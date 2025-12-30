Datavault AI Inc. 宣布拟派发认股权证股息

- 本次认股权证拟派股息的股权登记日为 2026 年 1 月 7 日
- 该认股权证的行权价格预计为每股 Datavault AI 普通股 5.00 美元（可根据资本重组、股票分割、股票股利及类似交易进行相应调整）
- 每名符合条件的参与者，每持有六十 (60) 股 Datavault AI 普通股，即有权获得一 (1) 份认股权证，用于认购一 (1) 股 Datavault AI 普通股；同时，参与者还需在 Datavault 开设钱包账户。
费城, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数据变现、资质认证及数字互动技术领域的领军企业 Datavault AI Inc.（简称“Datavault AI”或“公司”）(NASDAQ: DVLT) 今日宣布，公司拟以认股权证形式，向 Datavault AI 普通股股东及特定的其他 Datavault AI 股权证券持有者发放特别股息。 认股权证的预期条款如下。 该拟议股息的股权登记日定为 2026 年 1 月 7 日，相关派发日尚未确定。 公司预计将于 2026 年 1 月 7 日当天或之前公布此类信息。
Datavault AI 目前预计，此次派息及其相关认股权证的条款将包括：
- 符合条件的参与者：截至股权登记日，Datavault AI 普通股的所有登记持有人及实益持有人，以及持有 Datavault AI 特定其他股权证券（且根据合同享有参与派息权利）的持有人，预计均有权免费参与本次派息。
- 派息比率：截至股权登记日，每位符合条件的参与者每持有六十 (60) 股 Datavault AI 普通股（若涉及 Datavault AI 其他股权证券，则按该持有人为确定派息权利而视同持有的普通股数量计算），预计有权获得一 (1) 份认股权证，每份认股权证可认购一 (1) 股 Datavault AI 普通股。认股权证的派发数量将向上取整至最接近的整数。 将不会派发不足一份的认股权证。
- 行权价格：预计该认股权证的行权价格为每股 Datavault AI 普通股 5.00 美元（可根据资本重组、股票分割、股票股利及类似交易进行相应调整）。 Datavault AI 目前预计，认股权证仅可通过现金对价行使。
- 期限：预计该认股权证可在派发日后的任何时间行权（受特定条件限制），直至其在派发日届满一 (1) 周年之日到期。
- 行权条件：该认股权证预计仅限满足以下条件的持有人行权：在适用行权时，其在本公司开立的数字钱包中持有至少一枚 Dream Bowl Meme Coin II 代币（持有情况需经公司核实）。 该条件及认股权证行权的所有其他条件预计将载于 Datavault AI 计划在派发日或派发日前提交给美国证券交易委员会（简称“SEC”）的认股权证协议中。
公司宣布，股权登记日定为 2026 年 1 月 7 日，且 Datavault AI 董事会（简称“Datavault 董事会”）尚未确定相关股息的派发日。该认股权证将受认股权证协议约束，公司预计将在派发日或之前向 SEC 提交该协议。
此外，预计在 Datavault 董事会确定股权登记日后，其仍可在派发日前的任何时间以任何理由更改该日期。认股权证的派发须以 Datavault 董事会未在派发日前撤销本次派发为前提，撤销理由可包括提交给 Datavault 董事会的偿付能力或盈余分析发生重大变化。
上述股息及所含认股权证的最终条款与细则，将在 Datavault 董事会正式宣布拟派股息并确定股权登记日和派发日后，由公司另行发布。
无要约或招揽
本新闻稿不构成销售要约或购买要约邀请；若在任何州或司法管辖区，依据其证券法在登记或取得资格之前开展此类要约、邀请或销售属于非法行为，则不得在该等州或司法管辖区销售此类证券。
与拟议股息相关的认股权证分配尚未且将不会依据《1933 年证券法》及其修订案（简称“《证券法》”）进行登记，因为依据《证券法》第 2(a)(3) 条规定，无偿分配认股权证不构成证券销售行为。 公司将于派发日或之前向 SEC 提交一份描述认股权证条款的 8-A 表格登记声明及招股说明书补充文件，届时可在 SEC 官网 (http://www.sec.gov) 查阅该文件。 持有人应在招股说明书补充文件发布后仔细阅读该文件，包括其中所含及通过援引方式纳入的“风险因素”章节。
