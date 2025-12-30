Ascencio neemt retailpark Horizon Provence over in het zuidoosten van Frankrijk

Ascencio kondigt de overname aan van het retailpark Horizon Provence, gelegen in de gemeente Monteux in het zuidoosten van Frankrijk, voor een bedrag van 22,8 miljoen EUR (excl. btw).

Het retailpark heeft een oppervlakte van meer dan 12.000 m², bestaat uit een twintigtal winkels en is toegespitst op een kwalitatief voedingsaanbod, met de Super U-keten en het Maison des Agriculteurs dat producten van meer dan 150 lokale producenten verdeelt. Deze grote voedingscomponent, die perfect aansluit bij de strategie van Ascencio, wordt verder aangevuld met de aanwezigheid van andere ketens zoals Krys, Marie Blachère en Basic Fit, die zo bijdragen aan de goede commerciële mix van de locatie.

Het retailpark is ingebed in het hart van een snelgroeiend toeristisch en woongebied in de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur. De toegankelijkheid en zichtbaarheid, langs de hoofdweg die Avignon met Carpentras verbindt, en de onmiddellijke nabijheid van talrijke bezienswaardigheden (recreatieparken, hotelcomplexen, enz.) maken het tot een aantrekkelijk commerciële locatie.

Qua duurzaamheid ligt het actief niet ver van knooppunten voor zachte mobiliteit (trein en bus) en heeft al een BREEAM-certificering. Het is ook uitgerust met 8 oplaadpalen, bijna 1.500 m2 aan zonnepanelen en ongeveer 1.000 m2 fotovoltaïsche parkeerluifels.

Deze transactie, voor een bedrag dat overeenstemt met de marktwaarde die door de onafhankelijke expert werd berekend, wordt volledig gefinancierd met schulden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de beschikbare kredietlijnen die reeds toegezegd zijn. Deze overname zal een onmiddellijke positieve impact hebben van 0,07 EUR op jaarbasis op de EPRA Earnings per aandeel van Ascencio en zal de EPRA-schuldratio (EPRA LTV) met ongeveer 1,7% doen stijgen.

"Deze transactie past volledig in de strategie van de Vennootschap, gericht op commercieel vastgoed in de stadsrand, waarbij we profiteren van een goede commerciële mix rond sterke voedingswinkels in aantrekkelijke gebieden. De overname van Horizon Provence illustreert de selectieve en gedisciplineerde groeistrategie van Ascencio, die op de lange termijn waarde creëert“, aldus Vincent H. Querton, CEO van Ascencio.









Bijlage