Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2025 m. gruodžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2025 m. gruodžio 30 d., priimti šie sprendimai:
1. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotoji vadovybės ataskaita. Išklausyta konsoliduotoji vadovybės ataskaita už 2025 metus, pasibaigusius 2025 m. rugpjūčio 31 d.
2. Darbotvarkės klausimas – auditoriaus išvada. Išklausyta audito įmonės Grant Thornton Baltic UAB išvada apie konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2025 metus, pasibaigusius 2025 m. rugpjūčio 31 d.
3. Darbotvarkės klausimas – konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2025 metus, pasibaigusius 2025 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2025 metus, pasibaigusius 2025 m. rugpjūčio 31 d.
4. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą už 2025 metus, pasibaigusius 2025 m. rugpjūčio 31 d.:
|(tūkst. EUR)
|Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pradžioje
|29.874
|Grynasis 2025 metų, pasibaigusių 2025 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai)
|4.520
|Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2025 metų, pasibaigusių 2025 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai)
|13
|Paskirstytinas rezultatas
|34.407
|Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą
|0
|Pelno paskirstymas į kitus rezervus
|0
|Pelno paskirstymas dividendams išmokėti*
|3.031
|Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams
|100
|Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus
|31.276
* - vienai vardinei akcijai paskirstoma po 0,78 EUR.
5. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės audito komiteto narių rinkimas. Nuspręsta: Į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti tris narius. Nepriklausomais audito komiteto nariais išrinkti Tomą Bubiną ir Danutę Kadanaitę. Audito komiteto nariu išrinkti Vaidą Savukyną. Audito komiteto pirmininku išrinkti Tomą Bubiną.
6. Darbotvarkės klausimas – Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas. Patvirtinti Bendrovės atlygio politiką.
Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Egidijus Žvaliauskas
Tel.: +370 5 252 57 00
Priedas