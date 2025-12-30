COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025-2026

Communiqué de presse

Lesquin, le 30 décembre 2025 - 18h00

Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2025-2026

Nacon (ISIN FR0013482791) annonce la mise à disposition de son rapport financier semestriel pour l’exercice 2025-2026. Ce document est disponible sur le site de la société à l’adresse suivante: https://corporate.nacongaming.com/, « Espace Investisseurs », « Information Financière ».

Retraitement des comptes semestriels 2025-2026

Lors de l’examen des comptes financiers du premier semestre de l’exercice 2025-2026, les auditeurs de Nacon ont émis une position concernant un litige en cours. Cette prise de position a nécessité un retraitement des comptes semestriels qui avaient été publiés le 24 novembre dernier. En conséquence, la société a été amenée à comptabiliser une provision de 2,5 millions d’euros liée à ce litige. Ce retraitement a également engendré un retard dans la mise à disposition du rapport financier semestriel.

Le litige en question, qui remonte à plus de 15 ans et figure à la page 200 du Document d’Enregistrement Universel 2024-2025, concerne des brevets détenus par Nintendo. Ce différend porte sur des manettes qui ne sont plus commercialisées par la société. Récemment, les tribunaux en Allemagne se sont prononcés sur ce dossier et ont rendu une décision défavorable à l’encontre de Bigben Interactive Gmbh, filiale de distribution de Nacon.

À la suite de ce jugement, la société a décidé de faire appel afin de contester la décision prise par les autorités judiciaires allemandes.

Prochain communiqué :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025-2026, le 19 janvier 2026, après Bourse





A PROPOS DE NACON







CHIFFRE D’AFFAIRES IFRS 2024/2025 : 167,9 M€







RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 2024/2025 : 1,1 M€







EFFECTIF

Plus de 1 000 collaborateurs











INTERNATIONAL

25 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

https://corporate.nacongaming.com/



NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small

ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP







CONTACT :

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01









Pièce jointe