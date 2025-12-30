Digitalist Group Oyj Sisäpiiritieto 30.12.2025 klo 19:15
Digitalist Group Oyj järjestelee rahoitustaan, suunnattu oman pääoman ehtoinen vaihtovelkakirjalaina Turret Oy Ab:le
Digitalist Group Oyj:n (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen 13.8.2025 antaman valtuutuksen nojalla Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnata Turretille oman pääoman ehtoisen (osakeyhtiölain 12 luvun mukaisen pääomalainan) vaihdettavan lainan (”Vaihtovelkakirjalaina 2025/3”) sekä niihin liitetyt osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2 momentin mukaiset erityiset oikeudet (”Erityiset Oikeudet”) Turretin merkittäväksi lainaa koskevan sopimuksen ehtojen (”Ehdot”) mukaisesti.
Turret on Yhtiön suurin osakkeenomistaja.
Vaihtovelkakirjalainan 2025/3:n ja niihin liitettyjen Erityisten Oikeuksien Ehtojen pääkohdat ovat seuraavat:
- pääomamäärä on 2.000.000 euroa;
- pääomalle maksetaan vuotuista korkoa, joka on 6 prosenttia;
- Vaihtovelkakirjalaina 2025/3:een liitetyn vaihto-oikeuden perusteella annettavien Digitalist Groupin uusien osakkeiden enimmäismäärä on 1.000.000 kappaletta;
- Vaihtovelkakirjalaina 2025/3 jakaantuu neljään (4), nimellisarvoltaan 500.000 euron arvoiseen velkakirjaan;
- Osakkeen vaihtokurssina (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) käytetään kolmen (3) kuukauden aikana ennen Vaihtovelkakirjalaina 2025/3:n ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä kuitenkin niin, että kukin velkakirja 1-4 voidaan vaihtaa enintään 250.000 uuteen Yhtiön osakkeeseen. Osakkeen vaihtokurssia tarkistetaan Vaihtovelkakirjalainan 2025/3 Ehtojen kohtien 15 ja 16 mukaisesti;
- Laina-aika on 30.12.2025 – 30.9.2027 ja Vaihtovelkakirjalaina 2025/3 korkoineen maksetaan takaisin yhdessä erässä 30.9.2027.
Turret on maksanut Vaihtovelkakirjalaina 2025/3:n Ehtojen mukaan lainan merkintähinnan Yhtiölle 30.12.2025 kuittaamalla Yhtiön siltä olevan lainan 30.10.2023 pääoman, määrältään 2.000.000 euroa.
Lähipiiriliiketoimia koskevien osakeyhtiölain säännösten mukaisesti Digitalist Groupin hallituksen jäsenet Paul Ehrnrooth ja Peter Eriksson eivät ole osallistuneet Vaihtovelkakirjalainaa 2025/3 liittyvään päätöksentekoon.
DIGITALIST GROUP OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Digitalist Group Oyj
Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg
puh. +46 76 315 8422 magnus.leijonborg@digitalistgroup.com
Hallituksen puheenjohtaja Esa Matikainen,
puh. +358 40 506 0080, esa.matikainen@digitalistgroup.com
