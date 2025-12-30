Datavault AI Inc. 宣佈擬派發認股權證股息

擬派發認股權證股息的登記日期將定於 2026 年 1 月 7 日

認股權證的行使價預計為每股 Datavault AI 普通股 5.00 美元（將因應資本重組、拆股、股票股息及其他類似交易而調整）

每位合資格參與者每持有六十 (60) 股 Datavault AI 普通股，預計可獲一 (1) 份認股權證以認購一 (1) 股 Datavault AI 普通股，並參與者須在 Datavault 開立錢包。



費城, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在數據盈利化、憑證認證及數碼互動技術方面引領在前的 Datavault AI Inc.（「Datavault AI」或「公司」）(NASDAQ: DVLT) 今日宣佈，公司擬向 Datavault AI 普通股持有人及某些其他 Datavault AI 股權證券持有人派發認股權證作為特別股息。 認股權證的預期條款如下。 此擬派發股息的登記日期定於 2026 年 1 月 7 日，相關派發日期尚未確定。 公司預計將在 2026 年 1 月 7 日或之前公佈有關詳情。

Datavault AI 目前預計，股息條款及擬派認股權證將涵蓋以下內容：

合資格參與者 ：截至登記日期，所有 Datavault AI 普通股的登記及實益持有人，以及某些其他 Datavault AI 股權證券持有者（根據合約有權參與股息），均預期可免費參與是次股息派發。

：截至登記日期，所有 Datavault AI 普通股的登記及實益持有人，以及某些其他 Datavault AI 股權證券持有者（根據合約有權參與股息），均預期可免費參與是次股息派發。 股息比率 ：截至登記日期，每位合資格參與者預計有權就其每持有六十 (60) 股 Datavault AI 普通股（或就釐定該持有人參與任何此類股息權利而言，獲視為持有的其他 Datavault AI 股權證券），獲發一 (1) 份可認購一 (1) 股 Datavault AI 普通股的認股權證，認股權證數量均以進位取整計算。 零碎認股權證將不予派發。

：截至登記日期，每位合資格參與者預計有權就其每持有六十 (60) 股 Datavault AI 普通股（或就釐定該持有人參與任何此類股息權利而言，獲視為持有的其他 Datavault AI 股權證券），獲發一 (1) 份可認購一 (1) 股 Datavault AI 普通股的認股權證，認股權證數量均以進位取整計算。 零碎認股權證將不予派發。 行使價 ：認股權證的行使價預計為每股 Datavault AI 普通股 5.00 美元（將因應資本重組、拆股、股票股息及其他類似交易而調整）。 Datavault AI 目前預期，認股權證僅限以現金行使。

：認股權證的行使價預計為每股 Datavault AI 普通股 5.00 美元（將因應資本重組、拆股、股票股息及其他類似交易而調整）。 Datavault AI 目前預期，認股權證僅限以現金行使。 期限 ：預計認股權證可於派發日期後（在符合特定條件下）隨時行使，有效期至派發日一 (1) 週年紀念日為止。

：預計認股權證可於派發日期後（在符合特定條件下）隨時行使，有效期至派發日一 (1) 週年紀念日為止。 行使條件 ：認股權證預計僅限於在公司數碼錢包持有至少一枚 Dream Bowl 迷因幣 II 代幣的持有人，在相關行使時間方可行使（持有狀況將由公司核實）。 此條件及任何其他認股權證行使條件，預計將列於認股權證協議，Datavault AI 預計於派發日期或之前向美國證券交易委員會 (「SEC」) 提交該協議。



公司已宣佈登記日期定於 2026 年 1 月 7 日，但股息的相關派發日期尚未經 Datavault AI 董事局（「Datavault 董事局」）議定。認股權證將受認股權證協議規限，公司預計於派發日期或之前向 SEC 提交該協議。

另外預計，即使登記日期經 Datavault 董事局確定，董事局仍有權基於任何理由在派發日前隨時更改該日期；而認股權證的派發，須以 Datavault 董事局於派發日期前未撤銷股息決議為前提，包括因向 Datavault 董事局呈報的償債能力或盈餘分析出現重大變化。

上述股息及股息派發認股權證的最終條款及條件，將於 Datavault 董事局正式宣告擬派股息並確定登記日期及派發日期後，由公司另行宣佈。

無要約或招攬

本新聞稿並不構成出售要約或購買要約之招攬，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資質認證之前，不得在任何州或司法管轄區內出售該等證券，此類要約、招攬或出售在此之前均屬違法。

