Datavault AI Inc. 宣佈擬派發認股權證股息

- 擬派發認股權證股息的登記日期將定於 2026 年 1 月 7 日
- 認股權證的行使價預計為每股 Datavault AI 普通股 5.00 美元（將因應資本重組、拆股、股票股息及其他類似交易而調整）
- 每位合資格參與者每持有六十 (60) 股 Datavault AI 普通股，預計可獲一 (1) 份認股權證以認購一 (1) 股 Datavault AI 普通股，並參與者須在 Datavault 開立錢包。
費城, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在數據盈利化、憑證認證及數碼互動技術方面引領在前的 Datavault AI Inc.（「Datavault AI」或「公司」）(NASDAQ: DVLT) 今日宣佈，公司擬向 Datavault AI 普通股持有人及某些其他 Datavault AI 股權證券持有人派發認股權證作為特別股息。 認股權證的預期條款如下。 此擬派發股息的登記日期定於 2026 年 1 月 7 日，相關派發日期尚未確定。 公司預計將在 2026 年 1 月 7 日或之前公佈有關詳情。
Datavault AI 目前預計，股息條款及擬派認股權證將涵蓋以下內容：
- 合資格參與者：截至登記日期，所有 Datavault AI 普通股的登記及實益持有人，以及某些其他 Datavault AI 股權證券持有者（根據合約有權參與股息），均預期可免費參與是次股息派發。
- 股息比率：截至登記日期，每位合資格參與者預計有權就其每持有六十 (60) 股 Datavault AI 普通股（或就釐定該持有人參與任何此類股息權利而言，獲視為持有的其他 Datavault AI 股權證券），獲發一 (1) 份可認購一 (1) 股 Datavault AI 普通股的認股權證，認股權證數量均以進位取整計算。 零碎認股權證將不予派發。
- 行使價：認股權證的行使價預計為每股 Datavault AI 普通股 5.00 美元（將因應資本重組、拆股、股票股息及其他類似交易而調整）。 Datavault AI 目前預期，認股權證僅限以現金行使。
- 期限：預計認股權證可於派發日期後（在符合特定條件下）隨時行使，有效期至派發日一 (1) 週年紀念日為止。
- 行使條件：認股權證預計僅限於在公司數碼錢包持有至少一枚 Dream Bowl 迷因幣 II 代幣的持有人，在相關行使時間方可行使（持有狀況將由公司核實）。 此條件及任何其他認股權證行使條件，預計將列於認股權證協議，Datavault AI 預計於派發日期或之前向美國證券交易委員會 (「SEC」) 提交該協議。
公司已宣佈登記日期定於 2026 年 1 月 7 日，但股息的相關派發日期尚未經 Datavault AI 董事局（「Datavault 董事局」）議定。認股權證將受認股權證協議規限，公司預計於派發日期或之前向 SEC 提交該協議。
另外預計，即使登記日期經 Datavault 董事局確定，董事局仍有權基於任何理由在派發日前隨時更改該日期；而認股權證的派發，須以 Datavault 董事局於派發日期前未撤銷股息決議為前提，包括因向 Datavault 董事局呈報的償債能力或盈餘分析出現重大變化。
上述股息及股息派發認股權證的最終條款及條件，將於 Datavault 董事局正式宣告擬派股息並確定登記日期及派發日期後，由公司另行宣佈。
無要約或招攬
本新聞稿並不構成出售要約或購買要約之招攬，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資質認證之前，不得在任何州或司法管轄區內出售該等證券，此類要約、招攬或出售在此之前均屬違法。
與擬派發股息相關的認股權證派發尚未亦不會根據經修訂的 1933 年《證券法》（「《證券法》」）進行註冊，皆因無償派發認股權證並不構成《證券法》第 2(a)(3) 條下的證券出售。 公司將於派發日期或之前向 SEC 提交 Form 8-A 註冊聲明及描述認股權證條款的招股書補充文件，該等文件於 SEC 網站 http://www.sec.gov 列載。 持有人應細閱招股書補充文件（如有），包括其中所載及透過引用納入的風險因素部分。
關於 Datavault AI
Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正引領 Web 3.0 環境中 AI 驅動的數據體驗、估值及盈利化發展。 公司的雲端平台提供全方位解決方案，發揮聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，用於空間多聲道無線高清音效。 聲學科學部門運用 Web 3.0 與高性能運算，驅動數據感知、估值及安全盈利化，廣泛應用於體育與娛樂、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療及能源等行業。 Information Data Exchange®（IDE）實現數碼分身及安全姓名、形象及肖像（NIL）授權，促進秉持道德且負責任的人工智能發展。 Datavault AI 技術套件可度身打造，提供人工智能及機器學習（ML）自動化、第三方整合、營銷自動化及廣告監測。 公司總部位於賓州費城。 詳情請瀏覽 www.dvlt.ai。
前瞻性陳述
本新聞稿載有關於 Datavault AI Inc.（「Datavault AI」、「該公司」、「我們」、「我們的」或「我方」）及其所屬行業的「前瞻性陳述」（根據經修訂的 1995 年《私人證券訴訟改革法案》及其他證券法規的涵義），這些陳述涉及風險及不確定因素。 在某些情況下，可以透過「可能」、「將會」、「應」、「預期」、「計劃」、「預計」、「能夠」、「打算」、「目標」、「預測」、「考慮」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛力」、「目標」、「目的」、「尋求」、「很可能」或「繼續」等詞語，或這些詞語的否定形式，或其他涉及我方預期、策略、計劃或意圖的類似表述，來識別該等前瞻性陳述。 即使並無此等字詞，亦不代表其不具前瞻性。 此等前瞻性陳述，包括但不限於關於未來事件的陳述、Datavault AI 是否將進行潛在的認股權證股息派發以及 Datavault AI 對其條款和/或時間的預期（包括 Datavault 董事局可能更改登記日期和/或派發日期）、Datavault AI 宣佈登記日期和派發日期的預期時間、認股權證的預期行使價、行使條件及屆滿日期、認股權證在 The Nasdaq Stock Market LLC 獲准進行交易，以及認股權證市場的存在及其未來交易價格，均必然基於估計及假設，儘管本公司及管理層認為合理，但本質上存在不確定性。 謹此提醒讀者，切勿過度依賴本文所載及其他前瞻性陳述。
實際結果可能與這些前瞻性陳述所顯示的結果存有重大差異，原因包括但不限於以下各項風險及不確定因素：與可能針對 Datavault 就認股權證及其向 Datavault AI 合資格股權持有人進行股息派發所提起法律訴訟相關的風險；與 Datavault 董事局更改登記日期及派發日期及/或於派發日期前撤銷股息的權利相關的風險；經濟、市場或監管條件的變化；估值方法及第三方報告的不確定因素；與適用於代幣化資產的監管框架演變相關的風險；以及 Datavault AI 向 SEC 提交的文件中更詳盡說明的其他風險及不確定因素，包括截至 2024 年 12 月 31 日止年度的 Form 10-K 年度報告，以及 Datavault AI 不時向 SEC 提交的其他文件（相關文件可於 SEC 網站 www.sec.gov 查閱），此等因素均可能導致實際結果與預期出現差異。
本新聞稿中的前瞻性陳述僅與陳述發表當日的事件相關。 除非法律有所要求，否則 Datavault AI 並無義務更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈後的事件或情況，或反映新資訊或未預期事件的發生。 Datavault AI 未必能夠實際達成其在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或期望，讀者不應過度倚賴該等前瞻性陳述。 Datavault AI 的前瞻性陳述並未反映其未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資或投資的潛在影響。
投資者查詢：
企業傳訊
IBN
德州奧斯汀
www.InvestorBrandNetwork.com
辦事處電話：512.354.7000
Editor@InvestorBrandNetwork.com