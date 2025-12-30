Patikslinimas: „INVL Baltic Farmland“ 2026-ųjų investuotojų kalendorius

 | Source: Akcinė bendrovė "INVL Baltic Farmland" Akcinė bendrovė "INVL Baltic Farmland"

Patikslinama audituotų finansinių ataskaitų ir metinės vadovybės ataskaitos paskelbimo data.

AB „INVL Baltic Farmland“ 2026 metais informaciją investuotojams planuoja skelbti tokia tvarka:

2026 m. vasario 27 - kovo 2 d. – audituotos finansinės ataskaitos ir metinė vadovybės ataskaita;
2026 m. gegužės 19 d. – 2026 m. 3 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka;
2026 m. rugpjūčio 18 d. – 2026 m. pusmečio vadovybės ataskaita;
2026 m. lapkričio 17 d. – 2026 m. 9 mėn. preliminarūs veiklos rezultatai bei pagrindinių duomenų santrauka.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas egle.surpliene@invaldainvl.com


