”, “goal”, “objective”, “seeks”, “likely”, “continue” 또는 이들 단어의 부정형이나, 당사의 기대·전략·계획·의도를 나타내는 유사한 표현이 포함된 경우 미래예측진술로 식별할 수 있다. 다만 이러한 단어가 사용되지 않았다고 해서 해당 진술이 미래예측진술이 아니라는 의미는 아니다. 이러한 미래예측진술에는 향후 사건에 관한 진술을 비롯해, Datavault AI가 워런트의 잠재적 배당을 실제로 진행할지 여부와 그 조건 및/또는 시점에 대한 회사의 기대(기준일 및/또는 배포일을 Datavault AI 이사회가 변경할 수 있다는 점 포함), Datavault AI가 기준일과 배포일을 발표할 것으로 예상되는 시점, 워런트의 예상 행사가격, 행사 조건 및 만기일, 워런트의 나스닥 증권시장(The Nasdaq Stock Market LLC) 거래 승인 여부, 그리고 워런트에 대한 시장 형성 및 향후 거래 가격의 존재 가능성 등이 포함되나 이에 한정되지 않는다. 이러한 진술은 회사와 경영진이 합리적이라고 판단하는 추정과 가정에 근거하고 있으나, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 독자들은 본 보도자료에 포함된 이러한 미래예측진술 및 기타 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 유의해야 한다.

실제 결과는 다음과 같은 다양한 위험과 불확실성으로 인해 이러한 미래예측진술에서 나타난 내용과 중대하게 달라질 수 있다. 여기에는 Datavault AI의 적격 지분 보유자를 대상으로 한 워런트 및 그 배당과 관련해 Datavault를 상대로 제기될 수 있는 법적 절차와 관련된 위험, Datavault AI 이사회가 배포일 이전에 기준일 및 배포일을 변경하거나 배당을 철회할 수 있는 권한과 관련된 위험이 포함되나 이에 한정되지 않는다. 또한 경제적·시장적·규제 환경의 변화, 가치 평가 방법론 및 제3자 보고서와 관련된 불확실성, 토큰화 자산에 적용되는 규제 체계의 변화와 관련된 위험 등도 포함된다. 이 밖에도 Datavault AI가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공시 자료에 보다 상세히 기재된 기타 위험과 불확실성이 존재하며, 여기에는 2024년 12월 31일 종료 회계연도에 대한 Form 10-K 연차보고서와 Datavault AI가 수시로 SEC에 제출하는 기타 보고서가 포함된다. 이러한 공시 자료는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있으며, 이들 요인으로 인해 실제 결과는 예상과 달라질 수 있다.

본 보도자료에 포함된 미래예측진술은 해당 진술이 이루어진 시점을 기준으로 한 사건에만 관련된다. Datavault AI는 법률상 요구되는 경우를 제외하고, 본 보도자료 작성일 이후 발생하는 사건이나 상황, 새로운 정보의 등장 또는 예기치 못한 사건의 발생을 반영하기 위해 본 보도자료에 포함된 어떠한 미래예측진술도 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다. Datavault AI는 미래예측진술에서 공개한 계획, 의도 또는 기대를 실제로 달성하지 못할 수도 있으며, 독자는 이러한 미래예측진술에 과도하게 의존해서는 안 된다. 또한 Datavault AI의 미래예측진술에는 향후 이루어질 수 있는 인수, 합병, 자산 처분, 합작 투자 또는 투자 활동의 잠재적 영향은 반영되어 있지 않다.

투자자 문의:

ir@dvlt.ai

기업 커뮤니케이션

IBN

Austin, Texas

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 Office

Editor@InvestorBrandNetwork.com