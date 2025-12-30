Fejlberegning af indre værdi for Investeringsforeningen BankInvest, Globale Aktier Akk. A, ISIN DK0061271699

I nedenstående andelsklasse er der sket en fejlberegning af indre værdi på andelsklassens beviser således, at den indre værdi har været op til 2,07 % for høj i perioden fra og med mandag den 29. december 2025 kl. 09:45 CET til og med tirsdag den 30. december 2025 kl. 12:45 CET.

Investorer som har handlet i ovennævnte periode bedes henvende sig til BI Management A/S med henblik på vurdering af eventuel kompensation.

Henvendelse samt dokumentation for handel skal sendes til: nav@bankinvest.dk.

Andelsklasse

 		ISIN

 		Short name

 
Globale Aktier Akk. A

DK0061271699

BAIGAAA

Hvis der er spørgsmål, kontakt da Chef for Fund Valuation, Peter Akstrup, telefon 77 30 90 31.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Nikoline Voetmann
Direktør


