VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 22 décembre au 24 décembre 2025

Nanterre, le 30 décembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

du 22 décembre au 24 décembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 22 Décembre au 24 Décembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI22/12/2025FR000012548612 946119,317500XPAR
VINCI22/12/2025FR00001254867 642119,317800CEUX
VINCI22/12/2025FR00001254862 412119,578700TQEX
VINCI23/12/2025FR000012548614 637119,637100XPAR
VINCI23/12/2025FR00001254866 832119,721000CEUX
VINCI23/12/2025FR00001254861 481119,628100TQEX
VINCI24/12/2025FR00001254866 437119,913200XPAR
VINCI24/12/2025FR00001254863 256119,896500CEUX
VINCI24/12/2025FR00001254861 566119,878900TQEX
      
  TOTAL57 209119,5819 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

