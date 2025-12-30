VILVI Group informacijos skelbimo kalendorius

VILVI Group informacija bus skelbiama tokia tvarka:
2026 m. kiekvieno mėnesio 10 dieną – konsoliduoti pardavimai už praėjusį mėnesį;
2026 m. vasario 27 d. – tarpinė konsoliduota 2025 m. 12 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2026 m. balandžio 6 d. – audito patvirtinta 2025 m. konsoliduota finansinė atskaitomybė;
2026 m. balandžio 27 d. – eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas;
2026 m. gegužės 29 d. – tarpinė konsoliduota 2026 m. 3 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2026 m. rugpjūčio 31 d. – tarpinė konsoliduota 2026 m. 6 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2026 m. lapkričio 30 d. – tarpinė konsoliduota 2026 m. 9 mėnesių finansinė atskaitomybė.
Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: +370 441 55 102
El. paštas: vilija.milaseviciute@vilvi.eu