Clermont-Ferrand, le 30 décembre 2025
COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN
Réduction du capital : annulation de 22 919 400 actions en
auto-détention
Conformément à la décision du Président de la Gérance en date du 19 décembre 2025 et faisant application de la 14ème résolution de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 16 mai 2025, la Compagnie Générale des Établissements Michelin a décidé de procéder à l’annulation de 22 919 400 actions auto détenues, soit 3,23 % du nombre total de titres.
La réduction de capital est effective le 30 décembre 2025 comme indiqué dans l’avis Euronext en date du 24 décembre 2025.
