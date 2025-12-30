Ascencio acquiert le retail park Horizon Provence dans le sud-est de la France

Ascencio annonce l’acquisition, pour un montant HTVA de 22,8 millions EUR, du retail park Horizon Provence, situé dans la commune de Monteux, dans le sud-est de la France.

Développé sur plus de 12 000 m², le retail park comprend une vingtaine de cellules commerciales et s’articule autour d’une offre alimentaire de premier plan, avec l’enseigne Super U ainsi qu’avec la Maison des Agriculteurs distribuant les produits de plus de 150 producteurs locaux. Cette dominante alimentaire, en parfaite adéquation avec la stratégie d’Ascencio, est complétée par la présence d’autres enseignes telles que Krys, Marie Blachère et Basic Fit, contribuant à la bonne mixité commerciale du site.

Le retail park s’intègre au cœur d’une zone résidentielle et touristique en forte croissance, dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Son accessibilité et sa visibilité, le long de l’axe principal reliant Avignon à Carpentras, ainsi que sa proximité immédiate avec de nombreuses zones d’intérêt (parcs de loisirs, complexes hôteliers…), en font un ensemble commercial attractif.

En termes de durabilité, l’actif est situé à proximité de nœuds de mobilité douce (train et bus) et bénéficie déjà d’une certification BREEAM. Il est en outre équipé de 8 bornes de recharge, près de 1.500 m2 de panneaux photovoltaïques et environ 1.000 m2 d’ombrières.

Cette opération, d’un montant en ligne avec la valeur de marché déterminée par l’expert indépendant, est financée intégralement par endettement en utilisant des lignes de crédit disponibles déjà sécurisées. Cette acquisition aura un impact positif immédiat de 0,07 EUR en base annuelle sur l’EPRA Earnings par action d’Ascencio et génèrera une augmentation de son ratio d’endettement EPRA (EPRA LTV) de l’ordre de 1,7%.

« Cette transaction s’inscrit pleinement dans la stratégie de la Société, axée sur des actifs commerciaux de périphérie, bénéficiant d’une bonne mixité commerciale autour d’enseignes alimentaires solides, dans des zones attractives. L’intégration d’Horizon Provence illustre la stratégie de croissance sélective et disciplinée d’Ascencio, créatrice de valeur à long terme », commente Vincent H. Querton, CEO d’Ascencio.





