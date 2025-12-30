Datavault AI Inc. ประกาศเสนอการจ่ายปันผลเป็นวอร์แรนท์

- วันที่กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปันผลในรูปแบบวอร์แรนท์คือวันที่ 7 มกราคม 2026
- คาดว่าวอร์แรนท์จะมีราคาใช้สิทธิอยู่ที่ 5.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นสามัญของ Datavault AI (โดยราคาอาจมีการปรับตามการปรับโครงสร้างทุน การแตกหุ้น การปันผลเป็นหุ้น และธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน)
- ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์แต่ละรายจะได้รับวอร์แรนท์จำนวนหนึ่ง (1) หน่วยเพื่อซื้อหุ้นสามัญของ Datavault AI จำนวนหนึ่ง (1) หุ้นสำหรับทุก ๆ หกสิบ (60) หุ้นสามัญของ Datavault AI ที่ตนถืออยู่ และต้องเปิดกระเป๋าเงินดิจิทัลกับ Datavault
ฟิลาเดลเฟีย, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI Inc. (“Datavault AI” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: DVLT) ผู้นำด้านเทคโนโลยีการสร้างรายได้จากข้อมูล การออกหนังสือรับรอง และการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทมีความประสงค์ที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลพิเศษในรูปแบบวอร์แรนท์ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ Datavault AI และผู้ถือหลักทรัพย์ประเภททุนอื่นบางประเภทของ Datavault AI รายละเอียดเงื่อนไขที่คาดว่าจะใช้กับวอร์แรนท์ระบุไว้ด้านล่างนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับปันผลตามข้อเสนอนี้คือวันที่ 7 มกราคม 2026 ส่วนวันจ่ายปันผลนั้นยังไม่ได้กำหนด โดยบริษัทคาดว่าจะประกาศข้อมูลดังกล่าวในหรือก่อนวันที่ 7 มกราคม 2026
ขณะนี้ Datavault AI คาดว่าเงื่อนไขของเงินปันผลและวอร์แรนท์ที่จะจ่ายนั้น จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์: ผู้ถือหุ้นสามัญของ Datavault AI ทั้งในระเบียนและผู้ถือผลประโยชน์ รวมถึงผู้ถือหลักทรัพย์ประเภททุนอื่นบางประเภทของ Datavault AI (ที่มีสิทธิ์ตามสัญญาในการเข้าร่วมรับปันผล) ณ วันกำหนดสิทธิ์ คาดว่าจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรับปันผลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- อัตราส่วนปันผล: ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์แต่ละรายคาดว่าจะได้รับวอร์แรนท์หนึ่ง (1) หน่วยเพื่อซื้อหุ้นสามัญ Datavault AI หนึ่ง (1) หุ้นสำหรับทุก ๆ หกสิบ (60) หุ้นสามัญของ Datavault AI ที่ผู้เข้าร่วมดังกล่าวเป็นเจ้าของ (หรือถือว่าผู้เข้าร่วมดังกล่าวเป็นเจ้าของ ในกรณีของหลักทรัพย์ประเภททุนอื่นของ Datavault AI ที่ใช้ในการพิจารณาสิทธิ์ของผู้ถือดังกล่าวในการเข้าร่วมรับปันผล) ในแต่ละกรณี ณ วันที่กำหนด โดยปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดของวอร์แวรนท์ จะไม่มีการแจกจ่ายวอร์แรนท์แบบเศษส่วน
- ราคาใช้สิทธิ: คาดว่าวอร์แรนท์จะมีราคาใช้สิทธิอยู่ที่ 5.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นสามัญของ Datavault AI (โดยราคาอาจมีการปรับตามการปรับโครงสร้างทุน การแตกหุ้น การปันผลเป็นหุ้น และธุรกรรมอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน) ขณะนี้ Datavault AI คาดว่าวอร์แรนท์จะสามารถใช้สิทธิได้เฉพาะเมื่อชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
- ระยะเวลา: คาดว่าวอร์แรนท์จะสามารถใช้สิทธิได้ตลอดเวลา (เป็นไปตามเงื่อนไขบางประการ) นับจากวันที่จ่ายจนกว่าจะหมดอายุในวันครบรอบหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่จ่าย
- เงื่อนไขการใช้สิทธิ: คาดว่าวอร์แรนท์จะสามารถใช้สิทธิได้โดยผู้ถือหุ้นที่มีโทเคน Dream Bowl Meme Coin II อย่างน้อยหนึ่งโทเคนอยู่ในกระเป๋าเงินดิจิทัลกับบริษัท ณ เวลาที่ใช้สิทธิวอร์แรนท์เท่านั้น (โดยการถือครองดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท) เงื่อนไขนี้และเงื่อนไขอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิวอร์แรนท์ คาดว่าจะระบุไว้ในข้อตกลงวอร์แรนท์ที่ Datavault AI จะยื่นต่อ Securities and Exchange Commission (“SEC”) ในหรือก่อนวันที่แจก
