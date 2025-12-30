VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 22 décembre au 24 décembre 2025

Nanterre, le 30 décembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

du 22 décembre au 24 décembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 22 Décembre au 24 Décembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 22/12/2025 FR0000125486 12 946 119,317500 XPAR VINCI 22/12/2025 FR0000125486 7 642 119,317800 CEUX VINCI 22/12/2025 FR0000125486 2 412 119,578700 TQEX VINCI 23/12/2025 FR0000125486 14 637 119,637100 XPAR VINCI 23/12/2025 FR0000125486 6 832 119,721000 CEUX VINCI 23/12/2025 FR0000125486 1 481 119,628100 TQEX VINCI 24/12/2025 FR0000125486 6 437 119,913200 XPAR VINCI 24/12/2025 FR0000125486 3 256 119,896500 CEUX VINCI 24/12/2025 FR0000125486 1 566 119,878900 TQEX TOTAL 57 209 119,5819

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

