Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2025 m. gruodžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

 | Source: AB "VILNIAUS BALDAI" AB "VILNIAUS BALDAI"

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2025 m. gruodžio 30 d., priimti šie sprendimai: 

1. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotoji vadovybės ataskaita. Išklausyta konsoliduotoji vadovybės ataskaita už 2025 metus, pasibaigusius 2025 m. rugpjūčio 31 d.

2. Darbotvarkės klausimas – auditoriaus išvada. Išklausyta audito įmonės Grant Thornton Baltic UAB išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2025 metus, pasibaigusius 2025 m. rugpjūčio 31 d.

3. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2025 metus, pasibaigusius 2025 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2025 metus, pasibaigusius 2025 m. rugpjūčio 31 d.

4. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą už 2025 metus, pasibaigusius 2025 m. rugpjūčio 31 d.:

 (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje29.874
Grynasis 2025 metų, pasibaigusių 2025 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai)4.520
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2025 metų, pasibaigusių 2025 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai)13
Paskirstytinas rezultatas34.407
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą0
Pelno paskirstymas į kitus rezervus0
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti*3.031
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams100
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus31.276

* - vienai vardinei akcijai paskirstoma po 0,78 EUR.

5. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės audito komiteto narių rinkimas. Nuspręsta: Į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti tris narius. Nepriklausomais audito komiteto nariais išrinkti Tomą Bubiną ir Danutę Kadanaitę. Audito komiteto nariu išrinkti Vaidą Savukyną. Audito komiteto pirmininku išrinkti Tomą Bubiną.

6. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas. Patvirtinti Bendrovės atlygio politiką.

Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Egidijus Žvaliauskas
Tel.: +370 5 252 57 00

Priedas


Attachments

VB atlygio politika 2025

Recommended Reading