บริษัทประกาศกำหนดวันให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเป็นวันที่ 7 มกราคม 2026 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท Datavault AI (“คณะกรรมการ Datavault”) ยังไม่ได้กำหนดวันที่จะแจกปันผลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ วอร์แรนท์จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงวอร์แรนท์ที่บริษัทจะยื่นต่อ SEC ในหรือก่อนวันจัดจ่ายปันผล
นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่า เมื่อคณะกรรมการ Datavault กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ทุกเมื่อก่อนถึงกำหนดวันจ่ายปันผล และการจ่ายวอร์แรนท์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการ Datavault ไม่ได้มีมติยกเลิกการจ่ายเงินปันผลก่อนถึงกำหนดวันจ่าย ซึ่งรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้หรือส่วนเกินของสินทรัพย์ที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ Datavault
บริษัทจะประกาศเงื่อนไขและข้อกำหนดสุดท้ายของเงินปันผลและวอร์แรนท์ที่จะจ่ายในเงินปันผลดังกล่าวในภายหลัง หลังจากที่คณะกรรมการของ Datavault ได้ประกาศอนุมัติเงินปันผลที่เสนอและกำหนดวันกำหนดสิทธิ์และวันจ่ายเงินปันผลแล้ว
ไม่มีการเสนอหรือชักชวน
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อ และห้ามมีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การขาย หรือการชักชวนดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว
การจ่ายวอร์แรนท์ที่เกี่ยวข้องกับเงินปันผลที่เสนอไม่ได้ และจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย Securities Act of 1933 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (กฎหมาย “Securities Act”) เนื่องจากการจ่ายวอร์แรนท์โดยไม่มีค่าตอบแทนไม่ถือเป็นการขายหลักทรัพย์ตามมาตรา 2(a)(3) ของกฎหมาย Securities Act แบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน Form 8-A และเอกสารเพิ่มเติมประกอบการเสนอขาย ซึ่งอธิบายเงื่อนไขของวอร์แรนท์ จะยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ในหรือก่อนวันที่จ่ายปันผล และจะสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของ SEC ที่ http://www.sec.gov ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารชี้ชวนให้ละเอียดถี่ถ้วน เมื่อมีให้ดาวน์โหลด รวมถึงส่วน ปัจจัยเสี่ยง ที่อ้างอิงไว้ในเอกสารดังกล่าวด้วย
เกี่ยวกับ Datavault AI
Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) คือผู้นำด้านการสร้างประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากข้อมูลโดยใช้ AI ภายใต้สภาพแวดล้อม Web 3.0 แพลตฟอร์มบนคลาวด์ของบริษัทฯ ส่งมอบโซลูชันที่ครอบคลุม ผ่านการทำงานร่วมกันของแผนกวิทยาศาสตร์เสียงและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลของ Datavault AI ครอบคลุมเทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรอย่าง WiSA®, ADIO® และ Sumerian® เพื่อการถ่ายทอดเสียงคุณภาพระดับ HD แบบไร้สาย ทั้งในรูปแบบเสียงเชิงพื้นที่ 3 มิติรอบทิศทาง (Spatial) และแบบหลายช่องสัญญาณ (Multichannel) แผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Web 3.0 และระบบการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลผ่านประสบการณ์ การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากข้อมูลอย่างปลอดภัยในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ กีฬาและความบันเทิง เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงิน อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ และพลังงาน ระบบ Information Data Exchange® (IDE) ช่วยขับเคลื่อนการสร้าง Digital Twins และการออกใบอนุญาตสิทธิ์ให้ใช้ชื่อ ภาพ และลักษณะเฉพาะบุคคล (NIL) ที่ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการใช้ AI อย่างรับผิดชอบและโปร่งใส ชุดเทคโนโลยีของ Datavault AI ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ มาพร้อมกับระบบอัตโนมัติด้วย AI/ML การเชื่อมต่อกับบริการภายนอก การวิเคราะห์ข้อมูล ระบบการตลาดอัตโนมัติ และการตรวจสอบการโฆษณา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.dvlt.ai