與擬派發股息相關的認股權證派發尚未亦不會根據經修訂的 1933 年《證券法》（「《證券法》」）進行註冊，皆因無償派發認股權證並不構成《證券法》第 2(a)(3) 條下的證券出售。 公司將於派發日期或之前向 SEC 提交 Form 8-A 註冊聲明及描述認股權證條款的招股書補充文件，該等文件於 SEC 網站 http://www.sec.gov 列載。 持有人應細閱招股書補充文件（如有），包括其中所載及透過引用納入的風險因素部分。

關於 Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正引領 Web 3.0 環境中 AI 驅動的數據體驗、估值及盈利化發展。 公司的雲端平台提供全方位解決方案，發揮聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，用於空間多聲道無線高清音效。 聲學科學部門運用 Web 3.0 與高性能運算，驅動數據感知、估值及安全盈利化，廣泛應用於體育與娛樂、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療及能源等行業。 Information Data Exchange®（IDE）實現數碼分身及安全姓名、形象及肖像（NIL）授權，促進秉持道德且負責任的人工智能發展。 Datavault AI 技術套件可度身打造，提供人工智能及機器學習（ML）自動化、第三方整合、營銷自動化及廣告監測。 公司總部位於賓州費城。 詳情請瀏覽 www.dvlt.ai。

前瞻性陳述

本新聞稿載有關於 Datavault AI Inc.（「Datavault AI」、「該公司」、「我們」、「我們的」或「我方」）及其所屬行業的「前瞻性陳述」（根據經修訂的 1995 年《私人證券訴訟改革法案》及其他證券法規的涵義），這些陳述涉及風險及不確定因素。 在某些情況下，可以透過「可能」、「將會」、「應」、「預期」、「計劃」、「預計」、「能夠」、「打算」、「目標」、「預測」、「考慮」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛力」、「目標」、「目的」、「尋求」、「很可能」或「繼續」等詞語，或這些詞語的否定形式，或其他涉及我方預期、策略、計劃或意圖的類似表述，來識別該等前瞻性陳述。 即使並無此等字詞，亦不代表其不具前瞻性。 此等前瞻性陳述，包括但不限於關於未來事件的陳述、Datavault AI 是否將進行潛在的認股權證股息派發以及 Datavault AI 對其條款和/或時間的預期（包括 Datavault 董事局可能更改登記日期和/或派發日期）、Datavault AI 宣佈登記日期和派發日期的預期時間、認股權證的預期行使價、行使條件及屆滿日期、認股權證在 The Nasdaq Stock Market LLC 獲准進行交易，以及認股權證市場的存在及其未來交易價格，均必然基於估計及假設，儘管本公司及管理層認為合理，但本質上存在不確定性。 謹此提醒讀者，切勿過度依賴本文所載及其他前瞻性陳述。

實際結果可能與這些前瞻性陳述所顯示的結果存有重大差異，原因包括但不限於以下各項風險及不確定因素：與可能針對 Datavault 就認股權證及其向 Datavault AI 合資格股權持有人進行股息派發所提起法律訴訟相關的風險；與 Datavault 董事局更改登記日期及派發日期及/或於派發日期前撤銷股息的權利相關的風險；經濟、市場或監管條件的變化；估值方法及第三方報告的不確定因素；與適用於代幣化資產的監管框架演變相關的風險；以及 Datavault AI 向 SEC 提交的文件中更詳盡說明的其他風險及不確定因素，包括截至 2024 年 12 月 31 日止年度的 Form 10-K 年度報告，以及 Datavault AI 不時向 SEC 提交的其他文件（相關文件可於 SEC 網站 www.sec.gov 查閱），此等因素均可能導致實際結果與預期出現差異。

本新聞稿中的前瞻性陳述僅與陳述發表當日的事件相關。 除非法律有所要求，否則 Datavault AI 並無義務更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈後的事件或情況，或反映新資訊或未預期事件的發生。 Datavault AI 未必能夠實際達成其在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或期望，讀者不應過度倚賴該等前瞻性陳述。 Datavault AI 的前瞻性陳述並未反映其未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資或投資的潛在影響。

投資者查詢：

ir@dvlt.ai

企業傳訊

IBN

德州奧斯汀

www.InvestorBrandNetwork.com

辦事處電話：512.354.7000

Editor@InvestorBrandNetwork.com