关于 Datavault AI
Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 在 Web 3.0 环境中引领 AI 驱动的数据体验、资产估值与变现的发展。 公司的云平台通过其声学科学事业部与数据科学事业部的协同合作，提供全方位的解决方案。 Datavault AI 的声学科学部拥有 WiSA®、ADIO® 与 Sumerian® 等专利技术，用于实现空间音频与多声道无线高清音频技术。 公司的数据科学部门运用 Web 3.0 技术与高性能计算，为体育娱乐、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康及能源等行业提供沉浸式数据感知、价值评估与安全变现解决方案。 Information Data Exchange® (IDE) 可实现数字孪生及性命、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动诚信为本的负责任 AI 发展。 Datavault AI 的可定制技术套件涵盖 AI/机器学习自动化、第三方集成、数据分析、营销自动化及广告监测等多项功能。 公司总部位于宾夕法尼亚州费城。 如需了解更多信息，请访问：www.dvlt.ai。
前瞻性声明
本新闻稿包含关于 Datavault AI Inc. (简称“Datavault AI”、“公司”、“我们”) 及其所属行业的“前瞻性声明”（其含义与经修订的 1995 年《美国私人证券诉讼改革法案》及其他证券法中的界定相同），此类陈述涉及风险和不确定性。 在某些情况下，您可以通过其中包含的词语识别前瞻性声明，例如“可能”、“也许”、“将会”、“应当”、“预计”、“计划”、“预期”、“能够”、“打算”、“目标”、“规划”、“设想”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“目标”、“宗旨”、“寻求”、“很可能”或“继续”，或这些词语的否定形式，以及其他与我们的预期、战略、计划或意图相关的类似术语或表述。 未出现上述词语并不意味着相关声明就不具有前瞻性。 此类前瞻性声明包括但不限于有关未来事件的声明；关于 Datavault AI 是否将推进认股权证的潜在股息分配以及 Datavault AI 对相关条款和/或时间安排的预期（包括 Datavault 董事会可能变更股权登记日和/或派发日）的声明；Datavault AI 预计公布股权登记日与派发日的时间；认股权证的预期行权价格、行权条件及到期日；有关认股权证获准在 Nasdaq Stock Market LLC 获得进行交易的可能性；以及认股权证是否存在交易市场及其未来交易价格等。这些声明必然基于估计和假设，即便被公司及其管理层认为合理，但其本质上仍存在不确定性。 敬请读者谨慎对待本新闻稿中的上述及其他前瞻性声明，避免对此给予过度信赖。
由于各种风险和不确定性，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。这些风险包括但不限于：针对 Datavault 就认股权证及其向符合条件的股东派发股息事宜可能提起法律诉讼的风险；与 Datavault 董事会变更股权登记日和派发日、及/或在派发日前撤销分配的权利相关的风险；经济、市场或监管环境的变化；估值方法及第三方报告的不确定性；与适用于代币化资产的不断变化的监管框架相关的风险；以及 Datavault AI 向 SEC 提交的文件（包括截至 2024 年 12 月 31 日止财年的 10-K 表格年报及其他不时提交的文件）中更详尽描述的其他风险及不确定性。上述文件可在 SEC 官网（www.sec.gov）查阅。这些因素均可能导致实际结果偏离预期。
本新闻稿中的前瞻性声明仅与其发布之日所述事项相关。 除法律要求外，Datavault AI 没有义务更新本新闻稿中的任何前瞻性声明，以反映新闻稿发布后发生的事件或情况，或反映新的信息，或因不可预见事件的发生而更新相关内容。 Datavault AI 可能无法实际实现其在前瞻性声明中披露的计划、意图或预期，因此，敬请读者避免对这些前瞻性声明给予过度信赖。 Datavault AI 的前瞻性声明并未涵盖其未来可能开展的任何收购、合并、资产剥离、合资安排或投资所可能带来的潜在影响。
投资者垂询：
企业通讯
IBN
得克萨斯州奥斯汀市
www.InvestorBrandNetwork.com
办公室电话：512.354.7000
Editor@InvestorBrandNetwork.com