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วย "ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า" (ตามความหมายจาก Private Securities Litigation Reform Act ปี ค.ศ. 1995 ของสหรัฐอเมริกา ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ) เกี่ยวกับ Datavault AI Inc. (“Datavault AI” “บริษัทฯ” “เรา” หรือ “ของเรา”) และอุตสาหกรรมของเรา ซึ่งมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนรวมอยู่ด้วย ในบางกรณี คุณสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าได้จากการที่ข้อความเหล่านั้นมีคำต่าง ๆ เช่น “อาจจะ” “อาจ” “จะ” “ควรจะ” “คาดว่า” “มีแผนว่า” “คาดการณ์ว่า” “สามารถ” “ตั้งใจว่า” “มีเป้าหมายว่า” “มีโครงการว่า” “พิจารณา” “เชื่อว่า”, “ประมาณการว่า” “พยากรณ์ว่า” “มีศักยภาพ” “จุดมุ่งหมาย” “วัตถุประสงค์” “แสวงหา” “มีแนวโน้ม” หรือ “ดำเนินการต่อ” รวมถึงคำที่มีความหมายในเชิงปฏิเสธของคำเหล่านี้ หรือข้อความอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันซึ่งเกี่ยวกับความคาดหวัง กลยุทธ์ แผนงาน หรือเจตนารมณ์ของเรา การไม่มีคำเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าข้อความนั้นจะไม่ใช่ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำแถลงการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ไม่ว่า Datavault AI จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลวอร์แรนท์หรือไม่ และความคาดหวังของ Datavault AI เกี่ยวกับเงื่อนไขและ/หรือช่วงเวลาของการจ่ายปันผล (รวมถึงความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการของ Datavault อาจเปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิและ/หรือวันจ่ายปันผล) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะมีการประกาศวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายปันผลโดย Datavault AI ราคาใช้สิทธิ เงื่อนไขการใช้สิทธิ และวันหมดอายุของวอร์แรนท์ การยอมรับการซื้อขายวอร์แรนท์ใน Nasdaq Stock Market LLC และการมีอยู่ของตลาดและราคาซื้อขายในอนาคตของวอร์แรนท์ ล้วนขึ้นอยู่กับการประมาณการและข้อสันนิษฐาน ซึ่งแม้ว่าบริษัทฯ และฝ่ายบริหารจะพิจารณาว่ามีความสมเหตุสมผลแล้ว แต่โดยธรรมชาติแล้วยังคงมีความไม่แน่นอนแฝงอยู่ ขอเตือนให้ผู้อ่านพึงระมัดระวังและไม่ควรขึ้นอยู่กับข้อความเหล่านี้รวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้จนเกินควร
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเด็นดังต่อไปนี้: ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายที่อาจมีการฟ้องร้องต่อ Datavault เกี่ยวกับ วอร์แรนท์และการจ่ายปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ของ Datavault AI, ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของคณะกรรมการ Datavault ในการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์และวันจ่ายเงินปันผล และ/หรือการยกเลิกการจ่ายปันผลก่อนวันที่จะจ่าย, การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ตลาด หรือกฎระเบียบข้อบังคับ, ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าและรายงานจากบุคคลภายนอก, ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกรอบกฎหมายที่กำลังพัฒนาซึ่งใช้บังคับกับสินทรัพย์ที่ถูกแปลงเป็นโทเคน และความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ตามที่มีการอธิบายไว้อย่างครบถ้วนในเอกสารที่ Datavault AI ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) รวมถึงรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2024 และเอกสารอื่น ๆ ที่ Datavault AI ยื่นต่อ SEC เป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov และปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ณ วันที่มีการระบุข้อความดังกล่าวเท่านั้น Datavault AI ไม่มีข้อผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เพื่อสะท้อนถึงกิจกรรมหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ หรือเพื่อสะท้อนถึงข้อมูลใหม่ หรือกิจกรรมที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้ Datavault AI อาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน เจตนารมณ์ หรือความคาดหวังที่ได้เปิดเผยไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า และคุณไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวจนเกินควร ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของ Datavault AI ไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การร่วมทุน หรือการลงทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ข้อมูลติดต่อสอบถามสำหรับนักลงทุน:
ฝ่ายการสื่อสารองค์กร:
IBN
Austin, Texas
www.InvestorBrandNetwork.com
512.354.7000 สำนักงาน
Editor@InvestorBrandNetwork.com