Snail Inc. 以核心 IP 高活跃度收官本年度，为 2026 年发展注入强劲动能

创纪录的同时在线玩家数 (CCU) 峰值、逾千万次《ARK: Ultimate Mobile Edition》(ARK UME) 下载量及多年期 ARK 内容路线图，巩固了可持续的营收驱动因素与长期增长战略

加利福尼亚州卡尔弗城, Dec. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球领先的互动数字娱乐独立开发商和发行商，Snail, Inc. (Nasdaq：SNAL，以下称为“Snail Games”或“公司”) 今日宣布，旗下多款旗舰作品在年末达成的一系列业绩与玩家活跃里程碑，并公布了强劲的内容储备管线，旨在为股东创造长期价值并实现多年增长的前景。

随着最新重大更新《Maiden Voyage》的发布，《颂钟长鸣》(Bellwright) 创下了今年 Steam 最高 CCU 峰值——超过 12,800 名玩家，彰显了该作通过新内容更新重新吸引玩家群体的实力。 此次活跃度激增巩固了《颂钟长鸣》作为长尾抢先体验作品的定位，并为其备受期待的 1.0 版本发布奠定了基础，为后续开发阶段持续变现创造了条件。 《颂钟长鸣》在 2025 年第四季度销量突破 15 万份，Steam 愿望单数量仍保持在 110 万以上，彰显出玩家对其的浓厚兴趣。

同样，《方舟：生存飞升》在推出《方舟：失落殖民地》游戏扩展包 (DLC) 后，Steam 平台同时在线用户数突破 46,900 人，创下本季度 CCU 新高，凸显了该系列的持续生命力，以及其将重磅内容发布迅速转化为玩家活跃度的成熟能力。 ARK 生态系统仍是 Snail Inc. 的核心业务支柱，持续推出的高品质内容为该系列长期发展提供了坚实保障。

《ARK: Ultimate Mobile Edition》(ARK: UME) 下载量现已突破千万大关，标志着 Snail Inc. 多平台战略取得重大里程碑。 这一成就彰显了公司将成熟知识产权大规模拓展至移动市场的能力，在扩大可触达受众的同时，进一步巩固了跨平台的品牌价值。

在近期举行的投资者日活动中，Snail Inc. 详细公布了覆盖至 2027 年的多年期 ARK 内容路线图，为未来版本的发布提供了更高的可见度，并强化了市场对该系列长期营收潜力的信心。 计划内容包括：2026 年推出 Studio Sirens 开发的《方舟：优胜党的生存》、《Bob’s True Tales: Tides of Fortune》、《ARK: World Creator》及《ARK: Dragontopia》；2027 年则将推出《ARK: Atlantis》、《Bob’s True Tales: Galaxy Wars》以及《ARK: Legacy of Santiago Part 1》。

除核心游戏开发外，Snail Inc. 持续探索创新型新兴数字业务。 在投资者日活动中，公司象征性地铸造了首枚官方 $USDO 稳定币，并探讨了在创作者与娱乐产业中实现数字支付现代化的愿景。 Snail 还推出了金便便 (Golden Poop)，这款纪念性网络梗收藏品以俏皮的方式致敬游戏文化，同时暗讽行业现状。 玩家可限时注册领取金便便 (Golden Poop) 代币，此举彰显了公司在社区互动和数字生态体系方面的探索性尝试。

Snail Inc. 首席执行官 Shi Hai 表示：“这些里程碑事件彰显了我们投资于深度内容驱动型、长生命周期游戏品牌的战略。随着年度收官，我们看到明确迹象表明：我们的游戏持续受到玩家青睐，而未来内容路线图将提供多重机遇——既能提升用户参与度、拓展变现渠道，又能增强未来收益的可预见性，从而创造长期价值。”

Snail Inc. 强化以用户参与驱动增长、严谨的内容扩展和多元化平台布局为核心的战略，为公司迈入 2026 年持续保持发展势头奠定基础。



Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球领先的独立游戏开发与发行公司，为全球玩家提供互动式数字娱乐内容。公司拥有高品质游戏产品组合，涵盖主机、PC 端及移动设备等多个平台。



本新闻稿中包含若干属于前瞻性声明的内容。 本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述，可以通过诸如“预计”、“相信”、“可能”、“期望”、“应该”、“计划”、“打算”、“也许”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜在”等前瞻性词语或上述词语的反义词或其他类似表述来识别。 本新闻稿及本公司向美国证券交易委员会提交的公开文件中多处包含前瞻性陈述，包括但不限于：关于公司达成特定里程碑的能力、将重大内容发布转化为玩家即时参与的能力、将现有知识产权大规模拓展至移动市场的能力，在扩大可触达受众的同时强化跨平台品牌价值，从而为公司迈入 2026 年持续增长奠定基石的能力。 请仔细审阅公司于 2025 年 3 月 26 日向 SEC 提交的截至 2024 年 12 月 31 日止财年的 10-K 年度报告中“风险因素”部分所述的风险与不确定性，以及公司不时向 SEC 提交的其他文件 (包括 10-Q 季度报告)。 公司不承担也不接受任何义务，公开更新或修订前瞻性陈述，以反映预期变化抑或此类陈述所依据的事件、条件及环境变化。

